Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot

Fotó: presidency.ro
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
2026. február 18., 18:282026. február 18., 18:28
Emanuel Ungureanu a szerdai ülésen egy „recorder” feliratú fekete csuklyás felsőt viselt.
„Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy amíg én vezetem a plenáris üléseket, nem adok önnek szót, ha nem visel zakót” – figyelmeztette Grindeanu a felszólalása után Ungureanut, amit a jelenlévő képviselők egy része megtapsolt.
A képviselőház szerdai ülésén többségi szavazattal elfogadta azt a tervezetet, amely 2026-ot Márton Áron katolikus püspök emlékévének nyilvánítja. A jogszabályjavaslat célja felidézni Márton Áron püspök életét, személyiségét és tevékenységét, elismerve döntő szerepét az emberek és közösségek egymáshoz közelítésében, a keresztény értékek védelmében és a holokauszt idején a zsidók megmentésében – írja az Agerpres hírügynökség.
A jogszabály elfogadása lehetőséget teremt arra, hogy 2026-ban országos szinten lehessen szervezni kulturális, oktatási és közösségi programokat a püspök szellemi örökségének bemutatására. A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba.
Mint ismert, a Recorder oknyomozó portál tavaly decemberben nyilvánosságra hozott anyagában arról tárgyalnak, hogy a romániai igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került.
A riportban megfogalmazott állítások heves reakciót váltottak ki, többek között utcai tüntetéseket is hirdettek. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) még akkor a parlamentbe hívta meghallgatásra az igazságügy-minisztert.
Több százan tüntetnek szerda este a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye előtt a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.
Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.
Üdvözölte Ilie Bolojan miniszterelnök az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos döntését, amely szerinte megerősíti a kormány kezdeményezésének helyességét.
A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.
