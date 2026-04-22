Sártengerré változik az utca az esők után, egyelőre nincs kilátás arra, hogy ez megváltozzon

• Fotó: Brassai Szilárd

Fotó: Brassai Szilárd

Az Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirály új lakótelepén problémás a civilizált közlekedés, mivel a közművesítési munkálatok miatt sártengerré változik az oda vezető utca. A polgármester szerint ezen egyelőre nem lehet változtatni.

Bodor Tünde

2026. április 22., 21:062026. április 22., 21:06

Panasszal kereste meg szerkesztőségünket egy sepsiszentkirályi lakos, akinek az utcájában a folyamatban levő csatornázási munkálatok nyomán a közelmúltban minden bőségesebb csapadék (havazás, eső) után

akkora sár keletkezett, hogy abban az autóval többször megfeneklett, ami sok kellemetlenséggel, időveszteséggel járt, és költséges javítást tett szükségessé.

Amikor sár van, akkor gyalog is alig lehet járni – sérelmezte a lakó.

A panaszossal, Brassai Szilárddal személyesen is szemügyre vettük a terepet az Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirály legújabb falurészében, az ún. Szalomér 3-ban.

A dombtetőn levő, egykori szántóföldeken, ahová a meredek földúton, a Szalamája utcán lehet a faluból feljutni, az elmúlt tíz évben sok ház épült. Helyszíni szemlénken a szóban forgó utca már jól járható volt, mivel

a pénteki esőzést követő napos hétvégén kiszáradt a föld, valamint a jelenleg is a helyszínen dolgozó kivitelező, a Valdek Kft. úthengere elsimította az utat.

Amikor azonban nagyobb mennyiségű csapadék hullik – mint ez pénteken is történt –, a megbolygatott, puha agyagos föld valóban sártengerré változik. Annyira, hogy szükség esetén még egy mentő vagy tűzoltó sem tudna kijönni – fejtette ki Brassai Szilárd.

És ami számára még felháborítóbb volt, hogy a kapuja előtt már két hete befejezték a munkát és betemették a sáncot, jóval odébb dolgoztak a munkagépek, de a községvezetés nem foglalkozott azzal, hogy

bár egy kis kavics leterítésével járhatóvá tegye az utat.

Brassai Szilárd Benkő Árpád Jenő illyefalvi polgármesternek is jelezte panaszát, de a tőle kapott válasz nem elégítette ki, nem oldotta meg a gondját.

A polgármestert mi is megkerestük hivatalában. Benkő Árpád Jenő elmondta, hogy

a községben az Anghel Saligny országos programból finanszírozott csatornázási munkálatok folynak, most éppen a Szalamája-dombon, ahová korábban is csak földút vezetett.

A kivitelezővel kötött szerződés értelmében a munkálat után – és csak annak befejezése, de nem minden 20 méter után – a Valdeknek (minimum) eredeti állapotába kell visszaállítani az utat. Viszont – közölte az ott lakók számára egyszerre jó és rossz hírt a polgármester –

a szennyvízcsatorna lefektetése után ugyanott azonnal fognak neki az ivóvíz bevezetésének a község azon részeiben, ahol még nincs víz.

Ezúttal a község saját költségvetéséből finanszírozzák az egymillió lej értékű munkálatot.

A megcélzott területek Szentkirály falu felső része és a Szalomér 3 negyed, ami azt jelenti, hogy ismét felássák az utcákat a lakók érdekében – nyomatékosította az elöljáró. Mint részletezte, ezért vették át a magánszemélyektől köztulajdonba az ott levő utcákat. Ez szükséges volt ahhoz is, hogy majd később (ha lesznek kiírások) pályázhassanak útkarbantartásra, aszfaltozásra stb.

Idézet
„Ha a negyed (Szalomér 3) lakóinak nem tetszik a terv, és aláírásukkal ellátott dokumentumot tesznek le arra vonatkozóan, hogy nem igénylik az ivóvizet, akkor azonnal elállunk a további beavatkozásoktól”

– summázott Benkő.

Jó, ha hasonló kellemetlenségekre felkészülnek a község más lakói is, mert mint megtudtuk, hamarosan frissen leaszfaltozott utcákat (Illyefalván a Tankó és Zonda, Aldobolyban a Versek utcát) kell a szennyvízvezeték lefektetése miatt felvágni, és már most előre látható, hogy

az újraaszfaltozásra nem lesz pénze az önkormányzatnak.

De ha kerülne is valahonnan, nem újraaszfaltozásra fordítanák, hanem a 33 kilométernyi köves utca valamelyikén terítenének le egy-egy réteget.

A községben szennyvízcsatornázási munkálat zajlik, amit az Anghel Saligny programból finanszíroznak

A polgármester szerint sok háromszéki községhez képest nagy lemaradásban vannak az infrastrukturális munkálatokkal, mert

míg máshol már aszfaltoznak, Illyefalván még csak a vezetékek lefektetésénél tartanak.

De ő csak azért vállal felelősséget majd a mandátumvégi elszámoláskor, ha ő maga kihagy egy fejlesztést lehetővé tevő pályázati lehetőséget. Azért, ami az elmúlt 16 évben nem történt meg, nem lehet őt számonkérni – zárta a beszélgetést.

A Szalamája-dombon gyors egymásutánban épületek a házak a felparcellázott egykori szántóföldeken

2026. április 22., szerda

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

