Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

A Magyar menyegző csíkszeredai vetítésén ez történt. A nézők egy része teljes népviseletben, mások annak egy-egy darabját viselve, vagy népi motívumokat idéző ruhákban érkeztek a Szakszervezetek Művelődési Házába. Ösztönös gesztus volt: annak kifejezése, hogy az este nem csupán egy új magyar filmről szól, hanem valami közösről. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva indult el a Magyar menyegző székelyföldi vetítéssorozata a Vándormozi szervezésében, partnerségben Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusával. A csíkszeredai bemutató további társszervezője Csíkszereda Városháza és a Szakszervezetek Művelődési Háza volt. A film iránt akkora volt az érdeklődés, hogy egymást követően két vetítést kellett tartani. Már ez is jelzi, hogy Csíkszeredában a Magyar menyegző nem egyszerű moziprogramként jelent meg, hanem afféle hazatérésként. Olyan filmként, amelyről előre sejthető volt: megszólítja azt a közösséget, amelynek világát a vászonra viszi. A történet keretei: egyszerűség mint tudatos választás A Békési Miksa forgatókönyvéből készült film cselekménye első ránézésre nem bonyolult. Két budapesti fiatal, András és Péter a hetvenes évek végén Erdélybe utazik, hogy részt vegyen András unokatestvérének kalotaszegi lakodalmán. A helyszínváltás – nagyvárosból faluba, centrumtól perifériára – klasszikus filmes alaphelyzet, amely számtalanszor bizonyította már működőképességét.

Közönségtalálkozó Csíkszeredában az első vetítés után Fotó: Borbély Fanni

A Magyar menyegző azonban nem akar csavaros történetet mesélni. A konfliktusok előre sejthetők, a döntések következményei nagyjából beláthatók. Ez a kiszámíthatóság nem hiányosság, hanem tudatos dramaturgiai döntés. A film figyelme nem arra irányul, mi történik, hanem arra, hogyan és milyen közegben. Gitár, házasság és elvek A film központi figurája Péter, a nagyvárosi fiú, akit első pillantásra lenyűgöz egy ritka és értékes gitár. A hangszer megszerzésének vágya indítja el azt az utat, amely végül jóval túlmutat egy tárgy iránti rajongáson. A „gitárért házasodni” gondolata egyszerre ironikus és sokatmondó: játékos felvetés, amely mögött komoly kérdések húzódnak meg. Meddig tartanak az elveink, ha egy másik világ logikájával találkozunk? Mit jelent a szabadság egy olyan közegben, ahol az egyéni döntések szorosan összefonódnak a közösségi renddel? A film nem ad direkt válaszokat, inkább helyzeteket teremt. Péter alakján keresztül azt látjuk, hogyan lazulnak fel a nagyvárosi beidegződések, és hogyan válik vonzóvá egy olyan életforma, amely elsőre idegennek tűnt. A lakodalom mint főszereplő A Magyar menyegző igazi főszereplője nem egyetlen karakter, hanem maga a lakodalom. A mérai esküvő nem háttér, hanem strukturáló elem: a táncok, az énekek, a rítusok és az együttlétek adják a film ritmusát. A pálinka, a viseletek, a zenészek és a táncosok nem folklórillusztrációk, hanem narratív eszközök.

Fotó: Magyar menyegző

Ebben a világban minden mozdulatnak jelentése van, minden gesztus egy hagyomány része. A film legnagyobb erénye, hogy ezt nem magyarázza túl. Nem oktat, nem muzealizál, hanem megmutat. A néző dolga, hogy felismerje: amit lát, nem díszlet, hanem élő kultúra. Rurális báj és kulturális önismeret A Magyar menyegző bája elsősorban abból fakad, hogy nem kívülről tekint a falusi világra. Nem egzotikumként kezeli a népi kultúrát, hanem természetes közegként. Ez különösen fontos egy olyan korban, amikor a hagyomány gyakran válik üres jelszóvá vagy turisztikai termékké.

Fotó: Magyar menyegző

A film szívmelengető hatása nem a nosztalgiából ered, hanem az ismerősségből. Csíkszeredában ez az ismerősség sokszor konkrét arcokat, mozdulatokat, dallamokat jelentett. Nem véletlen, hogy a vetítés után sokan úgy érezték: a film róluk is szól, még akkor is, ha a történet a hetvenes-nyolcvanas években, egy másik tájegységben játszódik. Technikai háttér: amikor a hitelesség dönt A filmet Káel Csaba rendezte, Békési Miksa forgatókönyve alapján, tisztelegve a táncházmozgalom és Novák Ferenc „Tata" koreográfus munkássága előtt. Az operatőri munkát Lajos Tamás jegyzi, aki producerként is részt vett a produkcióban. A zene Káel Norbert nevéhez fűződik, a vágást Kiss Viktória és Makk Lili végezte.

