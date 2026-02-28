Lassított tempóban folytathatják a szépvízi sportközpont építését

A sportközpont látványterve. A felújított futballpálya mellett számos más sport űzésére alkalmas pályákat is kialakítanak
Fotó: Szépvízi községháza
Féléves kényszerszünet után újra zöld utat kapott a szépvízi sportközpont építése, idén azonban csak a beruházás 50 százalékának elvégzésére adott engedélyt az Országos Befektetési Társaság (CNI). A munkálatot a kiszolgáló épületek megépítésével folytatják.
Tavaly áprilisban fogtak hozzá a sportközpont építéséhez Szépvízen, azonban alig készültek el a sportpályák alapjának kialakításával, a kormányzati megszorítások miatt le kellett állniuk az Országos Befektetési Társaság (CNI) által finanszírozott munkálatokkal.
Fekete Örs polgármester érdeklődésünkre elmondta, féléves szünet után idén ismét zöld utat kapott a beruházás, igaz, hogy
A szépvízi községvezető hozzátette, egyelőre a kiszolgáló épületek megépítését tekintik prioritásnak, ezt fogják idén előtérbe helyezni, és amint az időjárás engedi, munkához is látnak.
Mint korábban írtuk, a térségben egyedülálló sportközpontot hoznak létre Szépvízen: felújítják a jelenlegi futballpályát, melléje lelátót építenek, továbbá szabadtéri jégpálya, minifocipálya, játszótér, fitneszövezet, skate- és bmx-park, futósáv, valamint tornászásra, asztaliteniszezésre és teqballozásra alkalmas hely is része a beruházásnak. Ugyanakkor a tervek között szerepel zöldövezetek kialakítása is, egy gesztenyefák alatti sétány létesítésével egyetemben. A kiszolgáló épületekben többek között mosdókat, zuhanyzókat, öltözőket, személyzeti és technikai szobákat alakítanak ki. A beruházás összértéke 13,5 millió lej.
