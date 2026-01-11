Rovatok
2026 lehet az az év, amikor végre megjelenik a GTA VI

Számos rég várt kaland, és ambiciózus játék jelenik meg 2026-ban a GTA VI mellett. Már ha a Rockstar új játéka idén egyáltalán megjelenik... • Fotó: Székelyhon-montázs

Számos rég várt kaland, és ambiciózus játék jelenik meg 2026-ban a GTA VI mellett. Már ha a Rockstar új játéka idén egyáltalán megjelenik...

Fotó: Székelyhon-montázs

Erre azonban ne vegyünk mérget, mivel eredetileg 2025-re ígérte a Rockstar Games a bűnözőszimulátor hatodik kiadását, idén pedig tovább tolhatják a megjelenést Összeállításunkban azt mutatjuk meg, hogy mikkel játszhatunk idén a GTA VI előtt.

Tamás Attila

2026. január 11., 19:322026. január 11., 19:32

Elképesztő videójátékos év van mögöttünk, hiszen a GTA VI nélkül is bőven voltak minőségi játékok amikkel sok-sok órát tölthettünk el. 2025 arról szólt, hogy független fejlesztők is tudnak olyan minőséget szállítani, mint a milliós büdzsékkel gazdálkodó AAA-fejlesztőstúdiók.

korábban írtuk

Egy kis stúdió készítette el az év egyik legnagyszerűbb videojátékát
Egy kis stúdió készítette el az év egyik legnagyszerűbb videojátékát

Rendesen feladta a leckét a nagy kiadóknak a Sandfall Interactive fejlesztőstúdió első videojátéka, a nemrégiben megjelent: Clair Obscur: Expedition 33. A kritikusok egyenesen az év játéka díj legfőbb várományosának titulálják.

A videójátékos Oscarnak számító The Game Awardson rekordszámú, kilenc kategóriában taroló Clair Obscur: Expedition 33 tényleg a legjobb sztorijáték volt 2025-ben, még ha a szerepjáték-kategóriában nem volt annyira indokolt a győzelme. De olyan nagyszerű játékokkal is játszhattunk tavaly, mint a Kingdom Come Deliverance II, a Death Stranding: On The Beach, a Doom: The Dark Ages, a Split Fiction vagy a Ghost of Yōtei, hogy csak a legnagyobbakat említsük, ezek pedig kivétel nélkül emlékezetesek maradnak a 2025-ös videójátékos évből.

• Fotó: Rockstar Games Galéria

Fotó: Rockstar Games

Idén is hasonlóan zsúfolt videójátékos évre számíthatunk, azzal a különbséggel, hogyha tényleg nem halasztják tovább és megjelenik november 19-én a GTA VI, akkor az mindent visz, így a többi kiadó egyelőre azt próbálja elkerülni, hogy játékuk ennek a dátumnak a közelében jelenjen meg.

A játék legutóbbi, május 26-ról történt halasztása kicsit fellazította a megjelenési naptárat, így tavasszal a tervezettnél több játékmegjelenéssel lehet számolni.

Többek között idén jelenhet meg a Prince of Persia: The Sands of Time régóta készülő, menetközben teljesen átdolgozott, de hét lakat alatt őrzött remake-je, és ha minden igaz, március végén a grafikailag és játékmenetileg is teljes ráncfelvarrást kapó Assassin’s Creed: Black Flagbe is belevethetjük magunkat.

Videó: Rockstar Games

És hogy mikkel játszhatunk még, amíg megjelenik a világ eddigi legnagyobb szórakoztatóipari terméke, a Rockstar Games új játéka? Íme az általunk legjobban várt játékok a GTA VI mellett 2026-ban:

Resident Evil: Requiem – megjelenés: február 27.

Új Resident Evil-kalandot kapunk idén a Capcomtól, méghozzá a soron következő kilencedik részt, a 2021-ben megjelent Village óta. Ebben egy új protagonistát, Grace Aschroftot irányíthatjuk, akivel a poszt-nukleáris Racoon City borzalmait fedezhetjük fel egy traumatikus történeten keresztül. A játék második előzetese azt is felfedte, hogy a második és negyedik rész főhősét, a legendás Leon S. Kennedy-t is irányíthatjuk az új kalandban, ami a klasszikus részekhez hasonlóan rendkívül félelmetesnek ígérkezik a horrorrajongók legnagyobb örömére.

Videó: Capcom

Crimson Desert – megjelenés: március 19.

A dél-koreai Pearl Abbys játéka minden lesz, amit egy középkori akció kalandjáték-rajongó kívánhat magának. A Black Desert Online egyjátékos kalandja a kitalált Pywel-kontinensen játszódik, ahol egy Kliff nevű kardforgatót irányítva győzhetünk le mindent és mindenkit, és bár a körítés középkori, a harc és az utazás nem lesz „földhözragadt”, ugyanis repülhetünk, mechanikus sárkánnyal is küzdhetünk, a játékmenet pedig az előzetesek alapján egy Red Dead Redemption 2-be oltott Witchernek ígérkezik.

