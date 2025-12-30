Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására

A hitelből fedezik az építkezési munkálatokat, valamint a technikai felszerelést is
Fotó: Tuchiluș Alex
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat képviselő-testülete december 30-án hagyta jóvá
Az előterjesztés indoklása szerint a város jelenleg nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy a színház épületének felújítását, bővítését finanszírozni tudja.
Az összegből fedezik az építkezési munkálatokat, valamint a technikai felszerelést is.
Amint arról beszámoltunk, az építkezés január végén fog kezdődni, de egyelőre nem fogja érinteni a színpadot, azt majd évad végén fogják átadni az építővállalatnak, a Baumeister Kft.-nek.
Lehetséges helyszín a dohánygyár, a Székely Mikó Kollégium konferenciaterme, a színház kamaraterme, a Háromszék Táncszínház kamaraterme, illetve az Andrei Mureșanu Színház.
A földrengésveszélyes épületek megerősítésére szánt keretből igényelnek támogatást a bentlakás felújítására
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezenkívül az önkormányzat arról is döntött, hogy megszünteti a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának korszerűsítését célzó, fejlesztési minisztériummal kötött finanszírozási szerződést. A felújításra az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében pályáztak.
Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere ennek kapcsán elmondta:
Emiatt a beruházás nem folytatódhatott a PNRR keretén belül.
Éppen ezért a beruházásra a fejlesztési minisztérium egy másik, a földrengésveszélyes épületek megerősítésére szánt keretéből igényelnek támogatást. Hasonlóan tették ezt idén tavasszal az iskola C és D épületének esetében is.
A bentlakás munkálatainak értéke kis híján 60 millió lej áfával együtt, ebből körülbelül 44 millió lej állami költségvetésből biztosított támogatás, 16 millió lej pedig a várost terheli.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.
Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamț–Iași–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.
Ismét megközelíthető a turisták számára a Bilea-tó környéke, miután újraindították a viharos szél miatt vasárnap leállított kötélpályás szállítást – nyilatkozták kedden az Agerpresnek a felvonót működtető vállalat alkalmazottai.
Erős szélre és havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A hivatásos tűzoltóknak hétfőn országos szinten több mint 1800 bevetésük volt; 1490 esetben sürgősségi orvosi ellátást kellett nyújtaniuk, ugyanakkor 95 tüzet oltottak el, 265 esetben pedig a közösségek és azok tulajdonának védelmében léptek fel.
szóljon hozzá!