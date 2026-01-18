Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

• Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Péter Beáta

2026. január 18., 18:182026. január 18., 18:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Többek között ez a kincs is megbújik a numizmatikai gyűjtemény mélyén, amelyet januárban bárki megcsodálhat: Bethlen Gábor fejedelem 1626-ban, Kassán veretett ezüstgarasa. Ezt az érmét több száz éve használták, de üzenete ma is aktuális, különösen a gazdasági bizonytalanság idején.

„A pénz nem boldogít” – tartja a mondás, de Bethlen Gábor érméje azt üzeni: a stabil pénz biztonságot és függetlenséget hoz.

Hirdetés

Az érme hátlapján a Madonna és a gyermek Jézus látható. Ennek a motívumnak a használata, a Patrona Hungariae (Magyarország Védőasszonya) a korabeli magyar pénzeken bevett szokás volt, erősítve a nemzeti és vallási legitimációt – magyarázta Kosza-Bereczki Judith régész, a Csíki Székely Múzeum régészeti gyűjteményének kezelője.

• Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum Galéria

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

Érdekességként megemlítette, hogy Szűz Mária alakja először III. Béla rézpénzének hátlapján tűnt fel, valamikor a 12. század utolsó harmadában. Itt Mária még a gyermek Jézus nélkül látható, jobbjában lándzsát tart, a körülötte lévő felirat, Sancta Maria egyértelműen megnevezi őt. Aztán néhány évszázad elteltével, I. Mátyás pénzein jelenik meg a Madonna ábrázolás, vélhetően Mátyás közismert Mária tisztelete miatt. Mátyás pénzein kezdetben Szűz Mária fátylas alakja volt látható, melyet felváltott a koronás alak. Közvetlen utódai alatt a Madonna ábrázolás különféle formákban jelent meg, mindig korának megfelelő művészeti stílusában.

A Madonna-ábrázolás annyira népszerűvé vált, hogy még a Habsburgok sem mertek hozzányúlni, így az újkorban is éremképi eleme maradt az arany- és ezüstpénzeknek, kivételt ez alól csupán a tallérok jelentettek.

A Madonna-ábrázolás a 20. század derekáig, forgalmi pénzen utoljára a pengő pénzrendszer veretein volt látható.

Az ezüstgaras megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát

Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: a madéfalvi Zöld család és „halhatatlan nevű és emlékezetű fia”
Múzeumi sztorik: a madéfalvi Zöld család és „halhatatlan nevű és emlékezetű fia”

230 éve halt meg Zöld Péter, a madéfalvi veszedelem (1764) egyik kiemelkedő, vezető alakja. A Csíki Székely Múzeumban a novemberi hónap kiemelt tárgya a madéfalvi Zöld család családfáját ábrázoló dokumentum (Csíkpálfalva, 1842. november 28.).

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: A föld fiai
Múzeumi sztorik: A föld fiai

Márton Árpád festőművész október 6-án tölti 85. életévét. A Csíki Székely Múzeumban az októberi hónap tárgya tehát nem véletlenül egy festészeti alkotás.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: hiperinflációs bankjegyek
Múzeumi sztorik: hiperinflációs bankjegyek

A 20. századi gazdaságtörténet meghatározó eseményeinek állítanak emléket a Csíki Székely Múzeum gyűjteményéből válogatott, a szeptemberi hónap kiemelt tárgyai, a hiperinflációs bankjegyek.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: Szent Brigitta látomásai
Múzeumi sztorik: Szent Brigitta látomásai

A Csíki Székely Múzeum kiemelt tárgya júliusban egy 1500-ban Nürnbergben készült ősnyomtatvány: Szent Brigitta mintegy hétszáz kinyilatkoztatása (látomása) a legjelentősebb és legismertebb irodalmi és vallásos középkori szövegegyüttes.

Múzeumi sztorik
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ázsiai vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
Banki ügyfelek veszélyben: személyes és pénzügyi adatokat megszerző csalások terjednek
Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Ázsiai vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Székelyhon

Ázsiai vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Székelyhon

Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
Székely Sport

Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
Banki ügyfelek veszélyben: személyes és pénzügyi adatokat megszerző csalások terjednek
Krónika

Banki ügyfelek veszélyben: személyes és pénzügyi adatokat megszerző csalások terjednek
Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Székely Sport

Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon

A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül

Mi történik akkor, amikor egy könyvbemutatón nem az a kérdés, hogy „miről szól a kötet”, hanem az, hogy mit kezdünk azzal a világgal, amelyben megszületett? Király Zoltán új kötetének csíkszeredai bemutatója az irodalom határain túl vezetett.

Matrózok tenger nélkül
Matrózok tenger nélkül
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete

Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából

1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Kedves naplóm, új év van
Kedves naplóm, új év van
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!