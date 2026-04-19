Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

Péter Beáta

2026. április 19., 10:542026. április 19., 10:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hogyan boldogul, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy erdélyi kisvárosban élő, szabadúszó grafikusnak, illusztrátornak? Hogyan változik a grafikusi szakma a mesterséges intelligencia korában, milyen lehetőségei, esélyei vannak? Hogyan viszonyul illusztrátorként a különböző szövegekhez? És mi vezetett ahhoz, hogy a papírt lecserélje a digitális rajztáblára és ecsetre? Többek között erről is beszélgetett a Jelenlét legújabb műsorában Túros Eszter művészettörténész Orosz Annabella grafikussal, illusztrátorral, aki a bukaresti, moszkvai, londoni évek után hazatért szülővárosába, Gyergyószentmiklósra, és ma már az egyik legismertebb erdélyi grafikusnak számít.

Siklódy Ferenc: a munkáidról kell tudjál mesélni | Jelenlét
Nemcsak a hagyományos grafikai műfajok mestere, hanem a kortárs kifejezésmódokkal is bátran kísérletező alkotó. A Jelenlét első műsorában Túros Eszter művészettörténész Siklódy Ferenc grafikussal beszélgetett.

korábban írtuk

Az emberi test tájképei: Verebes György világa
Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

Képzőművészet Grafika Alkotás Jelenlét podcast
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 18., szombat

Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

2026. április 16., csütörtök

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

2026. április 15., szerda

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

2026. április 13., hétfő

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 10., péntek

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!