Crimson Desert: a videójáték ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

Másfél hét múlva, március 19-én jelenik meg az év egyik legjobban várt videójátéka, a Pearl Abyss által fejlesztett, nyílt világú Crimson Desert, ami 2026 egyik legnagyobb durranásának ígérkezik a játékiparban.

Elképesztő látványt, káoszba torkolló összecsapásokat, taktikus küzdelmet igénylő harcokat és egy hatalmas nyílt világot ígér a március 19-én konzolokra és PC-re érkező Crimson Desert, a dél-koreai fejlesztésű live-service videójáték utódja, az egyjátékos és történetközpontú Crimson Desert. Hirdetés Az elmúlt években napvilágot látott játékmenet-előzetesek alapján teljesen érthető módon hatalmas várakozás előzi meg a kalandot, hiszen ebben látszólag minden adott amit az elmúlt évtizedekben rendkívül népszerű nyílt világú címek kínáltak: szabadon bejárható hatalmas területek,

emberekkel és mitológiai lényekkel benépesített helyőrségek, települések és városok,

megannyi küldetés és mellékfeladat,

taktikus harcokat igénylő összecsapások,

de ha ez nem volna elég, akkor egy vertikálisan és horizontálisan is bejárható játéktér,

valamint egy repülve is „közlekedő” hős is adott lesz benne. A Crimson Desert a kitalált Pywell-kontinensen játszódik, ahol épp a Black Bear-klán legyőzi a Greymane-frakciót, akiket pedig nem sikerül kardélre hányniuk, azokat elüldözik az otthonukból. Az általunk irányítható főhős, Kliff feladata lesz, hogy a egyesítse népének szétszóródott tagjait, hogy elégtételt vehessenek a medvebőrbe bújt legyőzőiken és azok vezetőjén.

Ezt megelőzően azonban keresztül-kasul bejárhatjuk a kontinenst, ahol rengeteg küldetést és feladatot teljesíthetünk, beleavatkozhatunk a különböző viszonyrendszerekbe,

a sztori adott pontján pedig sárkányhátról boríthatunk lángba városokat vagy épp egy általunk irányított mechával idézhetünk elő káoszt egy ellenséges várkastélyban.

A Youtube-on közzétett rengeteg, játékmenetet-videó alapján a játékosok joggal illetik azzal a hasonlattal a Crimson Desertet, hogy ez egy újabb Witcher 3-nak ígérkezik, Red Dead Redemption 2-vel és a modern Assassin's Creedekkel egybegyúrva, a Nintendo két open-world Zelda-játékának mechanikáival, na meg a Horizon: Forbidden West világával vetekedő gyönyörű megjelenítéssel. És igen, ha úgy vesszük, a felsoroltak mindegyikének sajátosságait felvonultatja a Crimson Desert, azonban számos játékmechanikát – főként a harcrendszert – továbbgondolva, és egyedien tálalva. A Crimson Desert nem egy szerepjáték (Role Playing Game – RPG), hanem egy ízig-vérig akciójáték lesz, ami tényleg közelebb áll például a Red Dead Redemptionhöz, mint a Witcherhez, és inkább egyfajta Zelda lesz, mint egy újabb Assassin's Creed-klón, de végeredményben

ez is egy hatalmas, nyílt világú kaland lesz, ami annyi feladatot kínál majd, hogy nem lesz elég száz óra kimaxolni a játékot, ha minden egyes kihívást teljesítenénk benne.

Bár karakterünk kap tapasztalati pontokat, a fejlődését nem ez, hanem a játék során megtanult képességek és kioldott fegyverek, valamint vértek jelentik majd. A készítők ígérete szerint a játékban nem lesznek különböző nehézségi szintek, 78 főellenséget győzhetünk le, a fő sztoriszál pedig 50-80 óra alatt teljesíthető lesz, de ha mindent felfedeznénk és teljesítenénk benne, akkor több mint 200 órát tölthetünk el a Crimson Desert-univerzumában.

A játék sava-borsa egyértelműen a lehetőségeket és a környezetet kiaknázó harcrendszer, amiben változatosabbnál változatosabb módokon győzhetjük le ellenfeleinket. És ha eddig nem lett volna elég nagy ígéret, hogy Kliff kardokkal, lándzsákkal vagy éppen pajzsával, gyakorlatilag egyszemélyes hadseregként léphet interakcióba Pywell különböző seregeivel és nem kis kihívást jelentő főellenségeivel,

a készítők egy nemrégiben közétett előzetesben azt is felfedték, hogy a fő sztoriszál teljesítése után két másik irányítható karaktert is kioldhatunk.

Az egyik egy agilis harcosnő, akinek fegyverarzenáljában egy puska is található, míg a másik egy megtermett ork, aki kétkezes fejszével és különböző képességek segítségével gyalulhat le minden vele szembeszálló ellenfelet.

