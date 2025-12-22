Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről

Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.

A magyar érdekeltségű légitársaság 2026. június 9-től minden kedden és szombaton indít légi járatot Vidombákról Varsóba. Ez azt jelenti, hogy jövő nyártól a brassói repülőtérről összesen öt ország tíz városa lesz közvetlenül elérhető a Wizz Air gépeivel:

London (LTN);

Budapest (BUD);

Dortmund (DTM);

Nápoly (NAP);

Nürnberg (NUE);

Memmingen (FMM);

Milánó (MXP);

Róma (FCO) – 2026. január 27-től heti háromszor;

Katowice (KTW) – 2026. március 31-től heti háromszor;

Varsó (WAW) – 2026. június 9-től heti kétszer.

A varsói Chopin repülőtér az egyik legfontosabb európai légi csomópont, amely közvetlen összeköttetést biztosít nemcsak más európai, hanem amerikai egyesült államokbeli, kanadai és ázsiai célállomásokkal is.