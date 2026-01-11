Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet

Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.

Mint az intézmény Facebook-oldalán közli : a vetítést követően közönségtalálkozón lesz lehetőség kérdezni a film rendezőjétől Káel Csabától, producerétől Lajos Tamástól, valamint a főszereplőktől.

A jegyárak egységesen 50 lejbe kerülnek, és január 12-től a helyszíneken, vagy online megvásárolhatóak. A helyfoglalás minden helyszínen érkezési sorrendben történik.

A filmről:

Magyar menyegző

A Magyar menyegző a 70-es évek végén játszódik: két budapesti fiatalember, András és Péter Kalotaszegre utazik, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A falusi ünnep azonban életre szóló kalanddá válik. A két fiatalnak olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok...

A film a népzene, a tánc és a szerelem erejét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén – egyszerre szerelmi történet, kulturális utazás és tisztelgés Novák Ferenc „Tata” életműve előtt.