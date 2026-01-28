Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A Sanitas szakszervezet felmérése azt mutatja, hogy forrong a két ágazat – a válaszadók többsége a radikálisabb tiltakozási formákat támogatja

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Széchely István 2026. január 28.

A Sanitas szakszervezet tagjai készek bármilyen formájú tiltakozásra, beleértve az általános sztrájkot is, ha a kormány nem mond le a bérköltségek 10 százalékos csökkentéséről, jelentette be az érdekvédelmi tömörülés. A szakszervezet az elmúlt napokban belső felmérést végzett az egészségügyi és szociális ellátórendszerben dolgozók körében arról, hogy Hirdetés

az alkalmazottak milyen tiltakozási forma megszervezését támogatják abban az esetben, ha a kormány 10 százalékkal csökkenti a bérköltségeket a két ágazatban.

Az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője szerint az érintett ágazatok szakszervezetei közösen és összehangoltan kellene tiltakozzanak. A Sanitas közlése szerint a nagyon rövid idő alatt elvégzett online felmérés eredményei egyértelmű és határozott üzenetet közvetítenek:

a 10 152 válaszadó túlnyomó többsége valamilyen sztrájkot szorgalmaz, mint fő tiltakozási formát.

Iulian Pope, a szakszervezet elnöke a központi sajtónak nyilatkozva azt is megerősítette, hogy a válaszadók 80 százaléka készen áll a tiltakozásra, és, hogy

a többség a radikálisabb tiltakozási formákat, például a sztrájkot támogatja, a sztrájkőrséghez hasonló enyhébb tiltakozási módokat kevésbé.

Valószínűleg már februárban elkezdődnek a tiltakozások A tiltakozások időpontjáról még nem született döntés, de várhatóan már februárban elkezdődnek,

a szakszervezet valószínűleg nem várja meg a 10 százalékos költségcsökkentésre vonatkozó törvénytervezet elfogadását

– mondta megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Amint a szakszervezetnél megszületik a döntés a tiltakozások menetrendjéről, elkezdődik a támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében.

Ha nagy a felháborodás, akár két hétnél rövidebb idő alatt is meg lehet szervezni a tiltakozásokat

– válaszolta kérdésünkre, megerősítve, hogy forrong a két ágazat, és sokan az álltalános sztrájk kirobbantását is támogatják, de a tömegtüntetések megszervezését is. Nyulas Emma szerint a tiltakozás úgy lenne hatékony, ha a többi egészségügyi szakszervezettel közösen szerveznék meg – félretéve az ellentéteket is –, sőt,

a kormány által tervezett költségcsökkentés által érintett összes ágazat érdekvédelmi szervezetei, szakszervezeti tömbjei összehangoltan kezdenének tiltakozásokba.