Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen

Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Kocsis Károly

2026. március 05., 15:002026. március 05., 15:00

2026. március 05., 15:052026. március 05., 15:05

A minorita rendház udvarán többek között Fejér László-Ödön szenátor fogadta

A minorita rendház udvarán többek között Fejér László-Ödön szenátor fogadta Hankó Balázst, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét

Fotó: Kocsis Károly

Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Kocsis Károly

2026. március 05., 15:002026. március 05., 15:00

2026. március 05., 15:052026. március 05., 15:05

Újból Kézdivásárhelyre látogatott csütörtök délelőtt Hankó Balázs, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere. Eredetileg szerdán kellett volna érkeznie, de repülőgépe többórás késése következtében a háromszéki programját újjá kellett szervezni, és a céhes városban csak rövid munkaebédre jutott idő.

Ha a Székely Katonanevelde már nem is fért bele, a Kanta Szakképző Központot semmiképp nem szerette volna kihagyni, ezért csütörtökön – mielőtt a Nyerges-tetőn át Csíkszeredába utazott volna – küldöttsége tagjaival egyetemben felkereste.
A minorita rendház udvarán többek között Fejár László-Ödön és Dávid Sándor, az RMDSZ szenátora, illetve helyi szervezetének elnöke, valamint Szakács István intézményvezető fogadta a jeles vendéget, később csatlakozott hozzájuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az itteni szakmai képzést elindító Szent Ferenc Alapítvány alapítója.

A miniszter vendégszobák kialakításához is támogatást ígért

A miniszter vendégszobák kialakításához is támogatást ígért

Fotó: Kocsis Károly

A magyar kormány által felújított épület megtekintése, valamint a tervek és elképzelések egyeztetése után a Felső–Háromszékhez rokoni szálakkal is kötődő tárcavezető jelentős,

a korábbihoz hasonló mértékű támogatást ígért a rendház felújításra szoruló déli szárnyának rendbetételéhez, valamint tizenkét vendégszoba kialakításhoz.

Hankó Balázs elmondta, a cél az, hogy a jelenleg a Békéscsabai Szakképzési Centrum égisze alatt működő Kanta Szakképző Központ tovább erősödjön, a mostani háromszáz fős tanulói létszám gyarapodjon, és így önálló intézménnyé váljon – ehhez a magyar kormány továbbra is kész biztosítani a finanszírozást.

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Lapunknak kifejtette, mint ahogy határokon átívelő a kultúra, ugyanúgy

határokon átívelő a magyar szakképzés is, amely nemcsak szakmát, hanem azon keresztül hivatást is ad az abban résztvevőknek.

„A Kanta annak a magyar szakképzési rendszernek a része, amely az előkelő harmadik helyen áll Európában. Abban állapodtunk meg, hogy továbbra is támogatjuk, ugyanakkor Erdélyben, Székelyföldön minél több ilyen képzési helyet hozunk létre, főként a Csaba testvér által létrehozott hálózat helyszíneihez kapcsolódóan.

Idézet
Eltökéltek vagyunk abban, hogy az ezekben szerzett szakmai tudást az itteni magyar vállalkozásoknak kell kamatoztatniuk, és ezt az elvet az erdélyi irányultságú pályázati rendszerekbe is beépítjük”

– fogalmazott Hankó Balázs.

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Böjte Csaba azt a tervét is előterjesztette, miszerint augusztus első hétvégéjén a somlyói Nyeregben nagyszabású Hunyadi-rendezvénnyel kellene emlékezni az 1456-os nándorfehérvári diadalra, annál is inkább, mert

a ferences rendet Hunyadi János telepítette Székelyföld keleti peremére, sőt a Salvator-kápolna építése is hozzá köthető.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter ennek támogatását is vállalta, amit az atya imával és saját verse felolvasásával nyugtázott, a jelenlévő Erdős Róbert marosvásárhelyi születésű operaénekes pedig a Bartók Béla Este a székelyeknél című művéből származó Ó, én édes jó Istenem és a Boldogasszony anyánk kezdetű régi székely himnusz eléneklésével.

A cél az, hogy a Kanta Szakképző Központ önállóvá váljon

A cél az, hogy a Kanta Szakképző Központ önállóvá váljon

Fotó: Kocsis Károly

Előző nap a Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármesterével folytatott megbeszélése során

Hankó Balázs a céhtörténeti múzeumnak a kaszárnyába való átköltözéséhez, illetve megnyitásához, a Vigadó felújításához és főtér rendbetételéhez ígért segítséget.

Azért – indokolta meg –, hogy 2027-ben Kézdivásárhely méltóképpen ünnepelhesse oklevéllel alátámasztott 600 éves városi voltát.

Erdős Róbert operaénekes és Csaba testvér társaságában

Erdős Róbert operaénekes és Csaba testvér társaságában

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

A miniszter Csaba testvér tervét is támogatja

A miniszter Csaba testvér tervét is támogatja

Fotó: Kocsis Károly

Hankó Balázs szerdán koszorút helyezett el Gábor Áron eresztevényi síremlékénél

Hankó Balázs szerdán koszorút helyezett el Gábor Áron eresztevényi síremlékénél

Fotó: Tuchiluș Alex

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
