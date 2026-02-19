Rovatok
Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.

Székelyhon

2026. február 19., 18:232026. február 19., 18:23

A kabinet közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a beruházás értéke meghaladja a 183 millió eurót, célja a sürgősségi orvoslási rendszer korszerűsítése.

A projekt keretében 1000 B típusú 4X4-es mentőautót és 200 C típusú mentőkocsit vásárolnak a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem számára.

A határozat arról is rendelkezik, hogy a beruházást az országos helyreállítási tervben (PNRR) biztosított alapokból fedezzék.

Belföld Egészségügy
