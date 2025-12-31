Rovatok
Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.

Székelyhon

2025. december 31., 19:00

2025. december 31., 20:172025. december 31., 20:17

• Fotó: Székelyhon montázs

Fotó: Székelyhon montázs

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.

Székelyhon

2025. december 31., 19:002025. december 31., 19:00

2025. december 31., 20:172025. december 31., 20:17

A májusi esőzések és a Korond-patak betörése után árvíz, környezeti károk, ivóvízhiány és tüntetések követték egymást, miközben hatóságok, szakemberek és segélyszervezetek próbálták kezelni a válságot.

A nyár a beavatkozások, mérések és ideiglenes megoldások időszaka volt, ősszel és télen pedig a következményekkel kellett szembenézni.
Hirdetés

Összeállításunk képekben mutatja meg, hogyan élte meg Parajd és környéke 2025 egyik legsúlyosabb katasztrófáját.

Túlságosan párássá vált a levegő a parajdi sóbányában, ezért vezetősége április 14-én egy napra lezárta a létesítmény turisztikai részlegét • Fotó: Csató Andrea

Túlságosan párássá vált a levegő a parajdi sóbányában, ezért vezetősége április 14-én egy napra lezárta a létesítmény turisztikai részlegét

Fotó: Csató Andrea

Meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát május elején, mivel a heves esőzések miatt újból befolyt a víz a föld alatti komplexumba. A helyszínen a tűzoltóság dolgozik a víz kiszivattyúzásán • Fotó: László Ildikó

Meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát május elején, mivel a heves esőzések miatt újból befolyt a víz a föld alatti komplexumba. A helyszínen a tűzoltóság dolgozik a víz kiszivattyúzásán

Fotó: László Ildikó

Május 10-én önkéntesek raktak homokzsákokat Alsósófalván, amivel Korond-patak vízmennyégének csökkentését igyekeztek megoldani a bánya védelmében • Fotó: Székelyhon

Május 10-én önkéntesek raktak homokzsákokat Alsósófalván, amivel Korond-patak vízmennyégének csökkentését igyekeztek megoldani a bánya védelmében

Fotó: Székelyhon

Több panzió bezárt, mert turisták hiányában nem tudták fizetni az alkalmazottakat • Fotó: Csató Andrea

Több panzió bezárt, mert turisták hiányában nem tudták fizetni az alkalmazottakat

Fotó: Csató Andrea

Május 27-én százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe • Fotó: Haáz Vince

Május 27-én százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe

Fotó: Haáz Vince

A katasztrofális helyzet rányomta a hangulatát az egész településre, a helyiek a bányabejárat közelében gyertyákat helyeztek ki, gyászolva a szezont, a turizmust, sokuk megélhetési forrását • Fotó: Haáz Vince

A katasztrofális helyzet rányomta a hangulatát az egész településre, a helyiek a bányabejárat közelében gyertyákat helyeztek ki, gyászolva a szezont, a turizmust, sokuk megélhetési forrását

Fotó: Haáz Vince

Parajdiak figyelik ahogy megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya május 27-én • Fotó: Haáz Vince

Parajdiak figyelik ahogy megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya május 27-én

Fotó: Haáz Vince

Elárasztotta a víz a bözödújfalusi Összetartozás temploma fele vezető utat és a teraszt is, ezután a víztározó vizével hígították a magas sókoncentrációjú Kis-Küküllőt • Fotó: Haáz Vince

Elárasztotta a víz a bözödújfalusi Összetartozás temploma fele vezető utat és a teraszt is, ezután a víztározó vizével hígították a magas sókoncentrációjú Kis-Küküllőt

Fotó: Haáz Vince

Május 29-én reggelre feltelt vízzel a sóbánya turisztikai része – a vízszint már az éttermet veszélyezteti. A mentőcsapatok a Telegdy-rész megóvásán dolgoztak • Fotó: Haáz Vince

Május 29-én reggelre feltelt vízzel a sóbánya turisztikai része – a vízszint már az éttermet veszélyezteti. A mentőcsapatok a Telegdy-rész megóvásán dolgoztak

Fotó: Haáz Vince

Délutánra pedig elöntötte a víz a sóbánya Telegdy-részét is, az utolsó területet, amelynek a megmentésében még bíztak • Fotó: Haáz Vince

Délutánra pedig elöntötte a víz a sóbánya Telegdy-részét is, az utolsó területet, amelynek a megmentésében még bíztak

Fotó: Haáz Vince

Noha a tűzoltóság a nagy teljesítményű szivattyúkkal mindent megtett, nem lehetett útját állni a megáradt Korond-pataknak • Fotó: Pinti Attila

Noha a tűzoltóság a nagy teljesítményű szivattyúkkal mindent megtett, nem lehetett útját állni a megáradt Korond-pataknak

Fotó: Pinti Attila

A baj nagy, a katasztrófa elkerülhetetlen – hangzott el többször is május végén • Fotó: Pinti Attila

A baj nagy, a katasztrófa elkerülhetetlen – hangzott el többször is május végén

Fotó: Pinti Attila

Nicușor Dan: „Meg fogjuk nézni, ki a vétkes, és nem hagyjuk magára ezeket az embereket, akár a bányászatban, akár a turizmusban dolgoztak.” • Fotó: László Ildikó

Nicușor Dan: „Meg fogjuk nézni, ki a vétkes, és nem hagyjuk magára ezeket az embereket, akár a bányászatban, akár a turizmusban dolgoztak.”

