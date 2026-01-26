Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön

Mintegy 300 ember jelent meg az újabb sepsiszentgyörgyi tüntetésen

Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.

Bodor Tünde 2026. január 26., 20:482026. január 26., 20:48 2026. január 26., 21:102026. január 26., 21:10

Fazakas Péter hagyományőrző huszárkapitány, volt megyei tanácsos magánemberként hívta össze tiltakozásra múlt hétfőre a sepsiszentgyörgyieket. Akkor, annak ellenére, hogy a déli 12 órai időpontban sokan dolgoztak, viszonylag nagy tömeg gyűlt a polgármesteri hivatal elé és Antal Árpád polgármester szóba is állt az emberekkel. korábban írtuk Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát. Az ott hallottak, majd a másnapi lakossági fórumon elhangzottak és a közösségi hálón kifejtett vélemények hatására megígérte, hogy

a helyi adók visszatérnek a törvényes minimumra vagy a 2025-ös szintre.

Tisztességet, következetességet, átláthatóságot kért a szónok, de mindenekelőtt azt, hogy az RMDSZ Bukarestben és helyi szinten is a polgárok érdekét képviselje Fotó: Bodor Tünde

Bár tudomásul vették, ez nem volt elég az akkori tömegnek és Fazakas Péternek, aki hétfő délutánra ismét tüntetést hirdetett a sepsiszentgyörgyi főtérre. Ezúttal is összegyűlt közel 300 ember. Felszólalásában Fazakas úgy fogalmazott, hogy

a kommunizmushoz hasonló módon manapság a véleményét kifejező embert ellehetetlenítik Sepsiszentgyörgyön.

Hangsúlyozta, hogy ő maga nem képvisel politikai pártot, és nem állnak mögötte sem „zsebpártok”, sem a magyarországi ellenzék. Elmondása szerint a tiltakozás kizárólag civil kezdeményezés, amelynek hátterét a résztvevők alkotják. Fazakas Péter a tömeg helyeslésével több követelést is listára vett. Mint mondta, folytatódik az adócsökkentés eléréséért indított petícióhoz az aláírásgyűjtés, mert erre vonatkozóan még nem született meg az új, adószámítást módosító tanácshatározat. Felszólította a háromszéki parlamenti képviselőket, hogy

ez ügyben Bukarestben is képviseljék a helyi lakosság érdekeit, vagyis a törvényes kereteken belül próbálják megakadályozni ezt az óriási adóemelést.

Fotó: Vitéz Fazkas Péter/Facebook

Tisztességet, következetességet, átláthatóságot! A tiltakozókat képviselő Fazakas bírálta a szerinte helytelenül elköltött önkormányzati pénzeket, többek között a szén-monoxid kibocsátás csökkentésére irányuló programra kifizetett összegeket, de a polgármester azon szándékát is, hogy a Bevezetés a sportba programon spórolja ki az adóbevétekeből hiányzó összeget. Kemény szavakkal illette és lemondásra szólította fel a helyi tanács tagjait is, akik szerinte

nem mernek vagy nem akarnak véleményt nyilvánítani a képviselő-testületben.

Azzal összefüggésben, hogy Kovászna megye az átlagkeresetek alapján az országos lista 34. helyén, tehát az utolsó harmadban áll, kritizálta a monopolhelyzetben és többségi önkormányzati tulajdonban levő Tega Rt. köztisztasági vállalat és a Hydrokov vízszolgáltató magas díjait, és

azt kérte a polgármestertől, hogy érje el ezen díjak újraszámítását, és a szolgáltatók nyereségüket ily módon fordítsák vissza a nehéz helyzetben levő lakosságnak.

A követelések között szerepelt továbbá a parkolási díjak készpénzes fizetésének lehetősége, valamint a fogyatékkal élők megsegítése, hiszen ők a lakás- és gépjárműadó eltörlése folytán még az átlagnál is nehezebb helyzetbe kerültek.

Kritikák hangzottak el a városvezetés kapcsán Fotó: Vitéz Fazkas Péter/Facebook

A vízszolgáltatás és szemétszállítás díjcsökkentésről való döntésre egy hetet adott az önkormányzatnak, illetve a polgármesternek, és

amennyiben nem születik kedvező döntés, Fazakas Péter egész megyére kiterjedő aláírásgyűjtést, illetve újabb tüntetést is kilátásba helyezett.