Videó: Pearl Abyss

Pragmata – megjelenés: április 24.

Szintén a japán Capcom műhelyéből érkezik a még 2021-ben bejelentett Pragmata, amiben egy holdkutató állomáson egy futurisztikus szkafanderű űrhajós és egy robot kislány, egy úgynevezett gynoid állnak össze, hogy legyőzzék a rájuk leselkedő veszélyeket. A puzzle játékelemekkel ötvözött akció-kalandjáték egy egész egyedi sci-fi kalandnak ígérkezik, reméljük hogy nem okoz majd csalódást.

Videó: Capcom

Saros – megjelenés: április 30.

A Playstation 5 belsős stúdió, a finn Housemarque először jelentkezik új játékkal a 2021-es Returnal után. A játékformulán sokat nem változtattak, ez is egy külső nézetes bullet-hell lövölde lesz, ám ezúttal nem roguelike, hanem roguelite, tehát valamennyivel könnyebbnek ígérkezik az elődhöz képest. A napfogyatkozás miatt elsötétülő, folyamatosan változó Carcosa bolygón játszódó kalandban egy Arjun Devraj nevű harcost irányíthatunk, akit Rahul Kohli színész fizikuma alapján alkottak meg. A játék első körben csak Playstation 5-re jelenik meg, de várhatóan egy éven belül PC-re is kiadják majd.

Videó: Housemarque

007 First Light – megjelenés: május 27.

Egy James Bond játék a Hitman-t készítő IO Interactive stúdiótól? Ide vele! Habár még mindig nem tudjuk, hogy Daniel Craig után ki lesz a következő filmes James Bond, sem pedig azt, hogy mikor láthatjuk a következő Bond-filmet, ez a játék addig is „bevisz minket” a Ian Fleming regényei alapján készült univerzumba, egy olyan interaktív kalanddal ami egyszerre viseli magán a Hitman: Word of Assassination és az Uncharted: The Thief’s End stílusjegyeit. A játékot nemrég halasztották el az eredetileg tervezett március 27-ről május 27-re, többek között a GTA-halasztás miatt felszabaduló dátum miatt, hiszen a készítők elmondása szerint elejétől a végéig játszható már a kaland, de két hónap alatt az utolsó finomhangolásokat is lesz idő elvégezni rajta.

Videó: James Bond 007

LEGO Batman Legacy of the Dark Knight – megjelenés: május 29.

Újabb Lego-videójáték érkezik a kicsi és nagyranőtt gyerekek örömére. Az eddig megjelent Batman-filmekre kikacsintó alkotás várhatóan a korábbi Lego-játékokhoz hasonlóan vicces lesz, és az Arkham-játékok után ez lesz az, amiben egy darabig irányíthatjuk a köpenyes igazságosztót, mert a Warner játékos részlegénél elméletileg készül egy új Batman-kaland, de az nem a közeljövőben fog megjelenni. A Denevérember- és a Lego-rajongók viszont családdal vagy anélkül a nyár elejétől indíthatják el konzoljaikon a Traveller’s Tales csapata által fejlesztett játékot.

Videó: DC

Control: Resonant – megjelenés: valamikor 2026-ban

A finnországi székhelyű Remedy Entertaintment stúdiónak olyan videójátékos franchise-okat köszönhetünk, mint a legendás Max Payne, a Control és az Alan Wake, de náluk készült a 2016-ban Xbox-ra és PC-re kiadott Quantum Brake is. Legutóbbi játékuk, a számos díjat elnyert Alan Wake II után ismét egy folytatást készítenek, méghozzá a meglehetősen egyedi atmoszférájú Controlnak. Az új kalandban már nem Jesse Faden-t, az első rész telekinetikus képességekkel rendelkező főhősnőjét irányíthatjuk, hanem egy másik szereplőt, Dylan Faden-t, akinek az lesz a feladata, hogy megállítsa a valóságot átformáló kozmikus entitást. Míg az első Control egy külső nézetes shooter volt, addig a folytatás már inkább egy akció-szerepjáték lesz, amiben meglehetősen egyedi fegyverek is a rendelkezésünkre állnak majd, elég csak az előzetesben megmutatott óriási kalapácsra vetni egy pillantást.

Videó: Remedy Entertainment

Phantom Blade Zero – megjelenés: szeptember 9.

Az év egyik legjobban várt akciójátéka a kínai S-GAME által készített Phantom Blade Zero, amelyben egy Soul nevű elit harcost irányíthatunk, aki az úgynevezett Rend szolgálatában áll. Az Unreal Engine 5 grafikus motorral készített játék rendkívül gyors és dinamikus harcokat ígér, hősünk pedig két elsődleges és két másodlagos fegyverrel mehet neki a sokszor tömegben érkező ellenfeleknek és bossoknak, a játékban való előrehaladás során pedig egyre több új fegyvert és képességet oldhatunk ki, amelyeket majd variálhatunk. A kínai játékfejlesztés újabb nagyköltségvetésű darabja első körben Playstation 5-re és PC-re jelenik meg, egy év múlva pedig a konkurens Xbox konzoljaira is elérhetővé válik ahogy az korábban a Black Myth Wukong esetében is történt.

