Szokatlan városi „vendégek": mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Tavaly Sepsiszentgyörgyön a szabadon hagyott lovak is sok galibát okoztak

Tavaly Sepsiszentgyörgyön a szabadon hagyott lovak is sok galibát okoztak

Fotó: Tuchiluș Alex

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Kocsis Károly

2026. február 11., 09:59

Nemrég egy magányos szamár keltett kisebb riadalmat a járókelők és a gépjárművezetők körében a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca környékén. Többször is felbukkant a naplemente utáni szürkületben, vélhetően élelem után kutatott az út szélén. Ezzel viszont

nemcsak a forgalmat akadályozta, illetve idézett elő balesetveszélyt, hanem őt is bármikor elgázolhatta volna egy jármű,

tehát a helyi rendőröknek intézkedniük kellett. Mint vezetőjüktől, Hadnagy Istvántól megtudtuk, a gazdája többször is felügyelet nélkül hagyta a szamarat, ezért

előbb figyelmeztetésben részesült, majd két 100 lejes bírságot róttak ki rá.

A helyi rendőrség vezetőjétől azt is megtudtuk, tavaly összesen 19 alkalommal kellett közbelépniük a közterületen kóborló lovak vagy egyéb haszonállatok miatt.

„A hatályos jogszabályok és helyi rendelkezések értelmében az állatokat szigorúan tilos felügyelet nélkül hagyni, különösen belterületi szakaszokon. Nagytestű jószágoknál ez hatványozottan fontos, hiszen

egy lóval vagy szamárral való ütközés ereje egy másik gépjárművel való karamboléhoz mérhető

– mondja Hadnagy István.

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy területén leggyakrabban elszabadult lovak zavarták meg a rendet. Az ilyen jellegű felelőtlenség anyagi következményekkel is jár: a tavalyi 19 bírság összege például 8350 lejre rúgott.

A hatóságok hangsúlyozzák: a gazdák felelőssége nem ér véget a kerítésnél, az állatok felügyelete, féken tartása közbiztonsági kötelesség.

Ha elszabadult lovat, tehenet, szamarat észlelünk, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséget a 0739 886 992-es Whatsapp-számon riaszthatjuk, de vészhelyzet esetén a 0800 800 767-es ingyenes zöldszám is hívható a nap 24 órájában.

Szabadon kószáló lovakat kerülgetnek a sepsiszentgyörgyi autósok
Szabadon kószáló lovakat kerülgetnek a sepsiszentgyörgyi autósok

Hét ló akadályozta a sepsiszentgyörgyi Borvíz utcai autós forgalmat csütörtökön délben. A Sugásfürdőre vezető útszakaszon gyakran találkoznak a városiak szabadon kószáló állatokkal.

Kézdivásárhelyen ilyen ritkán fordul elő

Kézdivásárhely Helyi Tanácsa nem hozott olyan határozatot, amely az utcán szabadon bóklászó haszonállatokat vagy azok gazdáit érintené – mondta el érdeklődésünkre Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Erre nincs is szükség, mivel egyrészt nagyon ritkán látni gazdátlan lovat a város területén, másrészt az önkormányzatnak szerződése van a Benji Állatvédő Egyesülettel, amely az ilyen esetekben eljárni illetékes.

Az utóbbi elnöke, Forró Béla lapunknak megerősítette, valóban

nem jellemző a céhes városban a magányos lovak látványa.

Az utóbbi tíz évben talán három alkalommal tévedtek be ide patások, legutóbb 2022 környékén. Az akkor a rendőrök által észlelt és a kutyamenhelyre beszállított lóról utólag kiderült, hogy Kézdikőváron szabadult el a gazdájától, és mivel nem annak gondatlanságából történt, a Benji nem is kötelezte költségtérítésre. A rendőrség elvileg megbírságolhatta volna a 61/1991-es törvény értelmében, de az 100–300 lejes büntetést ír elő ilyen esetekre, és 15 napon belül annak is csak a felét kellene kifizetni.

Lovak chip nélkül

A kézdikővári lónak a chipje alapján sikerült azonosítani a gazdáját, de Forró Béla szerint ez általában nem bizonyul egyszerű feladatnak, és

e tekintetben országos jellegű gondról van szó.

A kupecek ugyanis nem mindig viszik el állatorvoshoz a kereskedés céljából így vagy úgy „szerzett” lovakat, sőt a chipjeiket is gyakorta megrongálják, így aztán nehéz kibogozni a tulajdonosuk kilétét.

• Fotó: Burista Zsófia/Csíki Tudakozó Galéria

Fotó: Burista Zsófia/Csíki Tudakozó

A tavaly a Feketügyben holtan talált, közel nyolcmázsás ménről például kezdetben annyit tudtak megállapítani, hogy öt évvel korábban leadták egy fagarasi vágóhídnak feldolgozás céljából.

Vidéken már inkább előfordul, hogy szabadon hagyott lovak, tehenek csatangolnak a mezőkön.

Forró Béla egy gelencei „gazda” jószágait említi példaként, amelyek egész évben dézsmálták a helyiek terményeit, nem kis kárt okozva. Megválaszolatlan kérdés, hogy ilyen esetben hová lehetne elszállítani a befogott állatokat, de jó megoldásnak ígérkezik az menhely – mondja a Benji elnöke –, amit a megyei önkormányzat Bodok községgel közösen tervez létrehozni.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét

Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek

Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén

Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen

A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
