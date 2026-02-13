Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot

Fotó: Gov.ro
A kormánynak jövő héten el kellene fogadnia a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő elmondta, hogy
Felidézte: az első halasztás oka az volt, hogy pontosítani kellett a megtakarítások arányát a helyi közigazgatásban. A második alkalommal azért tolták el a döntést, mert a koalíciós partnerek egyike sürgette a reform kiterjesztését a központi közigazgatásra is.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Bolojan szerint a kormány legkésőbb a jövő csütörtöki ülésén, sürgősségi rendelettel fogadhatja el az intézkedéseket, amelyek így azonnal hatályba léphetnek. Emlékeztetett, a tavaly elfogadott kiadáscsökkentő lépések hatására a közalkalmazottak béralapja mintegy 500 millió lejjel mérséklődött.
Ilie Bolojan kormányfő pénteken Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök bírálataira reagálva kijelentette, hogy a kormánypártok közösen döntöttek a gazdasági intézkedésekről, ugyanakkor a koalíción belüli megállapodások és a nyilvános nyilatkozatok közötti ellentmondások „jelentős károkat okoztak” az elmúlt időszakban.
A miniszterelnök az Europa FM-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az összes gazdasági intézkedést a koalíciós partnerekkel egyeztetve fogadtak el, és a felelősséget sem kívánja elhárítani. Mint fogalmazott, amikor
Bolojan szerint a döntések halogatása és az ellentmondásos kommunikáció hozzájárult a társadalmi elégedetlenséghez, különösen amiatt, hogy a lakosság érdemi kiadáscsökkentést vár az államapparátusban. Hangsúlyozta, hogy a költségvetési fegyelem nem politikai opció, hanem szükségszerűség, amelynek célja a közpénzek hatékonyabb felhasználása.
A miniszterelnök közölte azt is, hogy a gazdaságélénkítő program elfogadása nem jelent problémát, és
Hozzátette: a kormány a saját hatáskörébe tartozó döntésekért vállalja a felelősséget.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy véget kell vetni az ostoba gazdasági döntéseknek.
A politikus elsősorban a kormányfőt okolta azért, mert a román gazdasági technikai recesszióba lépett. Szerinte
„A végletekig vitt makacsság, a racionális érvekkel szembeni heves ellenállás, a folyamatos imázsépítés és a valódi párbeszédet, illetve a megalapozott gazdasági megoldásokat felváltó személyes számítások - ez a hat hónap mérlege” – írta bejegyzésében.
Az alkotmánybíróság ismételt halasztásai a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében aláássák az állami intézmények iránti közbizalmat, és
– jelentette még ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő kifejtette: a döntés további késleltetése esetén az Európai Bizottság megállapíthatja, hogy
Hozzátette, hogy az ismétlődő halasztások társadalmi elégedetlenséget is keltenek, mert a közvélemény igazságosabb szabályozást vár az állami intézményektől.
Bolojan szerint a közbizalom szempontjából „egészségtelenek” az alkotmánybíróság halasztásai.
– példálózott a miniszterelnök.
Hangsúlyozta, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjreformjának célja a méltányosság helyreállítása. Emlékeztetett arra, hogy
A miniszterelnök cáfolta, hogy a kormány módosítana a törvénytervezeten, és egy alku részeként az utolsó fizetés legfeljebb 80 százalékának megfelelő összegre emelné a bírák és ügyészek nyugdíját.
„A törvény jelenleg alkotmányossági vizsgálat alatt áll. Feltehetem a költői kérdést: az 50 százalék alkotmányos, de a 70 vagy 80 százalék már alkotmányellenes? Ezen múlik egy tervezet alkotmányossága? Szerintem ez nincs rendjén” – érvelt Bolojan.
Szerdán az alkotmánybíróság február 18-ára halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását módosító törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
Ilie Bolojan arról is beszélt, hogy ha a jelenlegi kormány már nem lesz képes meghozni a szükséges intézkedéseket, elveszíti a támogatását, akkor új kabinet alakulhat. Szerinte
Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő kifejtette, hogy tisztában volt az ország súlyos problémáival, amikor elvállalta a miniszterelnöki tisztséget. Közlése szerint
Mint mondta, nem tart egyetlen párttól és pártvezetőtől sem, és elvárja, hogy a politikai szereplők felelősségteljesen járjanak el.
Arra a kérdésre, hogy ha a jelenlegi kabinet már nem tudja teljesíteni feladatait, nem lenne-e könnyebb számára átadni a kormányzás lehetőséget a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) koalíciójának, Bolojan úgy fogalmazott:
Hozzátette: ha a mostani koalíció nem működik, a jelenlegitől eltérő parlamenti többség alapján egy másik koalíció is létrejöhet.
