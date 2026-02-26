Megvan az előkészítő osztályos beiratkozások menetrendje

Eszerint az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakaszában

a tanintézetek március 31-től május 6-ig fogadják a beiskolázási kérelmeket az iskolában vagy online formában. A beiratkozás második szakaszában május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. A megyei tanfelügyelőségek szeptember 1–4. között rendezik azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akiket egyetlen iskolába sem vettek fel.

Azokat a gyermekeket kötelező beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ével bezárólag betöltik hatodik életévüket.

A szülők igénylésére a 6. életévüket 2026. szeptember 1. és december 31. között betöltő gyerekeket is be lehet íratni az iskolába, ha rendelkeznek egy ajánlással az óvoda (ha jártak óvodába) vagy a megyei oktatási központ (CJRAE) részéről (az óvodába nem járt vagy külföldről hazatért gyermekek esetében) – írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca közlésére hivatkozva.