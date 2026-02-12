Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.

nem támogatják a személyi kiadások egységes csökkentését, ehelyett a progresszív adózás bevezetését javasolják, a kisjövedelműek esetében alacsonyabb adókulcsokkal.

„Egy ehhez hasonló, az Európai Bizottság által is támogatott strukturális reform egyensúlyba hozná a különböző társadalmi rétegek vásárlóerejét, és többletbevételt biztosítanak az államkasszának anélkül, hogy növelné az inflációt vagy hogy hatással lenne a gazdasági növekedésre” – vélekedtek.

Hirdetés

A szociáldemokraták elismerik, hogy csökkenteni kell a költségvetési kiadásokat, szerintük azonban a kormánynak tekintettel kell lennie az egyes tevékenységi területek sajátosságaira.