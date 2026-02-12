Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében

Fotó: Pinti Attila
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
2026. február 12., 14:392026. február 12., 14:39
A jelenlegi információk szerint egy polgár riasztotta a hatóságokat, amelyek ellenőrzik a helyszínt. A drónra a tuzlai világítótoronytól körülbelül egy kilométerre bukkantak rá – írja az Agerpres hírügynökség.
Később a parti őrség azt közölte, hogy egy pilóta nélküli légi jármű maradványait találták meg csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești és Tuzla között. A hatóság sajtószóvivője, Andrei Ene tájékoztatása szerint a határrendőrök a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentés alapján szálltak ki a helyszínre, ahol megtalálták a drónmaradványokat. Ezeken nincs semmiféle írásos jelzés – tette hozzá.
A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben a Konstanca megyei ügyészség egyik ügyészének irányításával.
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.
A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet.
Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
