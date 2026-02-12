Rovatok
Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát súlyos vagy veszélyes hibák miatt nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.

Székelyhon

2026. február 12., 14:252026. február 12., 14:25

A RAR csütörtöki közleménye szerint a legtöbb hiányosságot a világító- és jelzőberendezések (24,1 százalék), a károsanyag-kibocsátás (20,5 százalék), valamint a futómű, gumiabroncsok és felfüggesztés (10,3 százalék) esetében találták. A fékrendszerrel a járművek 4,2 százalékánál, a kormányművel 1,4 százalékánál volt gond.

A vizsgált járművek közül 4697-et közvetlenül balesetveszélyesnek minősítettek.

Az ellenőrzések során mintegy 1,8 százalékban hamis, lejárt vagy érvénytelen műszaki vizsgát (ITP) is megállapítottak.

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a RAR és a közlekedési rendőrség munkatársai közös akcióik során 2025-ben 26 531 bírságot szabtak ki, 22 027 forgalmi engedélyt vontak be, 364 járművet vontak ki a forgalomból és 188 műszaki vizsgát érvénytelenítettek.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a közúti ellenőrzések eredményei nem tükrözik a romániai járműállomány általános műszaki állapotát, mivel a felügyelők elsősorban a hibásnak vélt járműveket állítják meg.

Belföld Közlekedés
