Az emberi test tájképei: Verebes György világa

Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

Péter Beáta

2026. március 22., 12:162026. március 22., 12:16

Hogyan lehet összeegyeztetni a művészetszervezést a sokkal elmélyültebb, befelé forduló alkotói munkával? Miként lehet megteremteni az átjárhatóságot a különböző művészeti ágak között? És milyen kapcsolódás van a Szolnoki Művésztelep és az erdélyi alkotók között? Ezekről és a Csíki Székely Múzeumban látható, Az idő teste című kiállításról is mesél Verebes György művész a Jelenlét műsorában, de szó esik az alkotói folyamatokról, témákról is.

Csukott szemmel látni – megnyílt Verebes György kiállítása
Csukott szemmel látni – megnyílt Verebes György kiállítása

Mi történik a testtel, amikor az idő nem múlik tovább? Mit őriz meg az arc, ha nincs történet? Verebes György kiállítása ott kezdődik, ahol a magyarázatok elfogynak.

„Az évek során a figyelmem egyre inkább a lényegi kérdésekre fordult. Tudni kell a világ jelenségeiről és azokra reflektálni is kell, de azok a kérdések, amelyek örök érvényűek, talán ma egy kicsit érvényüket vesztették.

Közhelyszerűnek tűnnek például, ha az irodalomban, képzőművészetben, a képzőművészeti alkotások címeinek a megfogalmazásaiban megjelennek olyan kifejezések, minthogy: kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?

Ezeket a kérdéseket nem illik feltenni a művészeti életben, mert azt mondják, hogy mi ez a közhelyszerű megfogalmazás? Pedig a legmélyebb igazságok ezek mögött vannak” – véli Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, a Szolnoki Művésztelep vezetője.

Mint fogalmaz, ha az ember igazából viszonyul önmagával, akkor ezeknek a kérdéseknek az előtörését fogja fölfedezni magában.

„És engem ezek érdekelnek, és megpróbálom mai nyelven megfogalmazni, reflektálni ezekre a kérdésekre. Nem mindig tudom megadni ezekre a választ, de a törekvés ezeknek a kérdéseknek a kibányászására és legalább a kísérletnek a megtételére, hogy ezt megtaláljuk, az ember leglényegét képezi. És egész életemben ezt csinálom, akárha a képzőművészetben, írásban, zenében, vagy kurátori munkában, bármiben. Ez egy vezérmotívum az életemben.”

Művészet Alkotás Jelenlét podcast
A rovat további cikkei

2026. március 21., szombat

Gyermekszemmel a felnőttek világa

Azok a jó mesék, amelyek megőriztek valamit aktualitásukból, tehát örökérvényű tanulságokkal bírnak – véli Dávid Péter rendező, akivel a bábszínház világnapja és Janikovszky Éva születésének centenáriuma apropóján beszélgettünk.

2026. március 21., szombat

Hirdetés
2026. március 20., péntek

A kör bezárult – egy este Halász Péter emlékére

Nem így kezdődik egy kiállításmegnyitó. Egy mondattal azonban minden megváltozott: Halász Péter aznap reggel meghalt. Csíkszeredában az életmű bemutatása egy időben vált búcsúvá és végleges lezárássá. A kör bezárult.

2026. március 20., péntek

2026. március 18., szerda

Ha tizenkét embert összezárnak

Képesek vagyunk-e valóban meghallani egymást, mielőtt ítéletet mondunk? Ezt a kérdést állítja a középpontba a Csíki Játékszín legújabb előadása, a 12 dühös ember. A tizenkettők közül két szereplővel, Veress Alberttel és Kitay Leventtel beszélgettünk.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Pilvax Kávéház: ahol jól megfér egymás mellett a néptánc, a népzene, a slam poetry és a kocsmakvíz – videó

Székelyudvarhely belvárosában március 15. alkalmából már másodjára hívták „időutazásra” az ünneplőket.

2026. március 16., hétfő

Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

2026. március 16., hétfő

2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 13., péntek

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 11., szerda

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

2026. március 09., hétfő

