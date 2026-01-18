Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum
A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.
Többek között ez a kincs is megbújik a numizmatikai gyűjtemény mélyén, amelyet januárban bárki megcsodálhat: Bethlen Gábor fejedelem 1626-ban, Kassán veretett ezüstgarasa. Ezt az érmét több száz éve használták, de üzenete ma is aktuális, különösen a gazdasági bizonytalanság idején.
Az érme hátlapján a Madonna és a gyermek Jézus látható. Ennek a motívumnak a használata, a Patrona Hungariae (Magyarország Védőasszonya) a korabeli magyar pénzeken bevett szokás volt, erősítve a nemzeti és vallási legitimációt – magyarázta Kosza-Bereczki Judith régész, a Csíki Székely Múzeum régészeti gyűjteményének kezelője.
Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum
Érdekességként megemlítette, hogy Szűz Mária alakja először III. Béla rézpénzének hátlapján tűnt fel, valamikor a 12. század utolsó harmadában. Itt Mária még a gyermek Jézus nélkül látható, jobbjában lándzsát tart, a körülötte lévő felirat, Sancta Maria egyértelműen megnevezi őt. Aztán néhány évszázad elteltével, I. Mátyás pénzein jelenik meg a Madonna ábrázolás, vélhetően Mátyás közismert Mária tisztelete miatt. Mátyás pénzein kezdetben Szűz Mária fátylas alakja volt látható, melyet felváltott a koronás alak. Közvetlen utódai alatt a Madonna ábrázolás különféle formákban jelent meg, mindig korának megfelelő művészeti stílusában.
A Madonna-ábrázolás a 20. század derekáig, forgalmi pénzen utoljára a pengő pénzrendszer veretein volt látható.
Az ezüstgaras megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.
