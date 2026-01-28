Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán február 7-én, szombaton, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.

Kora reggeltől estig tartó disznótoros rendezvényre várják a résztvevő csapatokat és az érdeklődőket a szentegyházi disznótorra, ahol a hagyományos sertésfeldolgozásé, a közös főzésé és a jókedvé a főszerep. A program 6.30-kor gyülekezővel és helyfoglalással kezdődik, majd 7 órakor indul a disznóölés és a csapatok bemutatása.

A perzselést és a pucolást követően 9 órától szakmai zsűri előtt mutatják be a feldolgozás folyamatát, ezt követi az ételek elkészítése, tálalása és bemutatása. A nap folyamán disznótoros kóstoló és vásár várja a látogatókat.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 15 órakor kerül sor.

A csapatok jelentkezéséről és a részletekről bővebben ide kattintva olvashat.