Fotó: Borbély Fanni

A forgatás egy része Kalotaszegen zajlott: Mérában és a környező falvakban. Bár a költségvetési szempontok miatt felmerült, hogy egyes jeleneteket Magyarországon vegyenek fel, a stáb végül úgy döntött, hogy bizonyos helyszínek egyszerűen nem helyettesíthetők. A templom belső tere például olyan erőt és szépséget hordozott, amelyet díszletekkel lehetetlen lett volna visszaadni. A döntés komoly logisztikai kihívásokkal járt. Voltak jelenetek, amelyekben háromszáz táncos és statiszta szerepelt, ami egy független produkció számára hatalmas terhet jelent. A stáb beszámolói szerint azonban ezek a napok váltak a forgatás legemlékezetesebb pillanataivá.

Venczel Endre, Káel Csaba és Lajos Tamás Fotó: Borbély Fanni

Közönségtalálkozó: amikor a film tovább él A vetítést követő közönségtalálkozó gyorsan világossá tette, hogy a film hatása nem ér véget a stáblistával. Venczel Endre a Vándormozi képviseletében köszöntötte a közönséget, majd sorra szólaltak meg az alkotók és a meghívott vendégek. Káel Csaba rendező személyes történeteken keresztül mesélt arról, hogyan találkozott először Kalotaszeg világával, és miként vált ez az élmény életre szóló elköteleződéssé. Szavai nemcsak egy film születéséről szóltak, hanem arról a felismerésről is, hogy a szépség – minden divatellenessége ellenére – alapvető emberi szükséglet. A Káel Csabával készült interjúnkat itt tekinthetik meg.

Fotó: Szupermodern Stúdió

Lajos Tamás a forgatás gyakorlati oldaláról beszélt, kiemelve a helyiek rendkívüli segítőkészségét és azt a ritka összhangot, amely a stáb tagjai között kialakult. Többször elhangzott: a hely szelleme nemcsak inspirálta, hanem össze is kovácsolta az alkotókat. Identitásfilm vagy közösségi tükör? A megszólalások egyik visszatérő gondolata az volt, hogy a Magyar menyegző nem kizárólag a határon túli magyar közösségeknek szól. Épp ellenkezőleg: hidat kíván építeni. Megmutatni az anyaországi nézőknek, milyen gyökerekből táplálkozik az a kultúra, amelyet sokszor csak jelképek szintjén ismernek. A film ebben az értelemben nem didaktikus, hanem dialógusra hív. Nem mondja meg, mit kell gondolni a hagyományról, de teret ad annak, hogy újraértékeljük a hozzá fűződő viszonyunkat. A fiatal színészek bevonása is ezt szolgálja: a tapasztalat átadását egyik generációtól a másikig.

Fotó: Orbán Orsolya

Intézményi jelenlét és városi visszhang A közönségtalálkozón külön hangsúlyt kapott az a háttérmunka is, amely nélkül a csíkszeredai bemutató nem valósulhatott volna meg. A szervezők kiemelték: „a mai este nem jöhetett volna létre, ha Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nem áll mellénk”, majd felkérték Gyombolai Péter konzult, hogy köszöntse a jelenlévőket. A konzul beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyar menyegző jóval több, mint egy vetítés: „Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt, Székelyföld szívében együtt élhettük át ezt a felejthetetlen és különleges moziélményt, amely valójában éppen rólunk, a mi közös emlékeinkről, értékeinkről és hagyományainkról szól”. Úgy fogalmazott, a film lenyűgöző képi világa, megindító története és táncai „nemcsak maradandó élményt jelentenek, hanem szívünk mélyéig hatoló módon erősítik az összetartozás felemelő érzését és a magyarság megmaradása iránti vágyat”. Köszönetet mondott a Vándormozi csapatának, valamint az alkotóknak, amiért személyesen is jelen voltak az eseményen.

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda város részéről Füleki Zoltán önkormányzati képviselő szólt a közönséghez. Megszólalásában a film hitelességét emelte ki: „Rég néztem ennyire belefeledkezve egy filmet. Ez a film egyszerűen nagyszerű és hiteles.” Hozzátette: még az olyan apró részletek is működnek, mint az örömanya gondoskodó gesztusainak bemutatása, mert ezek teszik élővé a hagyományt. Füleki párhuzamot vont a nyolcvanas évek színházi néptánc-megújításai és a film között, hangsúlyozva, hogy a filmvászon ma ugyanolyan fontos eszköze lehet a hagyomány átadásának, mint egykor a táncházmozgalom. Mint mondta, „minden eszközzel kötelességünk ezeket a gyönyörű népi hagyományokat a fiatalok elé tárni”, és a Magyar menyegző ezt a feladatot hitelesen és szerethetően teljesíti.

Fotó: Szupermodern Stúdió