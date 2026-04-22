Sártengerré változik az utca az esők után, egyelőre nincs kilátás arra, hogy ez megváltozzon

Az Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirály új lakótelepén problémás a civilizált közlekedés, mivel a közművesítési munkálatok miatt sártengerré változik az oda vezető utca. A polgármester szerint ezen egyelőre nem lehet változtatni.

Bodor Tünde 2026. április 22., 21:062026. április 22., 21:06

Panasszal kereste meg szerkesztőségünket egy sepsiszentkirályi lakos, akinek az utcájában a folyamatban levő csatornázási munkálatok nyomán a közelmúltban minden bőségesebb csapadék (havazás, eső) után

akkora sár keletkezett, hogy abban az autóval többször megfeneklett, ami sok kellemetlenséggel, időveszteséggel járt, és költséges javítást tett szükségessé.

Amikor sár van, akkor gyalog is alig lehet járni – sérelmezte a lakó.

A panaszossal, Brassai Szilárddal személyesen is szemügyre vettük a terepet az Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirály legújabb falurészében, az ún. Szalomér 3-ban. A dombtetőn levő, egykori szántóföldeken, ahová a meredek földúton, a Szalamája utcán lehet a faluból feljutni, az elmúlt tíz évben sok ház épült. Helyszíni szemlénken a szóban forgó utca már jól járható volt, mivel

a pénteki esőzést követő napos hétvégén kiszáradt a föld, valamint a jelenleg is a helyszínen dolgozó kivitelező, a Valdek Kft. úthengere elsimította az utat.

Amikor azonban nagyobb mennyiségű csapadék hullik – mint ez pénteken is történt –, a megbolygatott, puha agyagos föld valóban sártengerré változik. Annyira, hogy szükség esetén még egy mentő vagy tűzoltó sem tudna kijönni – fejtette ki Brassai Szilárd.

És ami számára még felháborítóbb volt, hogy a kapuja előtt már két hete befejezték a munkát és betemették a sáncot, jóval odébb dolgoztak a munkagépek, de a községvezetés nem foglalkozott azzal, hogy

bár egy kis kavics leterítésével járhatóvá tegye az utat.

Brassai Szilárd Benkő Árpád Jenő illyefalvi polgármesternek is jelezte panaszát, de a tőle kapott válasz nem elégítette ki, nem oldotta meg a gondját. A polgármestert mi is megkerestük hivatalában. Benkő Árpád Jenő elmondta, hogy

a községben az Anghel Saligny országos programból finanszírozott csatornázási munkálatok folynak, most éppen a Szalamája-dombon, ahová korábban is csak földút vezetett.

A kivitelezővel kötött szerződés értelmében a munkálat után – és csak annak befejezése, de nem minden 20 méter után – a Valdeknek (minimum) eredeti állapotába kell visszaállítani az utat. Viszont – közölte az ott lakók számára egyszerre jó és rossz hírt a polgármester –

a szennyvízcsatorna lefektetése után ugyanott azonnal fognak neki az ivóvíz bevezetésének a község azon részeiben, ahol még nincs víz.

Ezúttal a község saját költségvetéséből finanszírozzák az egymillió lej értékű munkálatot.

A megcélzott területek Szentkirály falu felső része és a Szalomér 3 negyed, ami azt jelenti, hogy ismét felássák az utcákat a lakók érdekében – nyomatékosította az elöljáró. Mint részletezte, ezért vették át a magánszemélyektől köztulajdonba az ott levő utcákat. Ez szükséges volt ahhoz is, hogy majd később (ha lesznek kiírások) pályázhassanak útkarbantartásra, aszfaltozásra stb.

„Ha a negyed (Szalomér 3) lakóinak nem tetszik a terv, és aláírásukkal ellátott dokumentumot tesznek le arra vonatkozóan, hogy nem igénylik az ivóvizet, akkor azonnal elállunk a további beavatkozásoktól”

– summázott Benkő.

Jó, ha hasonló kellemetlenségekre felkészülnek a község más lakói is, mert mint megtudtuk, hamarosan frissen leaszfaltozott utcákat (Illyefalván a Tankó és Zonda, Aldobolyban a Versek utcát) kell a szennyvízvezeték lefektetése miatt felvágni, és már most előre látható, hogy

az újraaszfaltozásra nem lesz pénze az önkormányzatnak.

De ha kerülne is valahonnan, nem újraaszfaltozásra fordítanák, hanem a 33 kilométernyi köves utca valamelyikén terítenének le egy-egy réteget.

A községben szennyvízcsatornázási munkálat zajlik, amit az Anghel Saligny programból finanszíroznak

A polgármester szerint sok háromszéki községhez képest nagy lemaradásban vannak az infrastrukturális munkálatokkal, mert

míg máshol már aszfaltoznak, Illyefalván még csak a vezetékek lefektetésénél tartanak.

De ő csak azért vállal felelősséget majd a mandátumvégi elszámoláskor, ha ő maga kihagy egy fejlesztést lehetővé tevő pályázati lehetőséget. Azért, ami az elmúlt 16 évben nem történt meg, nem lehet őt számonkérni – zárta a beszélgetést.