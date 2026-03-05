Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen

Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
2026. március 05., 15:002026. március 05., 15:00
2026. március 05., 15:052026. március 05., 15:05
A minorita rendház udvarán többek között Fejér László-Ödön szenátor fogadta Hankó Balázst, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét
Fotó: Kocsis Károly
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
2026. március 05., 15:002026. március 05., 15:00
2026. március 05., 15:052026. március 05., 15:05
Újból Kézdivásárhelyre látogatott csütörtök délelőtt Hankó Balázs, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere. Eredetileg szerdán kellett volna érkeznie, de repülőgépe többórás késése következtében a háromszéki programját újjá kellett szervezni, és a céhes városban csak rövid munkaebédre jutott idő.
A minorita rendház udvarán többek között Fejár László-Ödön és Dávid Sándor, az RMDSZ szenátora, illetve helyi szervezetének elnöke, valamint Szakács István intézményvezető fogadta a jeles vendéget, később csatlakozott hozzájuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az itteni szakmai képzést elindító Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
A miniszter vendégszobák kialakításához is támogatást ígért
Fotó: Kocsis Károly
A magyar kormány által felújított épület megtekintése, valamint a tervek és elképzelések egyeztetése után a Felső–Háromszékhez rokoni szálakkal is kötődő tárcavezető jelentős,
Hankó Balázs elmondta, a cél az, hogy a jelenleg a Békéscsabai Szakképzési Centrum égisze alatt működő Kanta Szakképző Központ tovább erősödjön, a mostani háromszáz fős tanulói létszám gyarapodjon, és így önálló intézménnyé váljon – ehhez a magyar kormány továbbra is kész biztosítani a finanszírozást.
Fotó: Kocsis Károly
Lapunknak kifejtette, mint ahogy határokon átívelő a kultúra, ugyanúgy
„A Kanta annak a magyar szakképzési rendszernek a része, amely az előkelő harmadik helyen áll Európában. Abban állapodtunk meg, hogy továbbra is támogatjuk, ugyanakkor Erdélyben, Székelyföldön minél több ilyen képzési helyet hozunk létre, főként a Csaba testvér által létrehozott hálózat helyszíneihez kapcsolódóan.
– fogalmazott Hankó Balázs.
Fotó: Kocsis Károly
Böjte Csaba azt a tervét is előterjesztette, miszerint augusztus első hétvégéjén a somlyói Nyeregben nagyszabású Hunyadi-rendezvénnyel kellene emlékezni az 1456-os nándorfehérvári diadalra, annál is inkább, mert
A kultúráért és innovációért felelős miniszter ennek támogatását is vállalta, amit az atya imával és saját verse felolvasásával nyugtázott, a jelenlévő Erdős Róbert marosvásárhelyi születésű operaénekes pedig a Bartók Béla Este a székelyeknél című művéből származó Ó, én édes jó Istenem és a Boldogasszony anyánk kezdetű régi székely himnusz eléneklésével.
A cél az, hogy a Kanta Szakképző Központ önállóvá váljon
Fotó: Kocsis Károly
Előző nap a Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármesterével folytatott megbeszélése során
Azért – indokolta meg –, hogy 2027-ben Kézdivásárhely méltóképpen ünnepelhesse oklevéllel alátámasztott 600 éves városi voltát.
Erdős Róbert operaénekes és Csaba testvér társaságában
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
A miniszter Csaba testvér tervét is támogatja
Fotó: Kocsis Károly
Hankó Balázs szerdán koszorút helyezett el Gábor Áron eresztevényi síremlékénél
Fotó: Tuchiluș Alex
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
szóljon hozzá!