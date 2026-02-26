Fontos részletek a büntetés kifizetésének elmulasztását követő jogosítványfelfüggesztésről

a sofőrnek nem is kell személyesen megjelennie a rendőrségen leadnia a jogosítványát. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
Az elfogadott szigorítással kapcsolatban Cseke Attila fejlesztési miniszter közölt fontos részleteket, aláhúzva, hogy jelenleg csak 40 százalékos a bírságok befizetési aránya. Magyarán,
Jelenleg 15 napunk van arra, hogy a bírság felének a befizetésével teljesen letudjuk a kötelezettségünket, ezt követően pedig további 90 napunk, hogy a teljes összeget kiegyenlítsük, ha elmulasztottunk fizetni az első két hétben.
Ennek megfelelően a közlekedési szabálysértési jegyzőkönyv kiállításától számított 105 nap után függesztik fel a gépjárművezetői engedélyt úgy, hogy
A hatóság nyilvántartásában szerepelni fog, hogy az illető nem fizetett, és gépjárművezetői engedélye fel van függesztve.
További fontos részlet a felfüggesztés időtartama. A román sajtóban megjelent információk szerint a büntetés összegét veszik alapul, így minden 50 lej után egynapos felfüggesztés jár.
Ha a felfüggesztési időszak végéig nem történt meg a kifizetés, újabb felfüggesztést lehet elrendelni, amely idő alatt a fizetési kötelezettség továbbra is fennáll. Ennek lejárta után a vezetési jog visszaáll, illetve akkor is, ha a sofőr időközben befizette a bírságot.
A mechanizmus várhatóan fél év múlva lép hatályba, addig össze kell kapcsolni a szükséges digitális platformokat, illetve ki kell dolgoznia a végrehajtást a belügyminisztériumnak és a fejlesztési tárcának. A szigorítás csak a közlekedési bírságokra vonatkozik, és nem függ a helyi önkormányzatoknak fizetendő egyéb összegektől, például a helyi adótól.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg.
Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
szóljon hozzá!