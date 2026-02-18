Lemond a Maros megyei tanács két rendelőépületről, amelyek az orvosi egyetemhez kerülnek

Ilyen állapotban van a sportorvosi rendelő
Fotó: Haáz Vince
Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.
2026. február 18., 18:202026. február 18., 18:20
A Maros megyei tanács alárendeltségében alatt működő megyei klinikai kórházhoz tartozott az a két rendelő, amelynek további sorsáról szavaznak csütörtökön.
A megyei kórház 2024 novemberében lemondott a sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről és,
Lemond a megyei tanács erről az épületről
Fotó: Haáz Vince
Az egyetem kérte, hogy adják át az épületet is, amelyben ezek a rendelők működtek, működnek. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessenm, a megyei tanács, mint tulajdonos, le kell mondjon az épületekről. A folyamat részeként első körben értesítették a kormány főtitkárságát, hogy
Állami tulajdonba kerül az épület
Fotó: Haáz Vince
A csütörtöki ülésen a megyei önkormányzati képviselők arról fognak dönteni, hogy a 703 295 lej értékű ingatlant átadják az államnak, amely az oktatásügyi minisztériumon keresztül használatba adja azt az orvosi egyetemnek.
Így annak lehetősége lesz felújítani az épületet, és megfelelő körülményeket teremteni az ott működő rendelők számára.
