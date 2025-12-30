Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására

Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.

Az előterjesztés indoklása szerint a város jelenleg nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy a színház épületének felújítását, bővítését finanszírozni tudja.

A kölcsön révén azonban határidőn belül elindulhatnak a munkálatok, továbbá az önkormányzatra rótt anyagi teher is megoszlik.

Az összegből fedezik az építkezési munkálatokat, valamint a technikai felszerelést is.

Amint arról beszámoltunk , az építkezés január végén fog kezdődni, de egyelőre nem fogja érinteni a színpadot, azt majd évad végén fogják átadni az építővállalatnak, a Baumeister Kft.-nek.

A jövő évadtól viszont alternatív terekbe költöztetik át az előadásokat, a tervek szerint a társulat mozgatható, áthelyezhető produkciókkal készül majd a közönségnek.

Lehetséges helyszín a dohánygyár, a Székely Mikó Kollégium konferenciaterme, a színház kamaraterme, a Háromszék Táncszínház kamaraterme, illetve az Andrei Mureșanu Színház.

Ezenkívül az önkormányzat arról is döntött, hogy megszünteti a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának korszerűsítését célzó, fejlesztési minisztériummal kötött finanszírozási szerződést. A felújításra az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében pályáztak.

a munkálatok közben strukturális problémák adódtak, ezért új szakvéleményt rendeltek, amely az ingatlant 2-es földrengés-kockázati kategóriába sorolta be.

Emiatt a beruházás nem folytatódhatott a PNRR keretén belül.

Éppen ezért a beruházásra a fejlesztési minisztérium egy másik, a földrengésveszélyes épületek megerősítésére szánt keretéből igényelnek támogatást. Hasonlóan tették ezt idén tavasszal az iskola C és D épületének esetében is.

A bentlakás munkálatainak értéke kis híján 60 millió lej áfával együtt, ebből körülbelül 44 millió lej állami költségvetésből biztosított támogatás, 16 millió lej pedig a várost terheli.