Videó: S-GAME

Marvel's Wolverine – megjelenés: 2026 szeptembere vagy októbere

A három Pókember-kalandot és a megannyi Ratchet & Clank játékot készítő belsős Playstation-stúdiónál valószínűleg nem ismerik azt a fogalmat, hogy lazsálás. A még 2021-ben bejelentett, azóta kiszivárgott Wolverine-játékuk lesz idén a Playstation 5 egyik exkluzív címe, amelyben Rozsomák bőrébe bújva kaszabolhatunk a képregényfigura történetének közismert helyszínein. Ennek a Rozsomáknak a fizimiskáját és a hangját az Liam McIntyre adja, akit Spartacusként láthattunk a Starz sorozatában, miután átvette a karakter alakítását a rákban elhunyt Andy Whitfield-től. Az egyelőre megjelenési dátum nélküli Wolverine játék az előzetes tanúsága és a készítők ígérete szerint rendkívül véres és erőszakos lesz, ami számos kihívást jelentett az eddig családbarát produkciókban utazó stúdiónak, amely a tervek szerint a harmadik Pókbember-játékot is elkezdi fejleszteni a közeljövőben, a szivárgások szerint pedig egy különálló Venom-címen is dolgoznak.

Videó: Insomniac Games

The Blood of Dawnwalker – megjelenés: valamikor 2026-ban

Korábban a Witcher III-on dolgozó fejlesztőkből alakult stúdió, a Rebel Wolves is megmutatja idén, hogy a még mindig szenzációs vaják-játék után is ambiciózus projekten dolgoztak. A The Blood of Dawnwalker a 14-ik századi Európában játszódik, ahol nappal egyszerű katonaként, éjjel pedig vérszívó vámpírként győzhetjük le az ellenségeinket, a különböző küldetések teljesítésére pedig limitált időintervallum áll a rendelkezésünkre, amin túlfutva bukjuk a küldetést. A játék ugyanakkor teljes egészében nonlineáris lesz, tehát mi dönthetjük el, hogy minek és mikor megyünk neki, ehhez pedig képességek és trükkök garmadáját kínálja nekünk a játék, úgyhogy várhatóan nagy lesz az újrajátszhatósági faktor is. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy idén jelenik meg, ami pont jó lesz, hogy kicsit csillapítsa a középkori fantasy-kalandok iránti éhségünket, amíg végre megjelenik a Ciri főszereplésével készülő Witcher soron következő, negyedik része.

Videó: Dawnwalker

Forza Horizon 6 – megjelenés: valamikor 2026-ban

A tavalyi Tokyo Game Show keretében egy alig egyperces teaserrel jelentették be, hogy 2026-ban érkezik a népszerű autóversenyzős franchise, a Forza Horizon hatodik felvonása, amelynek helyszíne a Mexikóban játszódó ötödik rész után Japán lesz. Mivel a játék a Microsoft alatt készül, ezért Xbox-ra és PC-re jelenik meg, ugyanakkor a tavaly megdrágított GamePassbe is bekerül a megjelenésétől fogva.Várhatóan ennek a Playstationös megjelenésére sem kell sokat várnunk majd, mivel az ötödik rész is játszható már a Sony konzoljain.

Videó: Forza

Resonance: A Plague Tale Legacy – megjelenés: valamikor 2026-ban

Új felvonással, pontosabban egy kisebb melléktörténettel bővül az eddig két felvonást megért Plague Tale, amik a középkori pestisjárvány idején Amicia és Hugo szívbemarkoló történetét mesélték el miközben hemzsegő patkányhordákkal és félelmetes katonákkal kellett a lopakodás eszközeit latba vetve megküzdenünk. A Resonance 15 évvel játszódik a Requiem története előtt, és az abban megismert egyik mellékszereplőt irányíthatjuk a középkori görögországi helyszínen, ahol egy misztikus lényt, a macula által irányított minotauruszt és csatlósait kell legyőznie.

Videó: Focus Entertaintment

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – megjelenés: valamikor 2026-ban

A decemberi The Game Awards-on jelentették be, hogy rebootot kap az egyik legismertebb Tomb Raider-kaland, az 1996-ban megjelent Legacy of Atlantis. A háromszög-mellű Lara Croft ezúttal Unreal Engine 5-ben átdolgozva jelenik meg, az elveszett világ is a pixeles grafika után lélegzetelállítóan mutat az első előzetes szerint. A készítők elmondása szerint a játékmenetet a „modern játékosok igényeihez igazították”, magyarán nem lesz akkora kihívás, mint amilyen az eredeti kaland volt, ami egyébként nemrég kapott egy remastered kiadást is, vagyis feljavított grafikával lehet végigjátszani mind a hat részt a jelenlegi konzolokon.

Videó: Tomb Raider

