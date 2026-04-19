Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja vesz részt.

2026. április 19., 16:262026. április 19., 16:26

Hétfő reggel a párt vezetőtestülete online ülésen dönt a belső konzultáció kérdésének végső formájáról. Bár korábban felmerült, hogy több kérdést is feltesznek a résztvevőknek, a PSD főtitkára, Claudiu Manda legutóbbi nyilatkozata szerint végül valószínűleg csak egy kérdésre kell válaszolniuk a tagoknak. Ez arra fog vonatkozni, hogy

a PSD-nek meg kell-e vonnia politikai támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől vagy sem.

A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert szerintük nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül.

Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni.

Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon

– idézi az Agerpres. A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően egy új politikai valóság veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében gyorsan tisztázni kell a helyzetet.

Grindeanu ismét leszögezte, hogy

a PSD nem fog kisebbségi kormányt támogatni vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) többséget alkotni.

„Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta,

pártja csak akkor hajlandó a jelenlegi felállásban folytatni a kormányzást, ha a PNL más miniszterelnököt nevesít Bolojan helyére.

Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat. Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől.

Ezesetben a miniszterelnöknek néhány napon belül le kell mondania.

Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

