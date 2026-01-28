Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A Sanitas szakszervezet felmérése azt mutatja, hogy forrong a két ágazat – a válaszadók többsége a radikálisabb tiltakozási formákat támogatja
Fotó: Veres Nándor
A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.
2026. január 28., 07:572026. január 28., 07:57
2026. január 28., 08:012026. január 28., 08:01
A Sanitas szakszervezet tagjai készek bármilyen formájú tiltakozásra, beleértve az általános sztrájkot is, ha a kormány nem mond le a bérköltségek 10 százalékos csökkentéséről, jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.
A szakszervezet az elmúlt napokban belső felmérést végzett az egészségügyi és szociális ellátórendszerben dolgozók körében arról, hogy
Az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője szerint az érintett ágazatok szakszervezetei közösen és összehangoltan kellene tiltakozzanak.
A Sanitas közlése szerint a nagyon rövid idő alatt elvégzett online felmérés eredményei egyértelmű és határozott üzenetet közvetítenek:
Iulian Pope, a szakszervezet elnöke a központi sajtónak nyilatkozva azt is megerősítette, hogy a válaszadók 80 százaléka készen áll a tiltakozásra, és, hogy
A tiltakozások időpontjáról még nem született döntés, de várhatóan már februárban elkezdődnek,
– mondta megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.
Amint a szakszervezetnél megszületik a döntés a tiltakozások menetrendjéről, elkezdődik a támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében.
– válaszolta kérdésünkre, megerősítve, hogy forrong a két ágazat, és sokan az álltalános sztrájk kirobbantását is támogatják, de a tömegtüntetések megszervezését is.
Nyulas Emma szerint a tiltakozás úgy lenne hatékony, ha a többi egészségügyi szakszervezettel közösen szerveznék meg – félretéve az ellentéteket is –, sőt,
A Sanitas közleményében a szakszervezet elnöke, Iulian Pope úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók már így is hatalmas nyomás alatt állnak, és jövedelmük csökkentése egy olyan vörös vonal, amelyet nem lehet átlépni.