Fotó: László Ildikó

Nicușor Dan államfő érkezése után több száz helyi gyűlt össze a parajdi sóbánya bejárata előtt május végén • Fotó: Haáz Vince

Nicușor Dan államfő érkezése után több száz helyi gyűlt össze a parajdi sóbánya bejárata előtt május végén

Fotó: Haáz Vince

Kihalt utcák, áradásra felkészült település a veszélyzónában június elején • Fotó: Pinti Attila

Kihalt utcák, áradásra felkészült település a veszélyzónában június elején

Fotó: Pinti Attila

Napról napra tájékoztatták a sajtót a fejleményekről • Fotó: Csató Andrea

Napról napra tájékoztatták a sajtót a fejleményekről

Fotó: Csató Andrea

A magyar nemzet szolidaritását fejezte ki a parajdiaknak Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke • Fotó: Csató Andrea

A magyar nemzet szolidaritását fejezte ki a parajdiaknak Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke

Fotó: Csató Andrea

Június 10-én kisteherautóból palackozott vizet pakoltak le a Maros megyei Gyulakután a polgármesteri hivatal alkalmazottai, akik a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat adományát vették át • Fotó: Haáz Vince

Június 10-én kisteherautóból palackozott vizet pakoltak le a Maros megyei Gyulakután a polgármesteri hivatal alkalmazottai, akik a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat adományát vették át

Fotó: Haáz Vince

Hónapokba telhet, amire visszaköltözhetnek otthonaikba az evakuáltak, többek között erről is beszélt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter • Fotó: László Ildikó

Hónapokba telhet, amire visszaköltözhetnek otthonaikba az evakuáltak, többek között erről is beszélt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter

Fotó: László Ildikó

Felmérhetetlen károkat okozhatott a Kis-Küküllő élővilágában a tömény sós víz – a halpusztulás csak egyike ezeknek • Fotó: Haáz Vince

Felmérhetetlen károkat okozhatott a Kis-Küküllő élővilágában a tömény sós víz – a halpusztulás csak egyike ezeknek

Fotó: Haáz Vince

Nőtt a beszakadások mértéke, egy másik mederbe kellett terelni a Korond-patakot, és el kellett bontani egy nemrég megépített fenékküszöböt – ezzel magyarázták meg a Korond-patak sókoncentrációjának növekedését • Fotó: Csató Andrea

Nőtt a beszakadások mértéke, egy másik mederbe kellett terelni a Korond-patakot, és el kellett bontani egy nemrég megépített fenékküszöböt – ezzel magyarázták meg a Korond-patak sókoncentrációjának növekedését

Fotó: Csató Andrea

Gyermekek mutatják az elpusztult halakat Sóváradnál júniusban, majdnem két héttel a parajdi katasztrófa bekövetkezése után • Fotó: Haáz Vince

Gyermekek mutatják az elpusztult halakat Sóváradnál júniusban, majdnem két héttel a parajdi katasztrófa bekövetkezése után

Fotó: Haáz Vince

Precíz szeizmológiai mérések zajlanak a sóbányánál és annak környékén • Fotó: Csató Andrea

Precíz szeizmológiai mérések zajlanak a sóbányánál és annak környékén

Fotó: Csató Andrea

A hatóságok Erdőszentgyörgyön a vashíd mellé kifeszítettek egy hálót, amivel összegyűjtenék a haltetemeket • Fotó: Haáz Vince

A hatóságok Erdőszentgyörgyön a vashíd mellé kifeszítettek egy hálót, amivel összegyűjtenék a haltetemeket

Fotó: Haáz Vince

Vámosgálfalván az állatok itatása is jelentős nehézséget jelent a sószennyezés okozta ivóvízhiány sújtotta térségben • Fotó: Haáz Vince

Vámosgálfalván az állatok itatása is jelentős nehézséget jelent a sószennyezés okozta ivóvízhiány sújtotta térségben

Fotó: Haáz Vince

Szintén Vámosgálfalván a gyerekek és 65 évnél idősebbek, valamint a mozgáskorlátozottak palackozott ivóvizet kapnak • Fotó: Haáz Vince

Szintén Vámosgálfalván a gyerekek és 65 évnél idősebbek, valamint a mozgáskorlátozottak palackozott ivóvizet kapnak

Fotó: Haáz Vince

Gyerekek hordozható ivóvizes tartályból isznak Dicsőszentmártonban június 17 -én • Fotó: Haáz Vince

