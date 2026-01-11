Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet

Fotó: Magyar mennyegző
Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.
A Vándormozival partnerségben négy helyszínen premier előtti vetítést tart a Magyar menyegző című táncfilmből Magyaroszág Csíkszeredai Főkonzulátusa.
Mint az intézmény Facebook-oldalán közli: a vetítést követően közönségtalálkozón lesz lehetőség kérdezni a film rendezőjétől Káel Csabától, producerétől Lajos Tamástól, valamint a főszereplőktől.
Fotó: Magyar mennyegző
Január 16. 18 óra Csíkszereda – Szakszervezetek Művelődési Háza
Január 17. 18 óra Székelyudvarhely – Rákóczi Center
Január 18. 18 óra Sepsiszentgyörgy – Tamási Áron Színház
Január 19. 18 óra Marosvásárhely – Kultúrpalota
A jegyárak egységesen 50 lejbe kerülnek, és január 12-től a helyszíneken, vagy online megvásárolhatóak. A helyfoglalás minden helyszínen érkezési sorrendben történik.
Fotó: Magyar mennyegző
Magyar menyegző
A Magyar menyegző a 70-es évek végén játszódik: két budapesti fiatalember, András és Péter Kalotaszegre utazik, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A falusi ünnep azonban életre szóló kalanddá válik. A két fiatalnak olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok...
A film a népzene, a tánc és a szerelem erejét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén – egyszerre szerelmi történet, kulturális utazás és tisztelgés Novák Ferenc „Tata” életműve előtt.
Fotó: Magyar mennyegző
A zenés-táncos produkcióban Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Györgyi Anna mellett olyan legendák tűnnek fel, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, a Muzsikás Együttes, Pál István „Szalonna”, Farkas Zoltán „Batyu” és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei. A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor jegyzik.
A film, amelyet a Magyar Nemzet „a Hunyadi-sorozat és a Hogyan tudnék élni nélküled? szerelemgyerekének” nevezett, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül készült.
