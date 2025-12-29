Rovatok
4S Street: hazahozták azt az energiát és élményt, amit idén a közel száz koncerten átéltek

Gyergyószentmiklósra hazatérve nagyszabású koncerttel zárta a 2025-ös évet a 4S Street zenekar szombaton.

Székelyhon

2025. december 29., 19:442025. december 29., 19:44

A fellépés előtt az együttes tagjait arról kérdeztük, hogyan élték meg az idei esztendőt, milyen élményekkel, tapasztalatokkal, örömökkel, akár mélységekkel találkoztak, valamint arról is beszéltek nekünk, hogy mire számíthatunk tőlük a közeljövőben.

A Magyarországon egyre népszerűbb zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal a közelmúltban készült interjúnk itt olvasható.

korábban írtuk

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől

Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Koncert