Mindezeken felül az ellenfeleink mozdulatait is elsajátíthatjuk, így ha valamelyik ellenséges frakció egyik harcosa mondjuk pankrációs mozdulatokkal döngöli földbe az ellenségeit, akkor azt mi is elsajátíthatjuk,

vagy éppen a magasból érkezve ágyúgolyó módjára csapódhatunk be a katonák közé, akiket a támadásunk lökéshulláma szanaszét szór a csatamezőn. Természetesen ebből a játékból sem hiányozhatnak a különböző mikromenedzselős feladatok, mint például a táborunk fejlesztése és testre szabása, nyersanyaggyűjtés, kovácsolás, ruhakészítés, és minden, amit egy nyílt világú kalandtól méltán elvárnak a játékosok. Emellett nyomkövetés és megbízások teljesítése közben bukkanhatunk páratlan kincsekre vagy varázstárgyakra, de a különböző puzzle-kihívások teljesítésével is előrébb juthatunk a világ felfedezésében, a már elengedhetetlen minijátékokról nem is beszélve, amik nélkül már nincs nagyköltségvetésű open-world kaland.

A Pearl Abyss játéka tehát nem fog szűkölködni tennivalókban, ráadásul egész barátságos gépigénnyel érkezik, vagyis ha minden igaz akkor nem fog kelleni egy vagyonba kerülő high-end PC az ajánlott grafikai beállításokkal való futtatáshoz, a jelen generációs konzolok mellett (a gyengébb teljesítményű Xbox Series S-t is beleértve) pedig Mac-re is kiadják, igaz, hogy csak az M2-es processzortól felfele lesz futtatható az almás eszközökön (kérdéses, hogy milyen grafikai és teljesítménykompromisszumokkal). A konzolos és PC-s grafikai megjelenítéseket és teljesítményeket részletekbe menően elemző Digital Foundry csapata gorcső alá vette a Crimson Desert BlackSpace Engine nevű játékmotorját, az általuk tapasztalt élményekről pedig elismerően nyilatkoztak, kiemelve a játék részletgazdagságát, és a bevilágítási, fénykezelési technikákat, ami rendkívül realisztikussá teszik az összképet.

A játékról az is kiderült, hogy a Sony próbált exkluzivitást kiharcolni, vagyis szerették volna elérni, hogy első körben csak Playstation 5-re és PC-re jöjjön ki a Crimson Desert (ahogy történt a szintén keleti játékpiacról érkező, 2024. augusztusában PS5 és PC-exkluzivitást élvező Black Myth Wukong esetében), ebbe azonban a dél-koreai fejlesztőcsapat nem ment bele, mivel ők a kezdetektől fogva minden aktuális platformra tervezték kiadni a játékot.

Az eddig kiadott előzetesek tekintetében némi aggódásra ad okot, hogy eddig még nem mutattak konzolos játékmenetet, hiszen az eddigi videós promóanyagokat mind PC-n rögzítették. Azt már tudni lehet, hogy Playstation 5 Pro-n szebben és jobb teljesítményben fog futni a játék, mint a Sony alapkonzoljain,

továbbá a játék PC-n az AMD legújabb felskálázási technológiáját is megkapja, így egész pazar látványvilággal lesz élvezhető annak, aki egy felsőbb kategóriás AMD-videókártyával rendelkezik.

A Crimson Desert-re tehát nem ok nélkül mondja a videójátékos szaksajtó és a játékosok tömege, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Egyes vélemények szerint akár a 2026-os Év Játéka is lehet, ha a GTA 6-ot tovább halasztják, vagy neadjisten „nem hozná az elvárásokat" a Rockstar – várhatóan november végén érkező – játéka (ami egyszerűen lehetetlen a GTA-n dolgozók maximalizmusát ismerve). Bár még tavaly még azt pedzegették, hogy a 2025-ös ünnepi szezonra jelenhet meg a Crimson Desert, a szeptember 24-én tartott Sony State of Play virtuális bejelentő-eseményen megtudhattuk, hogy a játék 2026. március 19-én érkezik, időközben pedig a fejlesztők egy másik online eseményen azt is elmondták, hogy nem lesz mikrotranzakció a játékban (az előrendelési bónuszokat leszámítva), tehát

semmilyen plusz tartalomért nem kell majd fizetni a megjelenést követően.

Ez egészen meglepő egy olyan stúdiótól amely az elmúlt évtizedben egy folyamatosan, új tartalmakkal frissített live-service játékból szerezte a bevételeit.

Március 19-én tehát magunk is megbizonyosodhatunk, hogy milyen lett a Pearl Abyss-stúdió ambiciózus open-world kalandja, ami ha tényleg olyan lesz, mint amit az előzetesekben láttunk, akkor könnyen lehet, hogy rengeteg szabadidőnket fogja felemészteni, ha úgy döntünk, hogy belevetjük magunkat Pywell világába. Sőt, még az is lehet, hogy a Witcher, Red Dead Redemption, Horizon, Assassin’s Creed világai után ez lesz az új kedvenc virtuális játszóterünk.