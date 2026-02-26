Megvan az előkészítő osztályos beiratkozások menetrendje

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Eszerint az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakaszában
a tanintézetek március 31-től május 6-ig fogadják a beiskolázási kérelmeket az iskolában vagy online formában.
A beiratkozás második szakaszában május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson.
A megyei tanfelügyelőségek szeptember 1–4. között rendezik azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akiket egyetlen iskolába sem vettek fel.
Azokat a gyermekeket kötelező beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ével bezárólag betöltik hatodik életévüket.
A szülők igénylésére a 6. életévüket 2026. szeptember 1. és december 31. között betöltő gyerekeket is be lehet íratni az iskolába, ha rendelkeznek egy ajánlással az óvoda (ha jártak óvodába) vagy a megyei oktatási központ (CJRAE) részéről (az óvodába nem járt vagy külföldről hazatért gyermekek esetében) – írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca közlésére hivatkozva.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg.
Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
