Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán

A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.

Elérkezett a Charity Beats újabb kiadása – ezúttal a Ski Varság ad otthont egy igazán nagy volumenű Après Ski partynak, ahol a tél, a zene és a közösség találkozik – adják hírül a szervezők. Mint írják:

A pult mögött egész nap és este Alfie, Oliver Capri, Finta, Smol, Hunay, Dewil, Nitzu, Mate, Kish, Hooni & Feqete DJ-k váltják egymást, akik garantálják, hogy a hideg ellenére végig jó maradjon a hangulat.

A bulinak ezúttal is van jótékonysági vonzata, hiszen a szentegyházi Bató Nimród és Simó Csilla gyógyulását támogatják a bevételből.