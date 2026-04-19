Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja vesz részt.
Hétfő reggel a párt vezetőtestülete online ülésen dönt a belső konzultáció kérdésének végső formájáról. Bár korábban felmerült, hogy több kérdést is feltesznek a résztvevőknek, a PSD főtitkára, Claudiu Manda legutóbbi nyilatkozata szerint végül valószínűleg csak egy kérdésre kell válaszolniuk a tagoknak. Ez arra fog vonatkozni, hogy
A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert szerintük nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül.
Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni.
– idézi az Agerpres. A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően egy új politikai valóság veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében gyorsan tisztázni kell a helyzetet.
Grindeanu ismét leszögezte, hogy
„Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta,
Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat. Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől.
Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.
