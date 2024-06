Megvan a konkrét hónap, hogy mikorra várható a csíkszeredai tejfeldolgozó üzem bezárása

Miután pénteken nyilvánossá vált , hogy a csíkszeredai tejfeldolgozóra nem tart már igényt a tulajdonos és nemsokára bezárják, a 95 alkalmazottat pedig elbocsátják, a városvezetés találkozót kezdeményezett az illetékesekkel az ügyben. A hétfői találkozó után Korodi Attila polgármester kérdésünkre azt mondta, kifogásolta a tulajdonos képviselőinek a cégcsoport eljárását kommunikáció szempontjából , amit egyébként ők is elismertek. Egyúttal azt is közölték,

Korodi közölte még a tulajdonos képviselőivel, nem tudják elfogadni, hogy darabonként értékesítsék az üzemet, a városnak az a fontos, hogy ha lesz érdeklődő, ezt egy élelmiszeripari vállalat tudja átvenni. Azt mondták, ebben tudják vállalni a partnerséget – ismertette a városvezető.

Azt is kérték a csíkszeredai városháza részéről, összesítsék a munkaköröket, hogy ezt is tudják átadni a környéken tevékenykedő hét élelmiszeripari vállalatnak, és az ingatlan gépállományáról is kértek egy leírást az esetleges érdeklődők számára – tudtuk meg.

