A fejlesztési minisztérium közzétette a közigazgatási intézkedéscsomag végleges tervezetét

A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.

„A javasolt intézkedések egy karcsúbb, de hatékonyabb központi és helyi közigazgatást eredményeznek, nagyobb decentralizációt, valamint pénzügyi önállóságot biztosítanak az önkormányzatok számára” – olvasható Cseke Attila fejlesztési miniszter nyilatkozata az RMDSZ közleményében.

A sürgősségirendelet-tervezet szerint az önkormányzatok 30 százalékkal csökkentik a jóváhagyott állások számát, ez a betöltött állások 10 százalékát jelenti. Idén valamennyi önkormányzat válaszhat a személyi kiadások csökkentése és az álláshelyek számának csökkentése között – írja az Agerpres. A tervezet