Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A Sanitas szakszervezet felmérése azt mutatja, hogy forrong a két ágazat – a válaszadók többsége a radikálisabb tiltakozási formákat támogatja

A Sanitas szakszervezet felmérése azt mutatja, hogy forrong a két ágazat – a válaszadók többsége a radikálisabb tiltakozási formákat támogatja

Fotó: Veres Nándor

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Széchely István

2026. január 28., 07:572026. január 28., 07:57

2026. január 28., 08:012026. január 28., 08:01

A Sanitas szakszervezet tagjai készek bármilyen formájú tiltakozásra, beleértve az általános sztrájkot is, ha a kormány nem mond le a bérköltségek 10 százalékos csökkentéséről, jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.

A szakszervezet az elmúlt napokban belső felmérést végzett az egészségügyi és szociális ellátórendszerben dolgozók körében arról, hogy

az alkalmazottak milyen tiltakozási forma megszervezését támogatják abban az esetben, ha a kormány 10 százalékkal csökkenti a bérköltségeket a két ágazatban.

Az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője szerint az érintett ágazatok szakszervezetei közösen és összehangoltan kellene tiltakozzanak.

A Sanitas közlése szerint a nagyon rövid idő alatt elvégzett online felmérés eredményei egyértelmű és határozott üzenetet közvetítenek:

a 10 152 válaszadó túlnyomó többsége valamilyen sztrájkot szorgalmaz, mint fő tiltakozási formát.

Iulian Pope, a szakszervezet elnöke a központi sajtónak nyilatkozva azt is megerősítette, hogy a válaszadók 80 százaléka készen áll a tiltakozásra, és, hogy

a többség a radikálisabb tiltakozási formákat, például a sztrájkot támogatja, a sztrájkőrséghez hasonló enyhébb tiltakozási módokat kevésbé.

Valószínűleg már februárban elkezdődnek a tiltakozások

A tiltakozások időpontjáról még nem született döntés, de várhatóan már februárban elkezdődnek,

a szakszervezet valószínűleg nem várja meg a 10 százalékos költségcsökkentésre vonatkozó törvénytervezet elfogadását

– mondta megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.

Amint a szakszervezetnél megszületik a döntés a tiltakozások menetrendjéről, elkezdődik a támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében.

Ha nagy a felháborodás, akár két hétnél rövidebb idő alatt is meg lehet szervezni a tiltakozásokat

– válaszolta kérdésünkre, megerősítve, hogy forrong a két ágazat, és sokan az álltalános sztrájk kirobbantását is támogatják, de a tömegtüntetések megszervezését is.

Nyulas Emma szerint a tiltakozás úgy lenne hatékony, ha a többi egészségügyi szakszervezettel közösen szerveznék meg – félretéve az ellentéteket is –, sőt,

a kormány által tervezett költségcsökkentés által érintett összes ágazat érdekvédelmi szervezetei, szakszervezeti tömbjei összehangoltan kezdenének tiltakozásokba.

A Sanitas közleményében a szakszervezet elnöke, Iulian Pope úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók már így is hatalmas nyomás alatt állnak, és jövedelmük csökkentése egy olyan vörös vonal, amelyet nem lehet átlépni.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
Hirdetés
