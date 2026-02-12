Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.

Székelyhon

2026. február 12., 17:122026. február 12., 17:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A PSD képviselői csütörtöki közleményükben rámutattak:

nem támogatják a személyi kiadások egységes csökkentését, ehelyett a progresszív adózás bevezetését javasolják, a kisjövedelműek esetében alacsonyabb adókulcsokkal.

„Egy ehhez hasonló, az Európai Bizottság által is támogatott strukturális reform egyensúlyba hozná a különböző társadalmi rétegek vásárlóerejét, és többletbevételt biztosítanak az államkasszának anélkül, hogy növelné az inflációt vagy hogy hatással lenne a gazdasági növekedésre” – vélekedtek.

Hirdetés

A szociáldemokraták elismerik, hogy csökkenteni kell a költségvetési kiadásokat, szerintük azonban a kormánynak tekintettel kell lennie az egyes tevékenységi területek sajátosságaira.

Az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentése” nem minősül reformnak, és a PSD nem fogja támogatni

– szögezték le. Meglátásuk szerint a „kivételek nélkül ideológia” súlyos problémákat okozhat például az állami kórházak működésében, ami különösen súlyos következményekkel járhat a polgárok életére és egészségére.

A személyi kiadások egységes csökkentése ellehetetlenítené azoknak a minisztériumoknak a működését is, amelyek jelentős átszervezéseket végeztek az elmúlt hónapokban

– figyelmeztettek az Agerpres beszámolója szerint.

Érveik alátámasztására idézték az Országos Statisztikai Intézet (INS) és az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait is, amelyek szerint

Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, amelyben jelentős mértékben csökkent a munkavállalók vásárlóereje.

Ugyanakkor Románia jegyezte a lakossági fogyasztás legnagyobb mértékű visszaesését az elmúlt 15 év viszonylatában – tették hozzá.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Székelyhon

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Székelyhon

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Krónika

Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Székely Sport

Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei

A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek

Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen

Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat

A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére

Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében

Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek

Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk

Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
2026. február 12., csütörtök

Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium

A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.

Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium
Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium
2026. február 12., csütörtök

Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium
2026. február 12., csütörtök

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát

A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
2026. február 12., csütörtök

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!