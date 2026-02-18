Lemond a Maros megyei tanács két rendelőépületről, amelyek az orvosi egyetemhez kerülnek

Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.

A megyei kórház 2024 novemberében lemondott a sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről és,

A Maros megyei tanács alárendeltségében alatt működő megyei klinikai kórházhoz tartozott az a két rendelő, amelynek további sorsáról szavaznak csütörtökön.

átadta azokat, a személyzettel együtt a George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemnek.

Az egyetem kérte, hogy adják át az épületet is, amelyben ezek a rendelők működtek, működnek. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessenm, a megyei tanács, mint tulajdonos, le kell mondjon az épületekről. A folyamat részeként első körben értesítették a kormány főtitkárságát, hogy

a megye közvagyonából az állam közvagyonába akarják áthelyezni az ingatlant és a hozzá tartozó 3920 négyzetméteres területet.

A csütörtöki ülésen a megyei önkormányzati képviselők arról fognak dönteni, hogy a 703 295 lej értékű ingatlant átadják az államnak, amely az oktatásügyi minisztériumon keresztül használatba adja azt az orvosi egyetemnek.

Így annak lehetősége lesz felújítani az épületet, és megfelelő körülményeket teremteni az ott működő rendelők számára.