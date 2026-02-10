Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán

Fotó: Charity Beats
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Elérkezett a Charity Beats újabb kiadása – ezúttal a Ski Varság ad otthont egy igazán nagy volumenű Après Ski partynak, ahol a tél, a zene és a közösség találkozik – adják hírül a szervezők. Mint írják:
A pult mögött egész nap és este Alfie, Oliver Capri, Finta, Smol, Hunay, Dewil, Nitzu, Mate, Kish, Hooni & Feqete DJ-k váltják egymást, akik garantálják, hogy a hideg ellenére végig jó maradjon a hangulat.
A bulinak ezúttal is van jótékonysági vonzata, hiszen a szentegyházi Bató Nimród és Simó Csilla gyógyulását támogatják a bevételből.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
