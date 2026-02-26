Fontos részletek a büntetés kifizetésének elmulasztását követő jogosítványfelfüggesztésről

Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.

Az elfogadott szigorítással kapcsolatban Cseke Attila fejlesztési miniszter közölt fontos részleteket, aláhúzva, hogy jelenleg csak 40 százalékos a bírságok befizetési aránya. Magyarán,

Ennek megfelelően a közlekedési szabálysértési jegyzőkönyv kiállításától számított 105 nap után függesztik fel a gépjárművezetői engedélyt úgy, hogy

Jelenleg 15 napunk van arra, hogy a bírság felének a befizetésével teljesen letudjuk a kötelezettségünket, ezt követően pedig további 90 napunk, hogy a teljes összeget kiegyenlítsük, ha elmulasztottunk fizetni az első két hétben.

a sofőrnek nem is kell személyesen megjelennie a rendőrségen leadnia a jogosítványát.

A hatóság nyilvántartásában szerepelni fog, hogy az illető nem fizetett, és gépjárművezetői engedélye fel van függesztve.

További fontos részlet a felfüggesztés időtartama. A román sajtóban megjelent információk szerint a büntetés összegét veszik alapul, így minden 50 lej után egynapos felfüggesztés jár.

Hirdetés

Ha a felfüggesztési időszak végéig nem történt meg a kifizetés, újabb felfüggesztést lehet elrendelni, amely idő alatt a fizetési kötelezettség továbbra is fennáll. Ennek lejárta után a vezetési jog visszaáll, illetve akkor is, ha a sofőr időközben befizette a bírságot.

A mechanizmus várhatóan fél év múlva lép hatályba, addig össze kell kapcsolni a szükséges digitális platformokat, illetve ki kell dolgoznia a végrehajtást a belügyminisztériumnak és a fejlesztési tárcának. A szigorítás csak a közlekedési bírságokra vonatkozik, és nem függ a helyi önkormányzatoknak fizetendő egyéb összegektől, például a helyi adótól.