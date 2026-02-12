Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek

Fotó: Haáz Vince
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát súlyos vagy veszélyes hibák miatt nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
A RAR csütörtöki közleménye szerint a legtöbb hiányosságot a világító- és jelzőberendezések (24,1 százalék), a károsanyag-kibocsátás (20,5 százalék), valamint a futómű, gumiabroncsok és felfüggesztés (10,3 százalék) esetében találták. A fékrendszerrel a járművek 4,2 százalékánál, a kormányművel 1,4 százalékánál volt gond.
Az ellenőrzések során mintegy 1,8 százalékban hamis, lejárt vagy érvénytelen műszaki vizsgát (ITP) is megállapítottak.
Az Agerpres által idézett közlemény szerint a RAR és a közlekedési rendőrség munkatársai közös akcióik során 2025-ben 26 531 bírságot szabtak ki, 22 027 forgalmi engedélyt vontak be, 364 járművet vontak ki a forgalomból és 188 műszaki vizsgát érvénytelenítettek.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a közúti ellenőrzések eredményei nem tükrözik a romániai járműállomány általános műszaki állapotát, mivel a felügyelők elsősorban a hibásnak vélt járműveket állítják meg.
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.
A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet.
Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
