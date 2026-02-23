Rovatok
Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó

A diákszálló mögötti erdőben húzódtak meg a medvék

A diákszálló mögötti erdőben húzódtak meg a medvék

Fotó: László Ildikó

Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 23., 20:502026. február 23., 20:50

2026. február 23., 21:472026. február 23., 21:47

Lakossági bejelentés alapján szerzett tudomást február elején a székelykeresztúri önkormányzat a kétbocsos anyamedvéről, amely a sóskúti diákszálló épületétől nem messze, az erdőben húzta meg magát egy üregben a téli időszakra – jelezte lapunknak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere.

Mint mondta, rögtön felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, amelyek nem javasoltak azonnali beavatkozást, hiszen a nagyvadak az erdőben voltak, nem közelítettek meg embereket.

Biztonsági intézkedések és a „Medve TV”

A lakók biztonságát szem előtt tartva további egyeztetéseket folytatott az elöljáró a csendőrség, illetve a helyi Hubertus Vadásztársaság és a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület szakembereivel, akikkel többször terepszemlét is tartottak. Megállapították, hogy

nincs közvetlen veszély az emberekre,

hiszen az anyamedve nem agresszív, csak ritkán hagyja el az üregét és akkor sem a lakott terület irányába indul el. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy szalagokkal kerítik el a nagyvadak „otthonához” közeli részt, valamint román és magyar nyelvű figyelmeztető táblákat helyeznek el a balesetek elkerülése érdekében.

Koncz megosztotta, kezdetben nem tárták a nyilvánosság elé az esetet, hiszen el szerették volna kerülni, hogy kíváncsiskodók zavarják meg a nagyvadakat. Éppen ezért nem vették jó néven, hogy a későbbiekben az egyik politikai párt a további intézkedéseket hiányolva tudatta a lakókkal az üreg pontos helyszínét. Sajnos ezt követően

többen ki is mentek Sóskútra, reménykedve, hogy megpillanthatják a medvéket.

Részben ezért is döntött úgy a városvezetés, hogy egy videófelvevőt irányítanak az üregre, amely segítségével a nap huszonnégy órájában élőben követheti bárki, hogy mi történik ott. Természetesen ez a helyzetet a folyamatosan ellenőrző szakembereknek is kedvez.

Élő kameraképen lehet nézni, mikor bukkannak elő a medvék • Fotó: Medvefigyelő/Ipcamlive.com Galéria

Élő kameraképen lehet nézni, mikor bukkannak elő a medvék

Fotó: Medvefigyelő/Ipcamlive.com

A polgármester mindemellett hangsúlyozta, a vadásztársaságon túl a helyi rendőrség munkatársai is ellenőrzéseket végeznek Sóskúton, és szükség esetén a kíváncsiskodókat is elküldik. Megjegyezte, az óvintézkedéseiket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai is láttamozták, akik megfelelőnek ítélték azokat.

Mi várható tavasszal?

Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója a Székelyhonnak megerősítette: a nagyvadak ürege nagyjából 30–40 méterre van a diákszállótól, ám az anyamedve nem mondható agresszívnak. Aki az élő felvételt követi az tudhatja, hogy

az anyamedve nem is igazán hagyja el az üregét.

Természetesen ettől függetlenül el kell kerülni a helyszínt.

Azt is érdemes tudni, hogy az üreg az erdő egy lejtős részén van, amely Natura 2000-es környezetvédelmi területnek számít, így bürokratikus folyamat lenne egy komolyabb beavatkozás megszervezése – főleg, hogy egyelőre nem is indokolt. A szakember rámutatott,

bízik benne, hogy március közepéig az anyamedve önként elviszi a bocsait a helyszínről, ezt követően pedig be fogják tömni az üreget, hogy ne térhessen oda vissza.

Jó eséllyel így meg is oldódik a probléma.

„Nyilván készen állunk rá, hogy beavatkozzunk, ha szükségessé válik, de bízunk benne, hogy mégsem fog kelleni. A nyomokból határozottan az látszik, hogy az anyamedve meg sem próbálta megközelíteni az épületeket, inkább az erdő mélye felé indult el, amikor rövid időre felébredt” – magyarázta.

Udvarhelyszék
