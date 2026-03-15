Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Szerdáig utazhatunk a feldíszített buszokon

Fotó: Magyari Hunor

Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.

Nagy Lilla

2026. március 15., 08:332026. március 15., 08:33

A március 15-i nemzeti ünnepre különleges kezdeményezéssel készült a székelyudvarhelyi Urbana Rt. A városi közszolgáltató cég két autóbuszjáratát öltöztette ünnepi díszbe, így tisztelegve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt.

Szakács Tibor vezérigazgató elmondta, az akció nem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része. „Év elején összeült egy csapat, és ütemtervet készítettünk arról, hogy az év különböző rendezvényein és ünnepein milyen módon tud jelen lenni az Urbana. A cél az volt, hogy

Idézet
a közösség életébe is bekapcsolódjunk, és a saját eszközeinkkel hozzájáruljunk az ünnepek hangulatához”

– fogalmazott.

Az éves naptárban természetesen a március 15-i megemlékezés is helyet kapott. Ennek jegyében az Urbana a kettes és a négyes autóbuszjáratot – a két leghosszabb vonalon – ünnepi díszítéssel látta el.

A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig az 1848-as forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat.

A díszítésnek köszönhetően a történelmi alakok mintha maguk is az utasokkal utaznának a városban.

„Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is” – mondta a vezérigazgató.

Az idézetek kiválasztását egy kolléga végezte, aki a forradalomhoz kapcsolódó legismertebb gondolatokat és üzeneteket gyűjtötte össze. A buszokon például Gábor Áron híres mondása is olvasható: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.

Továbbá Petőfi Sándor megállapítása: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben”.

A feldíszített járművek már forgalomba álltak: a dekorációkat a napokban helyezték fel, és a tervek szerint jövő hét szerdáig láthatók majd a buszokon. Szakács Tibor szerint a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy az Urbana is kifejezze tiszteletét történelmünk eme nevezetes eseménye előtt, miközben egy kis ünnepi hangulatot is csempész a mindennapokba.

„Kedveskedni szeretnénk az utasainknak, és közszolgáltató cégként mi is részt szeretnénk venni az 1848-as forradalomra való megemlékezésben” – hangsúlyozta.

A kokárdás buszok így nemcsak utasokat szállítanak, hanem az emlékezés üzenetét is: a város utcáin közlekedve a forradalom szelleme kíséri végig az utazókat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés Március 15.
2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

2026. március 10., kedd

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy ropogós pestós melegszendviccsel kezdjük, uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, a napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk.

