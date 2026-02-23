Fotó: Gov.ro
Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
2026. február 23., 17:072026. február 23., 17:07
2026. február 23., 17:082026. február 23., 17:08
Az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtását koordináló tárcaközi bizottság hétfői üléséről beszámoló kormányközlemény szerint a testület áttekintette a kifizetési kérelmekben szereplő reformok és beruházások megvalósításának állását, a felmerült problémákat és a lehetséges megoldásaikat. A megbeszélés a már benyújtott harmadik és negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó feladatokra, valamint az előkészítés alatt álló ötödik és hatodik kérelemre is kiterjedt.
A kormányfő felszólította a reformokat és beruházásokat koordináló minisztériumokat, hogy
Egyúttal arra is utasította az érintett intézményeket, hogy határidőre fizessék ki a helyreállítási forrásokból finanszírozott munkálatok számláit.
Bolojan kijelentette, hogy a mulasztásoknak kétféle következménye lehet.
– idézte a miniszterelnököt a kormány közleménye, melyet az Agerpres szemlézett.
Florin Zaharia pénzügyminisztériumi államtitkára az ülésen közölte, hogy a 2026-os költségvetés 70 százalékkal nagyobb összeget,
Közleményében a kormány emlékeztetett: Románia összesen hat kifizetési kérelmet nyújthat be, ezek közül az utolsó kettőt idén küldi el az Európai Bizottságnak, a végső határidő pedig szeptember 30. Az ország jelenleg a rendelkezésére álló helyreállítási források több mint felét, 50,08 százalékát hívta le, és eddig összesen 10,72 milliárd euróhoz jutott – ebből 6,4 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 4,32 milliárd euró pedig hitel.
