Egyelőre maradtak a zajongó madarak

Finoman szólva sem volt túl eredményes az embereket zavaró madarak ritkítása Székelyudvarhelyen, hiszen a körülmények miatt viszonylag kevésszer lehetett megszervezni a kilövési akciókat – jelentette ki a megbízott vadásztársulat. Idén is folytatják ezt a tevékenységet, ugyanakkor csapdák bevetését tervezik.

A tapasztalat azt mutatja, hogy bár az akciók során ugyan sikerült elriasztani a madarakat, azok idővel ismét visszatértek a lakótelepekre, tömbháznegyedekbe. Nem is csodálkozott ezen Mărmureanu-Bíró, hiszen szerinte

Puskaropogás törte meg a csendet Székelyudvarhely utcáin, ugyanis sok év után újra lehetőség nyílt a lakókat zavaró és olykor az énekesmadarak fészkeit is feldúló csókák, szürke dolmányos varjak, vetési varjak és szarkák kilövésére.

– magyarázta.

Hirdetés

Arra is gondoltak, hogy késő este szervezzék meg a kilövéseket, ám ilyenkor már nem látni a madarakat. Egy alkalommal még hőkamerákat is bevetettek, ám a varjak és csókák tollai annyira szigetelnek, hogy próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult.

Folytatják a ritkítást

A vadászegyesület elnöke arról is beszélt, hogy az akciók során kaptak hideget és meleget is a lakóktól, ám többnyire azoknak nem tetszettek a kilövések, akik nem a problémás zónákban élnek. Ettől függetlenül idén is folytatni szeretnék a tevékenységet, amelyet az emberek többségének felkérésére és a polgármesteri hivatal megbízásából végeztek.