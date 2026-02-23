Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon 2026. február 23., 17:072026. február 23., 17:07 2026. február 23., 17:082026. február 23., 17:08

Az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtását koordináló tárcaközi bizottság hétfői üléséről beszámoló kormányközlemény szerint a testület áttekintette a kifizetési kérelmekben szereplő reformok és beruházások megvalósításának állását, a felmerült problémákat és a lehetséges megoldásaikat. A megbeszélés a már benyújtott harmadik és negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó feladatokra, valamint az előkészítés alatt álló ötödik és hatodik kérelemre is kiterjedt. A kormányfő felszólította a reformokat és beruházásokat koordináló minisztériumokat, hogy

gyorsítsák fel a PNRR-ben foglaltak megvalósítását, hozzák be a lemaradásokat, és legkésőbb augusztus 31-ig teljesítsék Románia vállalásait.

Egyúttal arra is utasította az érintett intézményeket, hogy határidőre fizessék ki a helyreállítási forrásokból finanszírozott munkálatok számláit. Bolojan kijelentette, hogy a mulasztásoknak kétféle következménye lehet.

A miniszterek és államtitkárok politikai felelősségrevonásra, akár tisztségükből való felmentésre is számíthatnak, ha Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít

– idézte a miniszterelnököt a kormány közleménye, melyet az Agerpres szemlézett. Hirdetés Florin Zaharia pénzügyminisztériumi államtitkára az ülésen közölte, hogy a 2026-os költségvetés 70 százalékkal nagyobb összeget,

73 milliárd lejt irányoz elő a PNRR-ben vállalt beruházások társfinanszírozására.