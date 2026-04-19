Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

Hogyan boldogul, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy erdélyi kisvárosban élő, szabadúszó grafikusnak, illusztrátornak? Hogyan változik a grafikusi szakma a mesterséges intelligencia korában, milyen lehetőségei, esélyei vannak? Hogyan viszonyul illusztrátorként a különböző szövegekhez? És mi vezetett ahhoz, hogy a papírt lecserélje a digitális rajztáblára és ecsetre? Többek között erről is beszélgetett a Jelenlét legújabb műsorában Túros Eszter művészettörténész Orosz Annabella grafikussal, illusztrátorral, aki a bukaresti, moszkvai, londoni évek után hazatért szülővárosába, Gyergyószentmiklósra, és ma már az egyik legismertebb erdélyi grafikusnak számít.

Hirdetés

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

