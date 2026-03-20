El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.

A fapados légitársaság március 29-től indít több, menetrend szerinti járatot Marosvásárhelyről, ahová bázisgépet is telepít. Az ajánlatban szerepelt a ciprusi Larnacára induló járat is.

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Jelenleg a társaság honlapján azonban csak a március 29. és április 19. közötti időszakra, illetve szeptember 20-tól lehet jegyet foglalni a mediterrán szigetre, a nyári időszakra egyáltalán nem. Ez a változást a héten eszközölték a foglalási programban, és a közösségi oldalakon megjelentek alapján a nyárra foglaló utasokat is most értesítették arról, hogy a járatukat törölték.

Peti András, a repülőtér igazgatója megerősítette, hogy