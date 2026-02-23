Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó

A diákszálló mögötti erdőben húzódtak meg a medvék
Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.
2026. február 23., 20:502026. február 23., 20:50
Lakossági bejelentés alapján szerzett tudomást február elején a székelykeresztúri önkormányzat a kétbocsos anyamedvéről, amely a sóskúti diákszálló épületétől nem messze, az erdőben húzta meg magát egy üregben a téli időszakra – jelezte lapunknak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere.
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
Mint mondta, rögtön felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, amelyek nem javasoltak azonnali beavatkozást, hiszen a nagyvadak az erdőben voltak, nem közelítettek meg embereket.
A lakók biztonságát szem előtt tartva további egyeztetéseket folytatott az elöljáró a csendőrség, illetve a helyi Hubertus Vadásztársaság és a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület szakembereivel, akikkel többször terepszemlét is tartottak. Megállapították, hogy
hiszen az anyamedve nem agresszív, csak ritkán hagyja el az üregét és akkor sem a lakott terület irányába indul el. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy szalagokkal kerítik el a nagyvadak „otthonához” közeli részt, valamint román és magyar nyelvű figyelmeztető táblákat helyeznek el a balesetek elkerülése érdekében.
Koncz megosztotta, kezdetben nem tárták a nyilvánosság elé az esetet, hiszen el szerették volna kerülni, hogy kíváncsiskodók zavarják meg a nagyvadakat. Éppen ezért nem vették jó néven, hogy a későbbiekben az egyik politikai párt a további intézkedéseket hiányolva tudatta a lakókkal az üreg pontos helyszínét. Sajnos ezt követően
Részben ezért is döntött úgy a városvezetés, hogy egy videófelvevőt irányítanak az üregre, amely segítségével a nap huszonnégy órájában élőben követheti bárki, hogy mi történik ott. Természetesen ez a helyzetet a folyamatosan ellenőrző szakembereknek is kedvez.
Élő kameraképen lehet nézni, mikor bukkannak elő a medvék
Fotó: Medvefigyelő/Ipcamlive.com
A polgármester mindemellett hangsúlyozta, a vadásztársaságon túl a helyi rendőrség munkatársai is ellenőrzéseket végeznek Sóskúton, és szükség esetén a kíváncsiskodókat is elküldik. Megjegyezte, az óvintézkedéseiket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai is láttamozták, akik megfelelőnek ítélték azokat.
Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója a Székelyhonnak megerősítette: a nagyvadak ürege nagyjából 30–40 méterre van a diákszállótól, ám az anyamedve nem mondható agresszívnak. Aki az élő felvételt követi az tudhatja, hogy
Természetesen ettől függetlenül el kell kerülni a helyszínt.
Azt is érdemes tudni, hogy az üreg az erdő egy lejtős részén van, amely Natura 2000-es környezetvédelmi területnek számít, így bürokratikus folyamat lenne egy komolyabb beavatkozás megszervezése – főleg, hogy egyelőre nem is indokolt. A szakember rámutatott,
Jó eséllyel így meg is oldódik a probléma.
„Nyilván készen állunk rá, hogy beavatkozzunk, ha szükségessé válik, de bízunk benne, hogy mégsem fog kelleni. A nyomokból határozottan az látszik, hogy az anyamedve meg sem próbálta megközelíteni az épületeket, inkább az erdő mélye felé indult el, amikor rövid időre felébredt” – magyarázta.
