Szűkülnek a munkavállalók lehetőségei, nem biztos, hogy megtartják a tavaszi állásbörzét

A korábbi munkaerőbörzékre jellemző pezsgés sincs kilátásban a közeljövőben
Fotó: Bodor Tünde
Csökkent a nyilvántartott munkanélküliség Kovászna megyében, de a kedvezőbb adat mögött romló munkaerőpiaci folyamatok húzódnak meg: kevesebb a betöltetlen állás, több ágazatban leépítések indultak, és a tavaszi állásbörze megtartása is kérdésessé vált.
Kelemen Tibor, a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség igazgatója szerint a megyében némiképp csökkent a munkanélküliség, részben azért, mert
A legutóbbi havi összesítés szerint februárban 6,12 százalék volt a munkanélküliségi ráta.
Sokan különböző pályázatok révén találnak elfoglaltságot, képzést vagy munkahelyet, mások pedig vállalkozást indítottak. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő, támogatott szociális gazdaságban működő mintegy száz új cég szintén alkalmazott személyzetet.
Tömeges leépítésekről nincs szó, de több vállalat kisebb létszámban válik meg dolgozóitól. Ez a tendencia a kézdivásárhelyi konfekcióiparban is érzékelhető, feltehetően a szezonok közötti váltások miatt, de
Egyes, állami intézményekkel szerződésben álló cégeknél az is gondot okoz, hogy a költségvetés hiánya miatt az intézmények nem fizetnek időben. Emiatt
Fotó: Haáz Vince
Különösen kedvezőtlen gyakorlat, hogy a gyereknevelési szabadságról visszatérő anyákat olykor csak azért veszik vissza dolgozni, hogy később elbocsáthassák őket, arra hivatkozva, hogy a helyettes jobban bevált, vagy a cég lehetőségei a 22 hónap alatt megváltoztak. Ez jogszerű lehet, de etikai szempontból erősen vitatható. Az igazgató megyei szinten 10–15 ilyen esetről tud.
A gazdasági folyamatokra reagálva a hivatalnál bejelentett betöltetlen munkahelyek száma is csökkent. Míg
A május elejére tervezett tavaszi munkaerőbörze iránt is annyira gyenge volt az érdeklődés, hogy felmerült az esemény elhalasztása. Ennek oka, hogy a piac jelenleg nem igényel új foglalkoztatottakat, és a bérek fedezésére sincs elegendő forrás.
Kelemen Tibor ugyanakkor úgy látja, hogy a helyi költségvetések elfogadása után új esélyek nyílhatnak a munkaerőpiacon.
szóljon hozzá!