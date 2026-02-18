Rovatok
Kelemen Hunor, Nicușor Dan és Sorin Grindeanu is reagáltak az alkotmánybírósági döntésre

Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României

Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României

Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.

Székelyhon

2026. február 18., 15:38

2026. február 18., 15:412026. február 18., 15:41

„Biztosítom a bírákat és ügyészeket, hogy munkájuk megbecsülésnek örvend, és az állam működésében betöltött szerepük jelentőségét teljes mértékben elismerjük” – írta az elnök szerdán Facebookon.

korábban írtuk

Alkotmányosnak nyilvánították a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet
Alkotmányosnak nyilvánították a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.

Mint arról beszámoltunk: az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és

alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet.

A testület öt halasztás után hozta meg a döntést.

Nicușor Dan kedden a România Actualități rádiónak adott interjúban kijelentette, hogy

a sorozatos halasztás ebben az ügyben nem tett jót sem az alkotmánybíróság, sem a román állam megítélésének, és sokkal előbb kellett volna már döntést hoznia a testületnek.

Kelemen Hunor: jó hír, amelyre a társadalom már régóta várt

Jó hírnek nevezte szerdán az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló döntését az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor is.

A politikus az Agerpresnek elmondta, szerinte helyes döntés született, amelyre számítani lehetett, miután a kormány az eljárási kérdések tisztázásával egyértelművé tette, hogy

a törvénytervezet nem tartalmaz alkotmányellenes elemeket.

Úgy vélekedett, hogy a sok halasztás után ez valóban jó hír, mert a társadalom régóta várta azoknak a kiváltságoknak a megszűnését, amelyek lehetővé tették, hogy egyesek már 50 évesen, a méltányos mértéket messze meghaladó nyugdíjjal vonuljanak vissza.

Hozzátette: ennek az ügynek a lezárásával a kormány, a parlament, valamint a politikai osztály azt üzenheti a társadalomnak, hogy

képes kijavítani a hibákat, és igazságosabb kormányzást, társadalmi igazságosságot tud biztosítani.

„Ezért csak annyit mondhatok, hogy üdvözlöm az alkotmánybíróság döntését” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Grindeanu: nagyon jó, hogy végre tisztázódott a helyzet

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán azt nyilatkozta, 'nagyon jó', hogy tisztázta az alkotmánybíróság a bírói és ügyészi különnyugdíjakról szóló törvénytervezet helyzetét.

A politikus a parlamentben nyilatkozott erről az újságíróknak. Mint hangsúlyozta, soha nem kommentálta az alkotmánybíróság döntéseit, és ezúttal sem áll szándékában ezt tenni. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy jómaga is sürgette a döntéshozatalt az ügyben. A PSD elnöke hozzátette,

ha Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter „jól fogja végezni a dolgát”, Románia nem veszíti el a különnyugdíjak reformjához kapcsolódó helyreállítási forrásokat.

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet. A testület öt halasztás után hozta meg a döntést.

Dominic Fritz: ez nem győzelem, hanem a normalitás jele

Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerdán kijelentette, hogy az alkotmánybíróság döntése a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, hogy

nem győzelem, hanem a normalitás jele, a demokrácia kifejeződése.

„Az alkotmánybíróság ma (szerdán - szerk. megj.) formálisan is kimondta azt, ami az egész ország számára egyértelmű volt: a különnyugdíjak reformja és a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának módosítása alkotmányos és legitim. Ez nem győzelem, hanem a normalitás jele.

Idézet
A demokrácia megnyilvánulása is, hiszen a múlt politikai hibái politikai döntéssel kijavíthatók”

– írta a politikus Facebook-bejegyzésében.

Az USR elnöke szerint bizonyára lesznek olyanok, akik nem fogadják tapsviharral a döntést, de ez megnyitja az utat az olyan reformok előtt, amelyek „csökkentik a kivételezettek kiváltságait és a különérdekek befolyását”.

Belföld
