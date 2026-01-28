Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán február 7-én, szombaton, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.
Kora reggeltől estig tartó disznótoros rendezvényre várják a résztvevő csapatokat és az érdeklődőket a szentegyházi disznótorra, ahol a hagyományos sertésfeldolgozásé, a közös főzésé és a jókedvé a főszerep. A program 6.30-kor gyülekezővel és helyfoglalással kezdődik, majd 7 órakor indul a disznóölés és a csapatok bemutatása.
A perzselést és a pucolást követően 9 órától szakmai zsűri előtt mutatják be a feldolgozás folyamatát, ezt követi az ételek elkészítése, tálalása és bemutatása. A nap folyamán disznótoros kóstoló és vásár várja a látogatókat.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 15 órakor kerül sor.
A csapatok jelentkezéséről és a részletekről bővebben ide kattintva olvashat.
Az elmúlt napok enyhe időjárása nemcsak a hó olvadásában mutatkozik meg Székelyudvarhelyen, hanem az előbukkanó hóvirágokkal is.
Emlékünnepséggel, iskolai programokkal, városi sétákkal, kvízzel és fotókiállítással idézik fel Orbán Balázs emlékét Székelyudvarhelyen február elején.
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.
Két különböző tematikájú kiállítás megnyitójára várja az érdeklődőket január 26-án és 27-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.
Lőrincz Ildikó muzeológus, művészettörténész tart előadást a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről szerdán.
Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.
Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.
Konfliktus alakult ki egy négyfős társaság körében Székelyudvarhelyen, szombaton. Az összetűzés során egy személyt éles eszközzel sebesítettek meg.
A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.
