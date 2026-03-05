Tervezet: a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók képességfelmérő nélkül is beiratkozhatnak a líceumba

A tervezet szerint az 5-8. osztályban a tantárgyversenyek országos szakaszán első díjat nyert, illetve az oktatási minisztérium által elismert nemzetközi versenyeken első, második vagy harmadik helyezést elért tanulók akkor is felvételt nyernek középiskolai osztályba, ha nem vesznek részt az országos képességfelmérő vizsgán.

A javaslat azt is előírja, hogy az ebben a helyzetben levő tanulók a nyolcadik osztály elvégzése után az adott tantárgyversenynek/nemzetközi versenynek megfelelő profilú szakra iratkozhatnak be képességfelmérő vizsga nélkül – ismerteti az Agerpres.