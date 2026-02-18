A fejlesztési minisztérium közzétette a közigazgatási intézkedéscsomag végleges tervezetét

Fotó: gov.ro
A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.
„A javasolt intézkedések egy karcsúbb, de hatékonyabb központi és helyi közigazgatást eredményeznek, nagyobb decentralizációt, valamint pénzügyi önállóságot biztosítanak az önkormányzatok számára” – olvasható Cseke Attila fejlesztési miniszter nyilatkozata az RMDSZ közleményében.
A sürgősségirendelet-tervezet szerint az önkormányzatok 30 százalékkal csökkentik a jóváhagyott állások számát, ez a betöltött állások 10 százalékát jelenti. Idén valamennyi önkormányzat válaszhat a személyi kiadások csökkentése és az álláshelyek számának csökkentése között – írja az Agerpres. A tervezet
Az intézkedéscsomag azonban ezeken a területeken is megtakarításokat ír elő. Így például emelkedik a katonák nyugdíjkorhatára, a tanügyben csökken a doktori diplomáért járó bérpótlék, az egészségügyi rendszerben pedig többek között a kórházak besorolásának módosítását írja elő a közzétett tervezet, és bevezeti a teljesítményalapú bérezést.
Az új intézkedések hatályba lépésekor figyelembe veszik a központi közigazgatásban 2025-ben történt bérkiadási megtakarításokat is – olvasható az RMDSZ közleményében.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.
Üdvözölte Ilie Bolojan miniszterelnök az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos döntését, amely szerinte megerősíti a kormány kezdeményezésének helyességét.
A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.
Nem csupán az utakon vált nehézkessé a közlekedés a kedd esti havazást követően: a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoztak a hóviharok, szerda reggel mintegy harminc vonatjáratot töröltek az országban.
Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
