Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről

Brassóból Varsóba. A lengyelországi repülőtérről közvetlen összeköttetések vannak New Yorkba, Torontóba, sőt Tokióba és Szöulba is
Fotó: Tuchiluș Alex
Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.
A magyar érdekeltségű légitársaság 2026. június 9-től minden kedden és szombaton indít légi járatot Vidombákról Varsóba. Ez azt jelenti, hogy jövő nyártól a brassói repülőtérről összesen öt ország tíz városa lesz közvetlenül elérhető a Wizz Air gépeivel:
London (LTN);
Budapest (BUD);
Dortmund (DTM);
Nápoly (NAP);
Nürnberg (NUE);
Memmingen (FMM);
Milánó (MXP);
Róma (FCO) – 2026. január 27-től heti háromszor;
Katowice (KTW) – 2026. március 31-től heti háromszor;
Varsó (WAW) – 2026. június 9-től heti kétszer.
A varsói Chopin repülőtér az egyik legfontosabb európai légi csomópont, amely közvetlen összeköttetést biztosít nemcsak más európai, hanem amerikai egyesült államokbeli, kanadai és ázsiai célállomásokkal is.
