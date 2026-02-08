Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét

Pozsony Ferenc évtizedes kutatómunkájának sűrítménye a most megjelent kötet
Fotó: Tuchiluș Alex
Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.
A kötet minapi bemutatója stílusosan a Székely Nemzeti Múzeumban kapott helyet, miután a szerző szülőfalujában, Zabolán már debütált a mű. Vargha Mihály múzeumigazgató kiemelte, hogy a Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában megjelent könyv gazdagon illusztrált, és
A részleteiben már különböző helyeken, nyelveken publikált és gazdagon illusztrált könyvet a Kriza János Néprajzi Társaság adta ki 2025 végén, Jakab Albert Zsolt, a néprajzi társaság elnöke, Pozsony Ferenc volt tanítványa szerkesztésében.
Fotó: Tuchiluș Alex
Kinda István főmuzeológus méltatásában rámutatott: a könyv nemcsak leírja a tárgyakat, hanem értelmezési keretet is ad nekik. A kötet külön fejezetekben foglalkozik a székelység tárgyi és szellemi örökségével, rávilágítva arra, hogyan válik egy használati tárgy identitásképző szimbólummá.
A kötet egy-egy nagy fejezetet szentel az „összetett kulturális tájban” levő székelykapuknak, a kopjafáknak, a festett bútoroknak, a székely és csángó festett szőnyegeknek, de rituális és identitásképző elemekként a kürtőskalácsnak és a pityókás kenyérnek is. Kitér a balladákra, gasztronómiára és a székely népi kultúra kutatástörténetére, az eddigi eredményekre és kitekint a további kutatásra érdemes területekre is,
A kötetnek a tervek szerint a múzeum Székelyek című kiállításának megnyitójára kellett volna elkészülnie, de a szerző egészségi állapota miatt megkésett.
Pozsony Ferenc bevallotta, ezzel a kötettel régi adósságát rója le a székelység felé, hiszen több évig kutatta a felső-háromszéki cigányok, majd a moldvai csángók, az erdélyi szászok és az erdélyi románok kultúráját, de kötetben még nem közölte a székelyekről írt tanulmányokat, terepkutatásai következtetéseit. Egy adott pillanatban édesanyja kérte számon tőle, éppen mint Sütő Andrástól, a székelyekről írt könyvet.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ennek aktualitását Pozsony Ferencnek az a személyes megfigyelése is megerősítette, hogy külföldi egyetemeken, konferenciákon sok néprajzi-kulturális egységről léteznek kurzusok, előadások, annál kevésbé a székelységről, és még Magyarországon sem értik a székely mentalitást, Tamási Áron műveinek humorát.
– mondta a szerző.
Bár a könyv már így is impozáns méretű, a székelyföldi belső néprajzi tagolódásról szóló fejezet végül helyhiány miatt kimaradt. A szerző tervei szerint – megfelelő finanszírozás és fiatal munkatársak bevonása esetén – ez a kutatási anyag egy külön kötetben lát majd napvilágot a közeljövőben.
A nyomtatott kiadvány mellett a mű digitálisan is elérhető: a Kriza János Néprajzi Társaság honlapján bárki ingyenesen beleolvashat a székely kultúra új alapművébe.
Vargha Mihály múzeumigazgató a szászokkal kapcsolatos kutatás székelyeknek szóló tanulságairól faggatta a szerzőt faggatta
Fotó: Tuchiluș Alex
Sok érdeklődő örült a könyv megjelenésének, szerencsések voltak, akik megvásárolhatták a kötetet.
Fotó: Tuchiluș Alex
Dr. Kinda István, a SZNM főmuzeológusa ismertette a kötetet
Fotó: Tuchiluș Alex
