Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.

Nagy Lilla 2026. március 15., 08:33

A március 15-i nemzeti ünnepre különleges kezdeményezéssel készült a székelyudvarhelyi Urbana Rt. A városi közszolgáltató cég két autóbuszjáratát öltöztette ünnepi díszbe, így tisztelegve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. Hirdetés Szakács Tibor vezérigazgató elmondta, az akció nem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része. „Év elején összeült egy csapat, és ütemtervet készítettünk arról, hogy az év különböző rendezvényein és ünnepein milyen módon tud jelen lenni az Urbana. A cél az volt, hogy

a közösség életébe is bekapcsolódjunk, és a saját eszközeinkkel hozzájáruljunk az ünnepek hangulatához”

– fogalmazott.

Fotó: Magyari Hunor

Az éves naptárban természetesen a március 15-i megemlékezés is helyet kapott. Ennek jegyében az Urbana a kettes és a négyes autóbuszjáratot – a két leghosszabb vonalon – ünnepi díszítéssel látta el.

A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig az 1848-as forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat.

A díszítésnek köszönhetően a történelmi alakok mintha maguk is az utasokkal utaznának a városban.

Fotó: Magyari Hunor

„Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is” – mondta a vezérigazgató.

Fotó: Magyari Hunor

Az idézetek kiválasztását egy kolléga végezte, aki a forradalomhoz kapcsolódó legismertebb gondolatokat és üzeneteket gyűjtötte össze. A buszokon például Gábor Áron híres mondása is olvasható: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.

Fotó: Magyari Hunor

Továbbá Petőfi Sándor megállapítása: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben”.

Fotó: Magyari Hunor

A feldíszített járművek már forgalomba álltak: a dekorációkat a napokban helyezték fel, és a tervek szerint jövő hét szerdáig láthatók majd a buszokon. Szakács Tibor szerint a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy az Urbana is kifejezze tiszteletét történelmünk eme nevezetes eseménye előtt, miközben egy kis ünnepi hangulatot is csempész a mindennapokba.

Fotó: Magyari Hunor

„Kedveskedni szeretnénk az utasainknak, és közszolgáltató cégként mi is részt szeretnénk venni az 1848-as forradalomra való megemlékezésben” – hangsúlyozta.

Fotó: Magyari Hunor

A kokárdás buszok így nemcsak utasokat szállítanak, hanem az emlékezés üzenetét is: a város utcáin közlekedve a forradalom szelleme kíséri végig az utazókat.