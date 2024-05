Korszerű orvosi központ és mentőállomás nyílt Korondon

Már nem kell más településekre, városokba utazniuk a Korond községi betegeknek, hiszen pénteken hivatalosan is átadták az orvosi központot és a mentőállomást Korondon. Az intézet nyolc különböző szakággal indul, emellett a megyei mentőszolgálat is helyet kapott a létesítményben, amellyel nem csupán a korondiakat, hanem a térségbelieket is szolgálják.