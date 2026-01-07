75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is

Fotó: LEGO Ideas
Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.
A LEGO hivatalosan is elindította a legújabb LEGO Ideas Review szakaszt, amelyben összesen 75 rajongói ötletet vesznek górcső alá.
– adja hírül Facebook-oldalán a Lego-székelykapu - Szekler gate. Mint ismert:
amit a közösségi összefogás révén sikerült elérni három év alatt.
Két év alatt elérte a tízezer támogató szavazatot a Lego Ideas-programban a mintegy ezer legókockából készült székelykapu. A LEGO cég 2026 januárjában értékeli ki a munkát, ha elfogadják, hivatalos legószetté válhat a székelykapu.
Mint írják, a következő hónapokban dől el, hogy a LEGO ítészi csapata hány ötletnek ad zöld utat.
– fogalmaz a bejegyzésben a LEGO Székelykapu megálmodója, Kerestély Koppány.
„Lezárult a 2025-ös utolsó minősítési forduló, összesen 75 beküldött pályamű kapott 10 000 támogatót, amivel bebiztosították ezeket a 2025-ös harmadik minősítési fordulóba” – olvasható a LEGO Ideas oldalán, akik gratulálnak minden kezdeményezőnek, akik elérték ezt a mérföldkövet.
A Lego-székelykapu mellett többek között olyan ötletek kerültek be az elbírálási szakaszba, mint például A herceg menyasszonya negyvenedik évfordulós legószett, Jumanji-társasjáték legóból, Avatar: az Utolsó Léghajlító, a Rozsdás Rákolló, Kpop Demon Hunters, Ollókezű Edward kastélya, a Lost-sorozat, valamint egy Paddington-legókészlet.
A teljes lista képekkel együtt ide kattinva böngészhető.
