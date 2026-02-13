Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot

A kormánynak jövő héten el kellene fogadnia a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő elmondta, hogy

a négy pártból álló koalícióban „kritikus többségre” van szükség a közigazgatási reformok végrehajtásához, a törvénytervezet elfogadását azonban többször elhalasztották.

Felidézte: az első halasztás oka az volt, hogy pontosítani kellett a megtakarítások arányát a helyi közigazgatásban. A második alkalommal azért tolták el a döntést, mert a koalíciós partnerek egyike sürgette a reform kiterjesztését a központi közigazgatásra is.

Most abban a helyzetben vagyunk, hogy jövő héten el kell fogadnunk ezt a csomagot”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint. Bolojan szerint a kormány legkésőbb a jövő csütörtöki ülésén, sürgősségi rendelettel fogadhatja el az intézkedéseket, amelyek így azonnal hatályba léphetnek. Emlékeztetett, a tavaly elfogadott kiadáscsökkentő lépések hatására a közalkalmazottak béralapja mintegy 500 millió lejjel mérséklődött. Bolojan a kormánypártok közösen döntöttek a gazdasági intézkedésekről Ilie Bolojan kormányfő pénteken Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök bírálataira reagálva kijelentette, hogy a kormánypártok közösen döntöttek a gazdasági intézkedésekről, ugyanakkor a koalíción belüli megállapodások és a nyilvános nyilatkozatok közötti ellentmondások „jelentős károkat okoztak" az elmúlt időszakban. A miniszterelnök az Europa FM-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az összes gazdasági intézkedést a koalíciós partnerekkel egyeztetve fogadtak el, és a felelősséget sem kívánja elhárítani. Mint fogalmazott, amikor

pozitív eredmények születnek, „mindenki a sikerek részese akar lenni”, nehéz döntések esetén viszont sokan igyekeznek elkerülni a felelősséget.

Bolojan szerint a döntések halogatása és az ellentmondásos kommunikáció hozzájárult a társadalmi elégedetlenséghez, különösen amiatt, hogy a lakosság érdemi kiadáscsökkentést vár az államapparátusban. Hangsúlyozta, hogy a költségvetési fegyelem nem politikai opció, hanem szükségszerűség, amelynek célja a közpénzek hatékonyabb felhasználása. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a gazdaságélénkítő program elfogadása nem jelent problémát, és

várakozásai szerint azt a jövő heti kormányülésen, a közigazgatási intézkedéscsomaggal együtt fogadhatják el, sürgősségi rendelet formájában, ami azonnali hatálybalépést tesz lehetővé.

Hozzátette: a kormány a saját hatáskörébe tartozó döntésekért vállalja a felelősséget. A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy véget kell vetni az ostoba gazdasági döntéseknek. A politikus elsősorban a kormányfőt okolta azért, mert a román gazdasági technikai recesszióba lépett. Szerinte

a kollektív felelősség mellett van egy „fő felelőse” a kialakult helyzetnek.

„A végletekig vitt makacsság, a racionális érvekkel szembeni heves ellenállás, a folyamatos imázsépítés és a valódi párbeszédet, illetve a megalapozott gazdasági megoldásokat felváltó személyes számítások - ez a hat hónap mérlege” – írta bejegyzésében. Több mint 230 millió eurótól eshet el Románia az alkotmánybírósági halasztások miatt Az alkotmánybíróság ismételt halasztásai a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében aláássák az állami intézmények iránti közbizalmat, és

Románia mintegy 231 millió euró uniós forrástól eshet el

– jelentette még ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök. Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő kifejtette: a döntés további késleltetése esetén az Európai Bizottság megállapíthatja, hogy

Románia nem teljesítette a nyugdíjrendszer korrekciójára tett vállalását, ami a jelenleg visszatartott források elvesztéséhez vezethet.

Hozzátette, hogy az ismétlődő halasztások társadalmi elégedetlenséget is keltenek, mert a közvélemény igazságosabb szabályozást vár az állami intézményektől. Bolojan szerint a közbizalom szempontjából „egészségtelenek” az alkotmánybíróság halasztásai.

Az emberek könnyebben elfogadják, hogy magasabb ingatlanadót fizessenek, ha azt látják, hogy mindenki korrekt módon fizet. Ám egészen másként élik meg, ha úgy érzik, hogy csak ők viselik a terheket. Ezen kell változtatnunk”

– példálózott a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjreformjának célja a méltányosság helyreállítása. Emlékeztetett arra, hogy

a kormány által javasolt, az utolsó fizetés legfeljebb 70 százalékának megfelelő nyugdíj még így is jóval meghaladná az országos átlagot.

A miniszterelnök cáfolta, hogy a kormány módosítana a törvénytervezeten, és egy alku részeként az utolsó fizetés legfeljebb 80 százalékának megfelelő összegre emelné a bírák és ügyészek nyugdíját. „A törvény jelenleg alkotmányossági vizsgálat alatt áll. Feltehetem a költői kérdést: az 50 százalék alkotmányos, de a 70 vagy 80 százalék már alkotmányellenes? Ezen múlik egy tervezet alkotmányossága? Szerintem ez nincs rendjén” – érvelt Bolojan. Szerdán az alkotmánybíróság február 18-ára halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását módosító törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását. Ha a jelenlegi kormány támogatottsága megszűnik, akkor új kabinet alakulhat Ilie Bolojan arról is beszélt, hogy ha a jelenlegi kormány már nem lesz képes meghozni a szükséges intézkedéseket, elveszíti a támogatását, akkor új kabinet alakulhat. Szerinte

a parlamenti erőviszonyok akár egy másik kormánykoalíció létrejöttét is lehetővé tehetik.

Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő kifejtette, hogy tisztában volt az ország súlyos problémáival, amikor elvállalta a miniszterelnöki tisztséget. Közlése szerint

célja a politikai stabilitás fenntartása, az államháztartás egyensúlyának helyreállítása és a szükséges korrekciók végrehajtása.

Mint mondta, nem tart egyetlen párttól és pártvezetőtől sem, és elvárja, hogy a politikai szereplők felelősségteljesen járjanak el. Arra a kérdésre, hogy ha a jelenlegi kabinet már nem tudja teljesíteni feladatait, nem lenne-e könnyebb számára átadni a kormányzás lehetőséget a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) koalíciójának, Bolojan úgy fogalmazott:

ha megszűnik a jelenlegi kabinet támogatottsága, „biztosan új kormány alakul”, ami számára megkönnyebbülést jelentene.