75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is

Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.

Ebben a körben a LEGO Székelykapu is a bírált ötletek között szerepel

Mint írják, a következő hónapokban dől el, hogy a LEGO ítészi csapata hány ötletnek ad zöld utat.

Két év alatt elérte a tízezer támogató szavazatot a Lego Ideas-programban a mintegy ezer legókockából készült székelykapu. A LEGO cég 2026 januárjában értékeli ki a munkát, ha elfogadják, hivatalos legószetté válhat a székelykapu.

– fogalmaz a bejegyzésben a LEGO Székelykapu megálmodója, Kerestély Koppány.

„Lezárult a 2025-ös utolsó minősítési forduló, összesen 75 beküldött pályamű kapott 10 000 támogatót, amivel bebiztosították ezeket a 2025-ös harmadik minősítési fordulóba” – olvasható a LEGO Ideas oldalán, akik gratulálnak minden kezdeményezőnek, akik elérték ezt a mérföldkövet.

A Lego-székelykapu mellett többek között olyan ötletek kerültek be az elbírálási szakaszba, mint például A herceg menyasszonya negyvenedik évfordulós legószett, Jumanji-társasjáték legóból, Avatar: az Utolsó Léghajlító, a Rozsdás Rákolló, Kpop Demon Hunters, Ollókezű Edward kastélya, a Lost-sorozat, valamint egy Paddington-legókészlet.

A teljes lista képekkel együtt ide kattinva böngészhető.