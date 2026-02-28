Lassított tempóban folytathatják a szépvízi sportközpont építését

A sportközpont látványterve. A felújított futballpálya mellett számos más sport űzésére alkalmas pályákat is kialakítanak

Féléves kényszerszünet után újra zöld utat kapott a szépvízi sportközpont építése, idén azonban csak a beruházás 50 százalékának elvégzésére adott engedélyt az Országos Befektetési Társaság (CNI). A munkálatot a kiszolgáló épületek megépítésével folytatják.

Barabás Hajnal 2026. február 28., 19:282026. február 28., 19:28

Tavaly áprilisban fogtak hozzá a sportközpont építéséhez Szépvízen, azonban alig készültek el a sportpályák alapjának kialakításával, a kormányzati megszorítások miatt le kellett állniuk az Országos Befektetési Társaság (CNI) által finanszírozott munkálatokkal. Fekete Örs polgármester érdeklődésünkre elmondta, féléves szünet után idén ismét zöld utat kapott a beruházás, igaz, hogy

ebben az évben csupán a munkálatok 50 százalékának elvégzésére kaptak jóváhagyást a CNI-től.