Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

A Sanitas január 26-ig várja a visszajelzéseket arról, hogy a két szektor alkalmazottai milyen tiltakozási formát tartanak a legmegfelelőbbnek

A Sanitas január 26-ig várja a visszajelzéseket arról, hogy a két szektor alkalmazottai milyen tiltakozási formát tartanak a legmegfelelőbbnek

Fotó: Veres Nándor

A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.

Széchely István

2026. január 23., 09:492026. január 23., 09:49

Online felmérést indított a Sanitas szakszervezet arról, hogy az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók a tiltakozásnak milyen formájában fejeznék ki nemtetszésüket a két ágazatot érintő megszorítási tervek ellen. Amint arról korábban beszámoltunk, közvitára bocsátotta a kormány a 2026-os költségvetési megszorításokat tartalmazó törvénytervezetet, amely éles hangvételű reakciót kapott a Sanitas szakszervezettől, ugyanis

a tervezet 10 százalékos költségcsökkentést ír elő az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményei esetében is.

A Sanitas január 26-ig várja a visszajelzéseket arról, hogy a két szektor alkalmazottai milyen tiltakozási formát tartanak a legmegfelelőbbnek:

  • köztéri tüntetéseket,

  • japánsztrájkot,

  • vagy általános sztrájkot.

Nyulas Emma: a bizonytalanság mindenkinek felőrli az idegeit

„Elindítottuk a felmérést, hogy lássuk, valójában mit is akarnak az alkalmazottak – a két rendszerben dolgozó mindenféle alkalmazott, hiszen ehhez hozzáfér mindenki, nem csak a szakszervezeti tagok. És nagyon jó lenne, ha minél többen kitöltenék, minél hamarabb, hogy lássuk, merre állunk” – mondta megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Az utóbbi időben tapasztalható bizonytalanság mindenkinek felőrli az idegeit, mert

nem tudni még, hogy pontosan milyen formában vezeti majd be a kormány a tervezett megszorítást.

Az alapbérekhez ugyan „nem nyúlnak hozzá”, a megszorító intézkedés a bérpótlékokra lesz hatással, de hát azok már most a legalacsonyabb szinten vannak, ráadásul még mindig a 2018-as bérek alapján számítják ki azokat – az aktualizálás sorozatos elhalasztása miatt –, tehát az akkori 2500-2600 lejes alapbérek alapján, ami nagyjából a mostani minimálbér szintjén van. Ezt növelni kellene, nem pedig még jobban lecsökkenteni – fogalmazott Nyulas Emma.

Az egészségügyi rendszerben dolgozók körében tapasztalható a félelem, mert még nem lehet tudni, hogy miként fog kinézni a végleges megszorító intézkedés –

attól tartanak, hogy csökkenni fog a bérük.

A szociális ellátórendszerben dolgozókat még inkább a félelem jellemzi, ugyanis ott még rosszabb a helyzet – mondta kérdésünkre az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságokat sújtó, állandósult anyagi problémákra utalva. Éppen az említett okok miatt

bízik benne, hogy a két ágazatban dolgozók nagy számban válaszolnak a szakszervezet felmérésére.

Ez egyébként az első alkalom, hogy ezt online végzik el – korábban hagyományos módon, papírra nyomtatott sztrájkíveket töltöttek ki a tagok –, de az új módszer véleménye szerint nem jelent majd akadályt a két ágazatban dolgozók többsége számára.

korábban írtuk

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.

Belföld Egészségügy Tiltakozás
