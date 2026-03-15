Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Szerdáig utazhatunk a feldíszített buszokon
Fotó: Magyari Hunor
Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.
2026. március 15., 08:33
A március 15-i nemzeti ünnepre különleges kezdeményezéssel készült a székelyudvarhelyi Urbana Rt. A városi közszolgáltató cég két autóbuszjáratát öltöztette ünnepi díszbe, így tisztelegve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt.
Szakács Tibor vezérigazgató elmondta, az akció nem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része. „Év elején összeült egy csapat, és ütemtervet készítettünk arról, hogy az év különböző rendezvényein és ünnepein milyen módon tud jelen lenni az Urbana. A cél az volt, hogy
– fogalmazott.
Az éves naptárban természetesen a március 15-i megemlékezés is helyet kapott. Ennek jegyében az Urbana a kettes és a négyes autóbuszjáratot – a két leghosszabb vonalon – ünnepi díszítéssel látta el.
A díszítésnek köszönhetően a történelmi alakok mintha maguk is az utasokkal utaznának a városban.
„Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is” – mondta a vezérigazgató.
Az idézetek kiválasztását egy kolléga végezte, aki a forradalomhoz kapcsolódó legismertebb gondolatokat és üzeneteket gyűjtötte össze. A buszokon például Gábor Áron híres mondása is olvasható: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.
Továbbá Petőfi Sándor megállapítása: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben”.
A feldíszített járművek már forgalomba álltak: a dekorációkat a napokban helyezték fel, és a tervek szerint jövő hét szerdáig láthatók majd a buszokon. Szakács Tibor szerint a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy az Urbana is kifejezze tiszteletét történelmünk eme nevezetes eseménye előtt, miközben egy kis ünnepi hangulatot is csempész a mindennapokba.
„Kedveskedni szeretnénk az utasainknak, és közszolgáltató cégként mi is részt szeretnénk venni az 1848-as forradalomra való megemlékezésben” – hangsúlyozta.
A kokárdás buszok így nemcsak utasokat szállítanak, hanem az emlékezés üzenetét is: a város utcáin közlekedve a forradalom szelleme kíséri végig az utazókat.
szóljon hozzá!