Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lassított tempóban folytathatják a szépvízi sportközpont építését

A sportközpont látványterve. A felújított futballpálya mellett számos más sport űzésére alkalmas pályákat is kialakítanak • Fotó: Szépvízi községháza

A sportközpont látványterve. A felújított futballpálya mellett számos más sport űzésére alkalmas pályákat is kialakítanak

Fotó: Szépvízi községháza

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Féléves kényszerszünet után újra zöld utat kapott a szépvízi sportközpont építése, idén azonban csak a beruházás 50 százalékának elvégzésére adott engedélyt az Országos Befektetési Társaság (CNI). A munkálatot a kiszolgáló épületek megépítésével folytatják.

Barabás Hajnal

2026. február 28., 19:282026. február 28., 19:28

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tavaly áprilisban fogtak hozzá a sportközpont építéséhez Szépvízen, azonban alig készültek el a sportpályák alapjának kialakításával, a kormányzati megszorítások miatt le kellett állniuk az Országos Befektetési Társaság (CNI) által finanszírozott munkálatokkal.

Fekete Örs polgármester érdeklődésünkre elmondta, féléves szünet után idén ismét zöld utat kapott a beruházás, igaz, hogy

ebben az évben csupán a munkálatok 50 százalékának elvégzésére kaptak jóváhagyást a CNI-től.

A szépvízi községvezető hozzátette, egyelőre a kiszolgáló épületek megépítését tekintik prioritásnak, ezt fogják idén előtérbe helyezni, és amint az időjárás engedi, munkához is látnak.

Hirdetés

Mint korábban írtuk, a térségben egyedülálló sportközpontot hoznak létre Szépvízen: felújítják a jelenlegi futballpályát, melléje lelátót építenek, továbbá szabadtéri jégpálya, minifocipálya, játszótér, fitneszövezet, skate- és bmx-park, futósáv, valamint tornászásra, asztaliteniszezésre és teqballozásra alkalmas hely is része a beruházásnak. Ugyanakkor a tervek között szerepel zöldövezetek kialakítása is, egy gesztenyefák alatti sétány létesítésével egyetemben. A kiszolgáló épületekben többek között mosdókat, zuhanyzókat, öltözőket, személyzeti és technikai szobákat alakítanak ki. A beruházás összértéke 13,5 millió lej.

korábban írtuk

A térségben egyedülálló sportközpontja lesz Szépvíznek – fotók
A térségben egyedülálló sportközpontja lesz Szépvíznek – fotók

Elkészültek a tervek, aláírták a kivitelezési szerződést, április végén hozzáfoghatnak a szépvízi sportközpont megépítésének, amely a térség egyedülálló létesítményének ígérkezik.

Csíkszék Szépvíz
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában

Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
2026. február 27., péntek

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
2026. február 27., péntek

Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre

Jubileumi, tizedik alkalommal indul útnak a túrázás és a történelem iránt érdeklődők közössége március 8-án, vasárnap, hogy közösen hódítsák meg a Magyaros-tetőt.

Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre
Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre
2026. február 27., péntek

Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre
2026. február 26., csütörtök

Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje

Február 28-tól a végleges, módosított menetrendre vált a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet a lakosság kérései, visszajelzései felhasználásával állítottak össze. Közben az utasszám a korábbinak csaknem a háromszorosára nőtt.

Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje
Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje
2026. február 26., csütörtök

Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás

Az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a csíkszeredai megyeháza felújítása, miközben a kivitelezőnek alig néhány hónapja maradt a befejezésre. Hargita Megye Tanácsa több más projekt költségvetését is módosítani kényszerült.

Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás
Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás
2026. február 26., csütörtök

Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás
2026. február 26., csütörtök

Szociális kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában, ahol számítani kell a gyerekzsivajra is

Gyerekbarát kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában. A hely szociális vállalkozásként működik, hiszen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak ott, ugyanakkor a profit kilencven százalékát szociális jellegű programokra fordítják vissza.

Szociális kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában, ahol számítani kell a gyerekzsivajra is
Szociális kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában, ahol számítani kell a gyerekzsivajra is
2026. február 26., csütörtök

Szociális kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában, ahol számítani kell a gyerekzsivajra is
2026. február 26., csütörtök

Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást

Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.

Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást
Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást
2026. február 26., csütörtök

Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában

Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.

Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában
Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában
2026. február 25., szerda

Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában
2026. február 25., szerda

Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány

Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.

Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány
Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány
2026. február 25., szerda

Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány
2026. február 25., szerda

Mit változtat Csíkszeredában a hulladékgyűjtés új rendszere?  

Az önkormányzat és a szolgáltató egyeztetései alapján dől majd el, hogy milyen változások várhatók Csíkszeredában a hulladékgyűjtést és szállítást illetően, miután új céghez kerül a szolgáltatás. Leginkább a tömbházlakókat érintheti a változás.

Mit változtat Csíkszeredában a hulladékgyűjtés új rendszere?  
Mit változtat Csíkszeredában a hulladékgyűjtés új rendszere?  
2026. február 25., szerda

Mit változtat Csíkszeredában a hulladékgyűjtés új rendszere?  
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!