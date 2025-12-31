Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.
Fotó: Székelyhon montázs
Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.
A májusi esőzések és a Korond-patak betörése után árvíz, környezeti károk, ivóvízhiány és tüntetések követték egymást, miközben hatóságok, szakemberek és segélyszervezetek próbálták kezelni a válságot.
Összeállításunk képekben mutatja meg, hogyan élte meg Parajd és környéke 2025 egyik legsúlyosabb katasztrófáját.
Túlságosan párássá vált a levegő a parajdi sóbányában, ezért vezetősége április 14-én egy napra lezárta a létesítmény turisztikai részlegét
Fotó: Csató Andrea
Meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát május elején, mivel a heves esőzések miatt újból befolyt a víz a föld alatti komplexumba. A helyszínen a tűzoltóság dolgozik a víz kiszivattyúzásán
Fotó: László Ildikó
Május 10-én önkéntesek raktak homokzsákokat Alsósófalván, amivel Korond-patak vízmennyégének csökkentését igyekeztek megoldani a bánya védelmében
Fotó: Székelyhon
Több panzió bezárt, mert turisták hiányában nem tudták fizetni az alkalmazottakat
Fotó: Csató Andrea
Május 27-én százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe
Fotó: Haáz Vince
A katasztrofális helyzet rányomta a hangulatát az egész településre, a helyiek a bányabejárat közelében gyertyákat helyeztek ki, gyászolva a szezont, a turizmust, sokuk megélhetési forrását
Fotó: Haáz Vince
Parajdiak figyelik ahogy megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya május 27-én
Fotó: Haáz Vince
Elárasztotta a víz a bözödújfalusi Összetartozás temploma fele vezető utat és a teraszt is, ezután a víztározó vizével hígították a magas sókoncentrációjú Kis-Küküllőt
Fotó: Haáz Vince
Május 29-én reggelre feltelt vízzel a sóbánya turisztikai része – a vízszint már az éttermet veszélyezteti. A mentőcsapatok a Telegdy-rész megóvásán dolgoztak
Fotó: Haáz Vince
Délutánra pedig elöntötte a víz a sóbánya Telegdy-részét is, az utolsó területet, amelynek a megmentésében még bíztak
Fotó: Haáz Vince
Noha a tűzoltóság a nagy teljesítményű szivattyúkkal mindent megtett, nem lehetett útját állni a megáradt Korond-pataknak
Fotó: Pinti Attila
A baj nagy, a katasztrófa elkerülhetetlen – hangzott el többször is május végén
Fotó: Pinti Attila
Nicușor Dan: „Meg fogjuk nézni, ki a vétkes, és nem hagyjuk magára ezeket az embereket, akár a bányászatban, akár a turizmusban dolgoztak.”
Fotó: László Ildikó
Nicușor Dan államfő érkezése után több száz helyi gyűlt össze a parajdi sóbánya bejárata előtt május végén
Fotó: Haáz Vince
Kihalt utcák, áradásra felkészült település a veszélyzónában június elején
Fotó: Pinti Attila
Napról napra tájékoztatták a sajtót a fejleményekről
Fotó: Csató Andrea
A magyar nemzet szolidaritását fejezte ki a parajdiaknak Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke
Fotó: Csató Andrea
Június 10-én kisteherautóból palackozott vizet pakoltak le a Maros megyei Gyulakután a polgármesteri hivatal alkalmazottai, akik a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat adományát vették át
Fotó: Haáz Vince
Hónapokba telhet, amire visszaköltözhetnek otthonaikba az evakuáltak, többek között erről is beszélt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter
Fotó: László Ildikó
Felmérhetetlen károkat okozhatott a Kis-Küküllő élővilágában a tömény sós víz – a halpusztulás csak egyike ezeknek
Fotó: Haáz Vince
Nőtt a beszakadások mértéke, egy másik mederbe kellett terelni a Korond-patakot, és el kellett bontani egy nemrég megépített fenékküszöböt – ezzel magyarázták meg a Korond-patak sókoncentrációjának növekedését
Fotó: Csató Andrea
Gyermekek mutatják az elpusztult halakat Sóváradnál júniusban, majdnem két héttel a parajdi katasztrófa bekövetkezése után
Fotó: Haáz Vince
Precíz szeizmológiai mérések zajlanak a sóbányánál és annak környékén
Fotó: Csató Andrea
A hatóságok Erdőszentgyörgyön a vashíd mellé kifeszítettek egy hálót, amivel összegyűjtenék a haltetemeket
Fotó: Haáz Vince
Vámosgálfalván az állatok itatása is jelentős nehézséget jelent a sószennyezés okozta ivóvízhiány sújtotta térségben
Fotó: Haáz Vince
Szintén Vámosgálfalván a gyerekek és 65 évnél idősebbek, valamint a mozgáskorlátozottak palackozott ivóvizet kapnak
Fotó: Haáz Vince
Gyerekek hordozható ivóvizes tartályból isznak Dicsőszentmártonban június 17 -én
Fotó: Haáz Vince
Töltődnek a medencék június 18-án, a strand megnyitásától remélték, hogy növekedni fog a turisták száma
Fotó: László Ildikó
A biztonsági intézkedések miatt június közepén sem költözhettek még vissza otthonaikba a lakók
Fotó: Csató Andrea
Csak fele úgy haladtak, mint tervezték, több hetet is késett a Korond-patak elterelése
Fotó: Csató Andrea
Július elsején megnyílt a sósvízű strand
Fotó: László Ildikó
Adományt hozott Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a parajdiaknak
Fotó: László Ildikó
„Mondjon le! Új bányát!” – skandálták a tüntetők Parajdon
Fotó: László Ildikó
Testközelből láthattuk a beszakadt bányarésznél zajló munkálatokat
Fotó: Csató Andrea
Zajlott a patak eltereléséhez használt vezetékek stabilizálása a beszakadt parajdi bányafödémnél, ugyanakkor a rendszer kifolyó részének betonozása is folyamatban volt
Fotó: Csató Andrea
Stabilizálták a munkatelepet, ismét a csövekben folyik a Korond-patak
Fotó: László Ildikó
A hatóságok felszabadították az utat augusztus 13-án
Fotó: Csató Andrea
Hazamehettek, de nem nyugodtak meg teljesen a parajdi lakók
Fotó: Csató Andrea
Szeptemberben a fő turistaszezon lejártával nagy veszteségeket könyvelhettek el Parajdon az idegenforgalomból élők; elnéptelenedés fenyegeti a községet a bányakatasztrófát követően
Fotó: Csató Andrea
Tűz a vízből. Mint kiderült novemberben, a bányafödém egy jókora szeméthalmot is rejt, ennek erjedése nyomán is lángra lobbantható gázok szabadulnak fel
Fotó: Pinti Attila
Állandó veszélyben. A só legnagyobb ellensége a víz, ami továbbra is jelen van a bányafödém felszínén
Fotó: Pinti Attila
Folyamatosan tágulnak, mélyülnek a kráterek a lezárt bányafödémnél
Fotó: Pinti Attila
Komolyan kell venni a figyelmeztetést, bármikor baj történhet
Fotó: Pinti Attila
Egy újabb probléma is előbukkant a Korond-patak elvezetésére szolgáló bordázott csöveknél: a vízbe jelentős mennyiségű szennyeződés, többek között állati ürülék kerül
Fotó: Pinti Attila
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést december közepén
Fotó: Haáz Vince
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
