Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében

A jelenlegi információk szerint egy polgár riasztotta a hatóságokat, amelyek ellenőrzik a helyszínt. A drónra a tuzlai világítótoronytól körülbelül egy kilométerre bukkantak rá – írja az Agerpres hírügynökség.

Később a parti őrség azt közölte, hogy egy pilóta nélküli légi jármű maradványait találták meg csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești és Tuzla között. A hatóság sajtószóvivője, Andrei Ene tájékoztatása szerint a határrendőrök a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentés alapján szálltak ki a helyszínre, ahol megtalálták a drónmaradványokat. Ezeken nincs semmiféle írásos jelzés – tette hozzá.

A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben a Konstanca megyei ügyészség egyik ügyészének irányításával.