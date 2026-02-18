Kelemen Hunor, Nicușor Dan és Sorin Grindeanu is reagáltak az alkotmánybírósági döntésre

Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României
Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.
2026. február 18., 15:382026. február 18., 15:38
2026. február 18., 15:412026. február 18., 15:41
„Biztosítom a bírákat és ügyészeket, hogy munkájuk megbecsülésnek örvend, és az állam működésében betöltött szerepük jelentőségét teljes mértékben elismerjük” – írta az elnök szerdán Facebookon.
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.
Mint arról beszámoltunk: az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és
A testület öt halasztás után hozta meg a döntést.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.
Nicușor Dan kedden a România Actualități rádiónak adott interjúban kijelentette, hogy
Jó hírnek nevezte szerdán az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló döntését az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor is.
A politikus az Agerpresnek elmondta, szerinte helyes döntés született, amelyre számítani lehetett, miután a kormány az eljárási kérdések tisztázásával egyértelművé tette, hogy
Úgy vélekedett, hogy a sok halasztás után ez valóban jó hír, mert a társadalom régóta várta azoknak a kiváltságoknak a megszűnését, amelyek lehetővé tették, hogy egyesek már 50 évesen, a méltányos mértéket messze meghaladó nyugdíjjal vonuljanak vissza.
Hozzátette: ennek az ügynek a lezárásával a kormány, a parlament, valamint a politikai osztály azt üzenheti a társadalomnak, hogy
„Ezért csak annyit mondhatok, hogy üdvözlöm az alkotmánybíróság döntését” – jelentette ki Kelemen Hunor.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán azt nyilatkozta, 'nagyon jó', hogy tisztázta az alkotmánybíróság a bírói és ügyészi különnyugdíjakról szóló törvénytervezet helyzetét.
A politikus a parlamentben nyilatkozott erről az újságíróknak. Mint hangsúlyozta, soha nem kommentálta az alkotmánybíróság döntéseit, és ezúttal sem áll szándékában ezt tenni. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy jómaga is sürgette a döntéshozatalt az ügyben. A PSD elnöke hozzátette,
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet. A testület öt halasztás után hozta meg a döntést.
Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerdán kijelentette, hogy az alkotmánybíróság döntése a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, hogy
„Az alkotmánybíróság ma (szerdán - szerk. megj.) formálisan is kimondta azt, ami az egész ország számára egyértelmű volt: a különnyugdíjak reformja és a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának módosítása alkotmányos és legitim. Ez nem győzelem, hanem a normalitás jele.
– írta a politikus Facebook-bejegyzésében.
Az USR elnöke szerint bizonyára lesznek olyanok, akik nem fogadják tapsviharral a döntést, de ez megnyitja az utat az olyan reformok előtt, amelyek „csökkentik a kivételezettek kiváltságait és a különérdekek befolyását”.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.
Üdvözölte Ilie Bolojan miniszterelnök az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos döntését, amely szerinte megerősíti a kormány kezdeményezésének helyességét.
A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.
Nem csupán az utakon vált nehézkessé a közlekedés a kedd esti havazást követően: a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoztak a hóviharok, szerda reggel mintegy harminc vonatjáratot töröltek az országban.
Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
szóljon hozzá!