Gyerekek hordozható ivóvizes tartályból isznak Dicsőszentmártonban június 17 -én

Fotó: Haáz Vince

Töltődnek a medencék június 18-án, a strand megnyitásától remélték, hogy növekedni fog a turisták száma • Fotó: László Ildikó

Töltődnek a medencék június 18-án, a strand megnyitásától remélték, hogy növekedni fog a turisták száma

Fotó: László Ildikó

A biztonsági intézkedések miatt június közepén sem költözhettek még vissza otthonaikba a lakók • Fotó: Csató Andrea

A biztonsági intézkedések miatt június közepén sem költözhettek még vissza otthonaikba a lakók

Fotó: Csató Andrea

Csak fele úgy haladtak, mint tervezték, több hetet is késett a Korond-patak elterelése • Fotó: Csató Andrea

Csak fele úgy haladtak, mint tervezték, több hetet is késett a Korond-patak elterelése

Fotó: Csató Andrea

Július elsején megnyílt a sósvízű strand • Fotó: László Ildikó

Július elsején megnyílt a sósvízű strand

Fotó: László Ildikó

Adományt hozott Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a parajdiaknak • Fotó: László Ildikó

Adományt hozott Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a parajdiaknak

Fotó: László Ildikó

„Mondjon le! Új bányát!” – skandálták a tüntetők Parajdon • Fotó: László Ildikó

„Mondjon le! Új bányát!” – skandálták a tüntetők Parajdon

Fotó: László Ildikó

Testközelből láthattuk a beszakadt bányarésznél zajló munkálatokat • Fotó: Csató Andrea

Testközelből láthattuk a beszakadt bányarésznél zajló munkálatokat

Fotó: Csató Andrea

Zajlott a patak eltereléséhez használt vezetékek stabilizálása a beszakadt parajdi bányafödémnél, ugyanakkor a rendszer kifolyó részének betonozása is folyamatban volt • Fotó: Csató Andrea

Zajlott a patak eltereléséhez használt vezetékek stabilizálása a beszakadt parajdi bányafödémnél, ugyanakkor a rendszer kifolyó részének betonozása is folyamatban volt

Fotó: Csató Andrea

Stabilizálták a munkatelepet, ismét a csövekben folyik a Korond-patak • Fotó: László Ildikó

Stabilizálták a munkatelepet, ismét a csövekben folyik a Korond-patak

Fotó: László Ildikó

A hatóságok felszabadították az utat augusztus 13-án • Fotó: Csató Andrea

A hatóságok felszabadították az utat augusztus 13-án

Fotó: Csató Andrea

Hazamehettek, de nem nyugodtak meg teljesen a parajdi lakók • Fotó: Csató Andrea

Hazamehettek, de nem nyugodtak meg teljesen a parajdi lakók

Fotó: Csató Andrea

Szeptemberben a fő turistaszezon lejártával nagy veszteségeket könyvelhettek el Parajdon az idegenforgalomból élők; elnéptelenedés fenyegeti a községet a bányakatasztrófát követően • Fotó: Csató Andrea

Szeptemberben a fő turistaszezon lejártával nagy veszteségeket könyvelhettek el Parajdon az idegenforgalomból élők; elnéptelenedés fenyegeti a községet a bányakatasztrófát követően

Fotó: Csató Andrea

Tűz a vízből. Mint kiderült novemberben, a bányafödém egy jókora szeméthalmot is rejt, ennek erjedése nyomán is lángra lobbantható gázok szabadulnak fel • Fotó: Pinti Attila

Tűz a vízből. Mint kiderült novemberben, a bányafödém egy jókora szeméthalmot is rejt, ennek erjedése nyomán is lángra lobbantható gázok szabadulnak fel

Fotó: Pinti Attila

Állandó veszélyben. A só legnagyobb ellensége a víz, ami továbbra is jelen van a bányafödém felszínén • Fotó: Pinti Attila

Állandó veszélyben. A só legnagyobb ellensége a víz, ami továbbra is jelen van a bányafödém felszínén

Fotó: Pinti Attila

Folyamatosan tágulnak, mélyülnek a kráterek a lezárt bányafödémnél • Fotó: Pinti Attila

Folyamatosan tágulnak, mélyülnek a kráterek a lezárt bányafödémnél

Fotó: Pinti Attila

Komolyan kell venni a figyelmeztetést, bármikor baj történhet • Fotó: Pinti Attila

Komolyan kell venni a figyelmeztetést, bármikor baj történhet

Fotó: Pinti Attila

Egy újabb probléma is előbukkant a Korond-patak elvezetésére szolgáló bordázott csöveknél: a vízbe jelentős mennyiségű szennyeződés, többek között állati ürülék kerül • Fotó: Pinti Attila

Egy újabb probléma is előbukkant a Korond-patak elvezetésére szolgáló bordázott csöveknél: a vízbe jelentős mennyiségű szennyeződés, többek között állati ürülék kerül

Fotó: Pinti Attila

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést december közepén • Fotó: Haáz Vince

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést december közepén

Fotó: Haáz Vince

Udvarhelyszék Marosszék Parajd
szóljon hozzá! Hozzászólások

