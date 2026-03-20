El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Bizonytalanság uralkodik a légi közlekedésben, törölte Marosvásárhelyről Ciprusra induló járatát a Wizz Air
Fotó: Tuchiluș Alex
Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.
A fapados légitársaság március 29-től indít több, menetrend szerinti járatot Marosvásárhelyről, ahová bázisgépet is telepít. Az ajánlatban szerepelt a ciprusi Larnacára induló járat is.
Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.
Jelenleg a társaság honlapján azonban csak a március 29. és április 19. közötti időszakra, illetve szeptember 20-tól lehet jegyet foglalni a mediterrán szigetre, a nyári időszakra egyáltalán nem. Ez a változást a héten eszközölték a foglalási programban, és a közösségi oldalakon megjelentek alapján a nyárra foglaló utasokat is most értesítették arról, hogy a járatukat törölték.
Peti András, a repülőtér igazgatója megerősítette, hogy
ugyanakkor elmondta, hogy ehelyett a légitársaság többször szállít utasokat Milánóba és Rómába. Hivatalos értesítést a ciprusi járat törléséről nem kapott a repülőtér, de az igazgató szerint nem nehéz kitalálni, hogy a háborús helyzet és a üzemanyagárak robbanása miatt történtek ezek az intézkedések.
A járattörlés nemcsak Marosvásárhelyt érinti, több városban törölték a tavaszi, nyári repülőjáratok Larnácára.
