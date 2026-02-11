Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Tavaly Sepsiszentgyörgyön a szabadon hagyott lovak is sok galibát okoztak
Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.
Nemrég egy magányos szamár keltett kisebb riadalmat a járókelők és a gépjárművezetők körében a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca környékén. Többször is felbukkant a naplemente utáni szürkületben, vélhetően élelem után kutatott az út szélén. Ezzel viszont
tehát a helyi rendőröknek intézkedniük kellett. Mint vezetőjüktől, Hadnagy Istvántól megtudtuk, a gazdája többször is felügyelet nélkül hagyta a szamarat, ezért
A helyi rendőrség vezetőjétől azt is megtudtuk, tavaly összesen 19 alkalommal kellett közbelépniük a közterületen kóborló lovak vagy egyéb haszonállatok miatt.
„A hatályos jogszabályok és helyi rendelkezések értelmében az állatokat szigorúan tilos felügyelet nélkül hagyni, különösen belterületi szakaszokon. Nagytestű jószágoknál ez hatványozottan fontos, hiszen
– mondja Hadnagy István.
Sepsiszentgyörgy területén leggyakrabban elszabadult lovak zavarták meg a rendet. Az ilyen jellegű felelőtlenség anyagi következményekkel is jár: a tavalyi 19 bírság összege például 8350 lejre rúgott.
Ha elszabadult lovat, tehenet, szamarat észlelünk, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséget a 0739 886 992-es Whatsapp-számon riaszthatjuk, de vészhelyzet esetén a 0800 800 767-es ingyenes zöldszám is hívható a nap 24 órájában.
Hét ló akadályozta a sepsiszentgyörgyi Borvíz utcai autós forgalmat csütörtökön délben. A Sugásfürdőre vezető útszakaszon gyakran találkoznak a városiak szabadon kószáló állatokkal.
Kézdivásárhely Helyi Tanácsa nem hozott olyan határozatot, amely az utcán szabadon bóklászó haszonállatokat vagy azok gazdáit érintené – mondta el érdeklődésünkre Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Erre nincs is szükség, mivel egyrészt nagyon ritkán látni gazdátlan lovat a város területén, másrészt az önkormányzatnak szerződése van a Benji Állatvédő Egyesülettel, amely az ilyen esetekben eljárni illetékes.
Az utóbbi elnöke, Forró Béla lapunknak megerősítette, valóban
Az utóbbi tíz évben talán három alkalommal tévedtek be ide patások, legutóbb 2022 környékén. Az akkor a rendőrök által észlelt és a kutyamenhelyre beszállított lóról utólag kiderült, hogy Kézdikőváron szabadult el a gazdájától, és mivel nem annak gondatlanságából történt, a Benji nem is kötelezte költségtérítésre. A rendőrség elvileg megbírságolhatta volna a 61/1991-es törvény értelmében, de az 100–300 lejes büntetést ír elő ilyen esetekre, és 15 napon belül annak is csak a felét kellene kifizetni.
A kézdikővári lónak a chipje alapján sikerült azonosítani a gazdáját, de Forró Béla szerint ez általában nem bizonyul egyszerű feladatnak, és
A kupecek ugyanis nem mindig viszik el állatorvoshoz a kereskedés céljából így vagy úgy „szerzett” lovakat, sőt a chipjeiket is gyakorta megrongálják, így aztán nehéz kibogozni a tulajdonosuk kilétét.
A tavaly a Feketügyben holtan talált, közel nyolcmázsás ménről például kezdetben annyit tudtak megállapítani, hogy öt évvel korábban leadták egy fagarasi vágóhídnak feldolgozás céljából.
Forró Béla egy gelencei „gazda” jószágait említi példaként, amelyek egész évben dézsmálták a helyiek terményeit, nem kis kárt okozva. Megválaszolatlan kérdés, hogy ilyen esetben hová lehetne elszállítani a befogott állatokat, de jó megoldásnak ígérkezik az menhely – mondja a Benji elnöke –, amit a megyei önkormányzat Bodok községgel közösen tervez létrehozni.
