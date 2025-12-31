Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé

Hirdetés

Fotó: Székelyhon montázs

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.

Székelyhon 2025. december 31., 19:002025. december 31., 19:00 2025. december 31., 20:172025. december 31., 20:17

A májusi esőzések és a Korond-patak betörése után árvíz, környezeti károk, ivóvízhiány és tüntetések követték egymást, miközben hatóságok, szakemberek és segélyszervezetek próbálták kezelni a válságot.

A nyár a beavatkozások, mérések és ideiglenes megoldások időszaka volt, ősszel és télen pedig a következményekkel kellett szembenézni.

Összeállításunk képekben mutatja meg, hogyan élte meg Parajd és környéke 2025 egyik legsúlyosabb katasztrófáját.

Túlságosan párássá vált a levegő a parajdi sóbányában, ezért vezetősége április 14-én egy napra lezárta a létesítmény turisztikai részlegét Fotó: Csató Andrea

Meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát május elején, mivel a heves esőzések miatt újból befolyt a víz a föld alatti komplexumba. A helyszínen a tűzoltóság dolgozik a víz kiszivattyúzásán Fotó: László Ildikó

Május 10-én önkéntesek raktak homokzsákokat Alsósófalván, amivel Korond-patak vízmennyégének csökkentését igyekeztek megoldani a bánya védelmében Fotó: Székelyhon

Több panzió bezárt, mert turisták hiányában nem tudták fizetni az alkalmazottakat Fotó: Csató Andrea

Május 27-én százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe Fotó: Haáz Vince

A katasztrofális helyzet rányomta a hangulatát az egész településre, a helyiek a bányabejárat közelében gyertyákat helyeztek ki, gyászolva a szezont, a turizmust, sokuk megélhetési forrását Fotó: Haáz Vince

Parajdiak figyelik ahogy megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya május 27-én Fotó: Haáz Vince

Elárasztotta a víz a bözödújfalusi Összetartozás temploma fele vezető utat és a teraszt is, ezután a víztározó vizével hígították a magas sókoncentrációjú Kis-Küküllőt Fotó: Haáz Vince

Május 29-én reggelre feltelt vízzel a sóbánya turisztikai része – a vízszint már az éttermet veszélyezteti. A mentőcsapatok a Telegdy-rész megóvásán dolgoztak Fotó: Haáz Vince

Délutánra pedig elöntötte a víz a sóbánya Telegdy-részét is, az utolsó területet, amelynek a megmentésében még bíztak Fotó: Haáz Vince

Noha a tűzoltóság a nagy teljesítményű szivattyúkkal mindent megtett, nem lehetett útját állni a megáradt Korond-pataknak Fotó: Pinti Attila

A baj nagy, a katasztrófa elkerülhetetlen – hangzott el többször is május végén Fotó: Pinti Attila

Nicușor Dan: „Meg fogjuk nézni, ki a vétkes, és nem hagyjuk magára ezeket az embereket, akár a bányászatban, akár a turizmusban dolgoztak.” Fotó: László Ildikó

Nicușor Dan államfő érkezése után több száz helyi gyűlt össze a parajdi sóbánya bejárata előtt május végén Fotó: Haáz Vince

Kihalt utcák, áradásra felkészült település a veszélyzónában június elején Fotó: Pinti Attila

Napról napra tájékoztatták a sajtót a fejleményekről Fotó: Csató Andrea

A magyar nemzet szolidaritását fejezte ki a parajdiaknak Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Fotó: Csató Andrea

Június 10-én kisteherautóból palackozott vizet pakoltak le a Maros megyei Gyulakután a polgármesteri hivatal alkalmazottai, akik a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat adományát vették át Fotó: Haáz Vince

Hónapokba telhet, amire visszaköltözhetnek otthonaikba az evakuáltak, többek között erről is beszélt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter Fotó: László Ildikó

Felmérhetetlen károkat okozhatott a Kis-Küküllő élővilágában a tömény sós víz – a halpusztulás csak egyike ezeknek Fotó: Haáz Vince

Nőtt a beszakadások mértéke, egy másik mederbe kellett terelni a Korond-patakot, és el kellett bontani egy nemrég megépített fenékküszöböt – ezzel magyarázták meg a Korond-patak sókoncentrációjának növekedését Fotó: Csató Andrea

Gyermekek mutatják az elpusztult halakat Sóváradnál júniusban, majdnem két héttel a parajdi katasztrófa bekövetkezése után Fotó: Haáz Vince

Precíz szeizmológiai mérések zajlanak a sóbányánál és annak környékén Fotó: Csató Andrea

A hatóságok Erdőszentgyörgyön a vashíd mellé kifeszítettek egy hálót, amivel összegyűjtenék a haltetemeket Fotó: Haáz Vince

Vámosgálfalván az állatok itatása is jelentős nehézséget jelent a sószennyezés okozta ivóvízhiány sújtotta térségben Fotó: Haáz Vince

Szintén Vámosgálfalván a gyerekek és 65 évnél idősebbek, valamint a mozgáskorlátozottak palackozott ivóvizet kapnak Fotó: Haáz Vince

Gyerekek hordozható ivóvizes tartályból isznak Dicsőszentmártonban június 17 -én Fotó: Haáz Vince

Töltődnek a medencék június 18-án, a strand megnyitásától remélték, hogy növekedni fog a turisták száma Fotó: László Ildikó

A biztonsági intézkedések miatt június közepén sem költözhettek még vissza otthonaikba a lakók Fotó: Csató Andrea

Csak fele úgy haladtak, mint tervezték, több hetet is késett a Korond-patak elterelése Fotó: Csató Andrea

Július elsején megnyílt a sósvízű strand Fotó: László Ildikó

Adományt hozott Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a parajdiaknak Fotó: László Ildikó

„Mondjon le! Új bányát!” – skandálták a tüntetők Parajdon Fotó: László Ildikó

Testközelből láthattuk a beszakadt bányarésznél zajló munkálatokat Fotó: Csató Andrea

Zajlott a patak eltereléséhez használt vezetékek stabilizálása a beszakadt parajdi bányafödémnél, ugyanakkor a rendszer kifolyó részének betonozása is folyamatban volt Fotó: Csató Andrea

Stabilizálták a munkatelepet, ismét a csövekben folyik a Korond-patak Fotó: László Ildikó

A hatóságok felszabadították az utat augusztus 13-án Fotó: Csató Andrea

Hazamehettek, de nem nyugodtak meg teljesen a parajdi lakók Fotó: Csató Andrea

Szeptemberben a fő turistaszezon lejártával nagy veszteségeket könyvelhettek el Parajdon az idegenforgalomból élők; elnéptelenedés fenyegeti a községet a bányakatasztrófát követően Fotó: Csató Andrea

Tűz a vízből. Mint kiderült novemberben, a bányafödém egy jókora szeméthalmot is rejt, ennek erjedése nyomán is lángra lobbantható gázok szabadulnak fel Fotó: Pinti Attila

Állandó veszélyben. A só legnagyobb ellensége a víz, ami továbbra is jelen van a bányafödém felszínén Fotó: Pinti Attila

Folyamatosan tágulnak, mélyülnek a kráterek a lezárt bányafödémnél Fotó: Pinti Attila

Komolyan kell venni a figyelmeztetést, bármikor baj történhet Fotó: Pinti Attila

Egy újabb probléma is előbukkant a Korond-patak elvezetésére szolgáló bordázott csöveknél: a vízbe jelentős mennyiségű szennyeződés, többek között állati ürülék kerül Fotó: Pinti Attila