Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot

Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.

Emanuel Ungureanu a szerdai ülésen egy „recorder” feliratú fekete csuklyás felsőt viselt.

„Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy amíg én vezetem a plenáris üléseket, nem adok önnek szót, ha nem visel zakót” – figyelmeztette Grindeanu a felszólalása után Ungureanut, amit a jelenlévő képviselők egy része megtapsolt.

Emlékév megszavazva

A képviselőház szerdai ülésén többségi szavazattal elfogadta azt a tervezetet, amely 2026-ot Márton Áron katolikus püspök emlékévének nyilvánítja. A jogszabályjavaslat célja felidézni Márton Áron püspök életét, személyiségét és tevékenységét, elismerve döntő szerepét az emberek és közösségek egymáshoz közelítésében, a keresztény értékek védelmében és a holokauszt idején a zsidók megmentésében – írja az Agerpres hírügynökség.

A jogszabály elfogadása lehetőséget teremt arra, hogy 2026-ban országos szinten lehessen szervezni kulturális, oktatási és közösségi programokat a püspök szellemi örökségének bemutatására. A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba.

Recorder-előzmények

Mint ismert, a Recorder oknyomozó portál tavaly decemberben nyilvánosságra hozott anyagában arról tárgyalnak, hogy a romániai igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került.

A riportban megfogalmazott állítások heves reakciót váltottak ki, többek között utcai tüntetéseket is hirdettek. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) még akkor a parlamentbe hívta meghallgatásra az igazságügy-minisztert.