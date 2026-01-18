Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Péter Beáta 2026. január 18., 18:182026. január 18., 18:18

Többek között ez a kincs is megbújik a numizmatikai gyűjtemény mélyén, amelyet januárban bárki megcsodálhat: Bethlen Gábor fejedelem 1626-ban, Kassán veretett ezüstgarasa. Ezt az érmét több száz éve használták, de üzenete ma is aktuális, különösen a gazdasági bizonytalanság idején.

„A pénz nem boldogít” – tartja a mondás, de Bethlen Gábor érméje azt üzeni: a stabil pénz biztonságot és függetlenséget hoz.

Az érme hátlapján a Madonna és a gyermek Jézus látható. Ennek a motívumnak a használata, a Patrona Hungariae (Magyarország Védőasszonya) a korabeli magyar pénzeken bevett szokás volt, erősítve a nemzeti és vallási legitimációt – magyarázta Kosza-Bereczki Judith régész, a Csíki Székely Múzeum régészeti gyűjteményének kezelője.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

Érdekességként megemlítette, hogy Szűz Mária alakja először III. Béla rézpénzének hátlapján tűnt fel, valamikor a 12. század utolsó harmadában. Itt Mária még a gyermek Jézus nélkül látható, jobbjában lándzsát tart, a körülötte lévő felirat, Sancta Maria egyértelműen megnevezi őt. Aztán néhány évszázad elteltével, I. Mátyás pénzein jelenik meg a Madonna ábrázolás, vélhetően Mátyás közismert Mária tisztelete miatt. Mátyás pénzein kezdetben Szűz Mária fátylas alakja volt látható, melyet felváltott a koronás alak. Közvetlen utódai alatt a Madonna ábrázolás különféle formákban jelent meg, mindig korának megfelelő művészeti stílusában.

A Madonna-ábrázolás annyira népszerűvé vált, hogy még a Habsburgok sem mertek hozzányúlni, így az újkorban is éremképi eleme maradt az arany- és ezüstpénzeknek, kivételt ez alól csupán a tallérok jelentettek.