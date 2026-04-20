Szűkülnek a munkavállalók lehetőségei, nem biztos, hogy megtartják a tavaszi állásbörzét

Csökkent a nyilvántartott munkanélküliség Kovászna megyében, de a kedvezőbb adat mögött romló munkaerőpiaci folyamatok húzódnak meg: kevesebb a betöltetlen állás, több ágazatban leépítések indultak, és a tavaszi állásbörze megtartása is kérdésessé vált.

Bodor Tünde 2026. április 20., 10:012026. április 20., 10:01

Kelemen Tibor, a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség igazgatója szerint a megyében némiképp csökkent a munkanélküliség, részben azért, mert

az egy éve munkanélküliként nyilvántartott végzős fiatalok kikerülnek a hivatal adatbázisából.

A legutóbbi havi összesítés szerint februárban 6,12 százalék volt a munkanélküliségi ráta. Sokan különböző pályázatok révén találnak elfoglaltságot, képzést vagy munkahelyet, mások pedig vállalkozást indítottak. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő, támogatott szociális gazdaságban működő mintegy száz új cég szintén alkalmazott személyzetet.

Az új alkalmazások ugyanakkor inkább a fiatalabb korosztályt célozzák, miközben az elbocsátások főként a 40–50 év felettieket érintik.

Tömeges leépítésekről nincs szó, de több vállalat kisebb létszámban válik meg dolgozóitól. Ez a tendencia a kézdivásárhelyi konfekcióiparban is érzékelhető, feltehetően a szezonok közötti váltások miatt, de

a kereskedelemben is csökkentik a létszámot.

Egyes, állami intézményekkel szerződésben álló cégeknél az is gondot okoz, hogy a költségvetés hiánya miatt az intézmények nem fizetnek időben. Emiatt

a vállalkozások nem tudják tovább finanszírozni alvállalkozóikat, például az építőiparban és a kitermelésben.

Fotó: Haáz Vince

Különösen kedvezőtlen gyakorlat, hogy a gyereknevelési szabadságról visszatérő anyákat olykor csak azért veszik vissza dolgozni, hogy később elbocsáthassák őket, arra hivatkozva, hogy a helyettes jobban bevált, vagy a cég lehetőségei a 22 hónap alatt megváltoztak. Ez jogszerű lehet, de etikai szempontból erősen vitatható. Az igazgató megyei szinten 10–15 ilyen esetről tud. A gazdasági folyamatokra reagálva a hivatalnál bejelentett betöltetlen munkahelyek száma is csökkent. Míg

az elmúlt években ritkán esett 130 alá, a múlt hónapban már csak 100 állás szerepelt a listán, áprilisban pedig a 90-et sem érte el a felkínált munkahelyek száma.