Amikor az örökké széttörik – Pokoltó

Földrengés, háború, eltűnések – sorsok a történelem romjai között. Március 5-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében Csíkszeredában mutatják be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, a szerzővel Borsodi L. László beszélget.

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának következő állomásaként Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét mutatják be március 5-én, este hat órától a csíkszeredai Hargita Megyei Kulturális Központban. A beszélgetést Borsodi L. László moderálja. A Pokoltó egyszerre személyes és történelmi regény: a huszadik század kevéssé ismert erdélyi helyszínei és sorsfordító pillanatai rajzolódnak ki benne. A történet egyik szála az 1977-es bukaresti földrengés napjaiba vezet, amikor Ila kétségbeesetten kutat eltűnt férje után, mígnem egy váratlan levél visszakényszeríti a múltba, a közös életüket meghatározó Pokoltóhoz.