Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Bizonytalanság uralkodik a légi közlekedésben, törölte Marosvásárhelyről Ciprusra induló járatát a Wizz Air

Bizonytalanság uralkodik a légi közlekedésben, törölte Marosvásárhelyről Ciprusra induló járatát a Wizz Air

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.

2026. március 20., 17:272026. március 20., 17:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fapados légitársaság március 29-től indít több, menetrend szerinti járatot Marosvásárhelyről, ahová bázisgépet is telepít. Az ajánlatban szerepelt a ciprusi Larnacára induló járat is.

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Jelenleg a társaság honlapján azonban csak a március 29. és április 19. közötti időszakra, illetve szeptember 20-tól lehet jegyet foglalni a mediterrán szigetre, a nyári időszakra egyáltalán nem. Ez a változást a héten eszközölték a foglalási programban, és a közösségi oldalakon megjelentek alapján a nyárra foglaló utasokat is most értesítették arról, hogy a járatukat törölték.

Hirdetés

Peti András, a repülőtér igazgatója megerősítette, hogy

április közepétől szeptember közepéig nem lehet Marosvásárhelyről Ciprusra utazni,

ugyanakkor elmondta, hogy ehelyett a légitársaság többször szállít utasokat Milánóba és Rómába. Hivatalos értesítést a ciprusi járat törléséről nem kapott a repülőtér, de az igazgató szerint nem nehéz kitalálni, hogy a háborús helyzet és a üzemanyagárak robbanása miatt történtek ezek az intézkedések.

A járattörlés nemcsak Marosvásárhelyt érinti, több városban törölték a tavaszi, nyári repülőjáratok Larnácára.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

2026. március 19., csütörtök

A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

2026. március 19., csütörtök

Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

2026. március 19., csütörtök

Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!