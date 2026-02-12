Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.
A PSD képviselői csütörtöki közleményükben rámutattak:
„Egy ehhez hasonló, az Európai Bizottság által is támogatott strukturális reform egyensúlyba hozná a különböző társadalmi rétegek vásárlóerejét, és többletbevételt biztosítanak az államkasszának anélkül, hogy növelné az inflációt vagy hogy hatással lenne a gazdasági növekedésre” – vélekedtek.
A szociáldemokraták elismerik, hogy csökkenteni kell a költségvetési kiadásokat, szerintük azonban a kormánynak tekintettel kell lennie az egyes tevékenységi területek sajátosságaira.
– szögezték le. Meglátásuk szerint a „kivételek nélkül ideológia” súlyos problémákat okozhat például az állami kórházak működésében, ami különösen súlyos következményekkel járhat a polgárok életére és egészségére.
– figyelmeztettek az Agerpres beszámolója szerint.
Érveik alátámasztására idézték az Országos Statisztikai Intézet (INS) és az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait is, amelyek szerint
Ugyanakkor Románia jegyezte a lakossági fogyasztás legnagyobb mértékű visszaesését az elmúlt 15 év viszonylatában – tették hozzá.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.
Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
