Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány

A kabinet közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a beruházás értéke meghaladja a 183 millió eurót, célja a sürgősségi orvoslási rendszer korszerűsítése.

A projekt keretében 1000 B típusú 4X4-es mentőautót és 200 C típusú mentőkocsit vásárolnak a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem számára.

A határozat arról is rendelkezik, hogy a beruházást az országos helyreállítási tervben (PNRR) biztosított alapokból fedezzék.