Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Tavaly Sepsiszentgyörgyön a szabadon hagyott lovak is sok galibát okoztak

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Kocsis Károly 2026. február 11., 09:592026. február 11., 09:59

Nemrég egy magányos szamár keltett kisebb riadalmat a járókelők és a gépjárművezetők körében a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca környékén. Többször is felbukkant a naplemente utáni szürkületben, vélhetően élelem után kutatott az út szélén. Ezzel viszont

nemcsak a forgalmat akadályozta, illetve idézett elő balesetveszélyt, hanem őt is bármikor elgázolhatta volna egy jármű,

tehát a helyi rendőröknek intézkedniük kellett. Mint vezetőjüktől, Hadnagy Istvántól megtudtuk, a gazdája többször is felügyelet nélkül hagyta a szamarat, ezért

előbb figyelmeztetésben részesült, majd két 100 lejes bírságot róttak ki rá.

A helyi rendőrség vezetőjétől azt is megtudtuk, tavaly összesen 19 alkalommal kellett közbelépniük a közterületen kóborló lovak vagy egyéb haszonállatok miatt. Hirdetés „A hatályos jogszabályok és helyi rendelkezések értelmében az állatokat szigorúan tilos felügyelet nélkül hagyni, különösen belterületi szakaszokon. Nagytestű jószágoknál ez hatványozottan fontos, hiszen

egy lóval vagy szamárral való ütközés ereje egy másik gépjárművel való karamboléhoz mérhető

– mondja Hadnagy István.

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy területén leggyakrabban elszabadult lovak zavarták meg a rendet. Az ilyen jellegű felelőtlenség anyagi következményekkel is jár: a tavalyi 19 bírság összege például 8350 lejre rúgott.

A hatóságok hangsúlyozzák: a gazdák felelőssége nem ér véget a kerítésnél, az állatok felügyelete, féken tartása közbiztonsági kötelesség.

Ha elszabadult lovat, tehenet, szamarat észlelünk, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséget a 0739 886 992-es Whatsapp-számon riaszthatjuk, de vészhelyzet esetén a 0800 800 767-es ingyenes zöldszám is hívható a nap 24 órájában. korábban írtuk Szabadon kószáló lovakat kerülgetnek a sepsiszentgyörgyi autósok Hét ló akadályozta a sepsiszentgyörgyi Borvíz utcai autós forgalmat csütörtökön délben. A Sugásfürdőre vezető útszakaszon gyakran találkoznak a városiak szabadon kószáló állatokkal. Kézdivásárhelyen ilyen ritkán fordul elő Kézdivásárhely Helyi Tanácsa nem hozott olyan határozatot, amely az utcán szabadon bóklászó haszonállatokat vagy azok gazdáit érintené – mondta el érdeklődésünkre Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Erre nincs is szükség, mivel egyrészt nagyon ritkán látni gazdátlan lovat a város területén, másrészt az önkormányzatnak szerződése van a Benji Állatvédő Egyesülettel, amely az ilyen esetekben eljárni illetékes. Az utóbbi elnöke, Forró Béla lapunknak megerősítette, valóban

nem jellemző a céhes városban a magányos lovak látványa.

Az utóbbi tíz évben talán három alkalommal tévedtek be ide patások, legutóbb 2022 környékén. Az akkor a rendőrök által észlelt és a kutyamenhelyre beszállított lóról utólag kiderült, hogy Kézdikőváron szabadult el a gazdájától, és mivel nem annak gondatlanságából történt, a Benji nem is kötelezte költségtérítésre. A rendőrség elvileg megbírságolhatta volna a 61/1991-es törvény értelmében, de az 100–300 lejes büntetést ír elő ilyen esetekre, és 15 napon belül annak is csak a felét kellene kifizetni. Lovak chip nélkül A kézdikővári lónak a chipje alapján sikerült azonosítani a gazdáját, de Forró Béla szerint ez általában nem bizonyul egyszerű feladatnak, és

e tekintetben országos jellegű gondról van szó.

A kupecek ugyanis nem mindig viszik el állatorvoshoz a kereskedés céljából így vagy úgy „szerzett” lovakat, sőt a chipjeiket is gyakorta megrongálják, így aztán nehéz kibogozni a tulajdonosuk kilétét.

Fotó: Burista Zsófia/Csíki Tudakozó

A tavaly a Feketügyben holtan talált, közel nyolcmázsás ménről például kezdetben annyit tudtak megállapítani, hogy öt évvel korábban leadták egy fagarasi vágóhídnak feldolgozás céljából.

Vidéken már inkább előfordul, hogy szabadon hagyott lovak, tehenek csatangolnak a mezőkön.