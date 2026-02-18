Rovatok
A fejlesztési minisztérium közzétette a közigazgatási intézkedéscsomag végleges tervezetét

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.

Székelyhon

2026. február 18., 15:412026. február 18., 15:41

„A javasolt intézkedések egy karcsúbb, de hatékonyabb központi és helyi közigazgatást eredményeznek, nagyobb decentralizációt, valamint pénzügyi önállóságot biztosítanak az önkormányzatok számára” – olvasható Cseke Attila fejlesztési miniszter nyilatkozata az RMDSZ közleményében.

A sürgősségirendelet-tervezet szerint az önkormányzatok 30 százalékkal csökkentik a jóváhagyott állások számát, ez a betöltött állások 10 százalékát jelenti. Idén valamennyi önkormányzat válaszhat a személyi kiadások csökkentése és az álláshelyek számának csökkentése között – írja az Agerpres. A tervezet

a személyi kiadások 10 százalékos csökkentését írja elő a központi közigazgatásban. Kivételt képez majd a tanügy, az egészségügy, a kultúra, a védelem és a belügy.

Az intézkedéscsomag azonban ezeken a területeken is megtakarításokat ír elő. Így például emelkedik a katonák nyugdíjkorhatára, a tanügyben csökken a doktori diplomáért járó bérpótlék, az egészségügyi rendszerben pedig többek között a kórházak besorolásának módosítását írja elő a közzétett tervezet, és bevezeti a teljesítményalapú bérezést.

Az új intézkedések hatályba lépésekor figyelembe veszik a központi közigazgatásban 2025-ben történt bérkiadási megtakarításokat is – olvasható az RMDSZ közleményében.

Belföld Politika
