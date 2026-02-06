Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos

A csíkszeredai születésű Ádám Julcsi néptáncos, előadóművész tíz éve a Háromszék Táncszínház női tánckarának meghatározó tagja
Fotó: Ádám Gyula
Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.
Az eseményt tető alá hozó Az emberek inspirálnak egyesület vezetője, Pál Damián lapunknak adott tájékoztatása szerint a Kuriozum Synchronicity az immár hagyományosnak mondható, augusztusi Kuriózum Fesztivál egyik preambulumát képezi. A február 7-én 17 órától esedékes kettős koncerten a Row and Wired és a Green Grass nevű együttesek lépnek fel a zabolai Mikes-kastély rendezvénytermében – többek között Ádám Julcsival, illetve Gáspár Álmossal a soraikban.
A Row and Wired-ben ütő- és fúvós hangszerekkel ötvözi az elektronikus zenét három eltérő stílust képviselő művész, Ádám Julcsi, Rózsa András és Haáz Márton. Bár nem folkzenekar, elektroakusztikus downtempo hangzásuk finoman átszövi kulturális gyökereiket, rugalmas egyensúlyt teremtve az előre kidolgozott témák és az improvizáció között.
Gáspár Álmos a Plugor Sándor Művészeti Líceum padjaiból indulva, a brassói Transilvania Egyetem Zenei Karán diplomázva jutott el a flamenco és a gipsy-jazz világába
Fotó: Gáspár Álmos/instagram
A Green Grass együttesnek – Ștefan Orheanu és Valentina Coțofană mellett – a Sepsiszentgyörgyön született, ott élő és alkotó Gáspár Álmos is tagja. A hagyományos ír zene energiáját hozzák akusztikus változatban, tánc, síp, hegedű és gitár segítségével. A repertoárban megtalálhatók a hagyományos táncok, mint például a reel, a jig és a hornpipe, de a zenei műfaj aktuálisabb stílusa is gipsyjazz-hatásokkal.
Az eseményre belépők itt válthatók.
