A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.
Online felmérést indított a Sanitas szakszervezet arról, hogy az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók a tiltakozásnak milyen formájában fejeznék ki nemtetszésüket a két ágazatot érintő megszorítási tervek ellen. Amint arról korábban beszámoltunk, közvitára bocsátotta a kormány a 2026-os költségvetési megszorításokat tartalmazó törvénytervezetet, amely éles hangvételű reakciót kapott a Sanitas szakszervezettől, ugyanis
A Sanitas január 26-ig várja a visszajelzéseket arról, hogy a két szektor alkalmazottai milyen tiltakozási formát tartanak a legmegfelelőbbnek:
köztéri tüntetéseket,
japánsztrájkot,
vagy általános sztrájkot.
„Elindítottuk a felmérést, hogy lássuk, valójában mit is akarnak az alkalmazottak – a két rendszerben dolgozó mindenféle alkalmazott, hiszen ehhez hozzáfér mindenki, nem csak a szakszervezeti tagok. És nagyon jó lenne, ha minél többen kitöltenék, minél hamarabb, hogy lássuk, merre állunk” – mondta megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Az utóbbi időben tapasztalható bizonytalanság mindenkinek felőrli az idegeit, mert
Az alapbérekhez ugyan „nem nyúlnak hozzá”, a megszorító intézkedés a bérpótlékokra lesz hatással, de hát azok már most a legalacsonyabb szinten vannak, ráadásul még mindig a 2018-as bérek alapján számítják ki azokat – az aktualizálás sorozatos elhalasztása miatt –, tehát az akkori 2500-2600 lejes alapbérek alapján, ami nagyjából a mostani minimálbér szintjén van. Ezt növelni kellene, nem pedig még jobban lecsökkenteni – fogalmazott Nyulas Emma.
Az egészségügyi rendszerben dolgozók körében tapasztalható a félelem, mert még nem lehet tudni, hogy miként fog kinézni a végleges megszorító intézkedés –
A szociális ellátórendszerben dolgozókat még inkább a félelem jellemzi, ugyanis ott még rosszabb a helyzet – mondta kérdésünkre az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságokat sújtó, állandósult anyagi problémákra utalva. Éppen az említett okok miatt
Ez egyébként az első alkalom, hogy ezt online végzik el – korábban hagyományos módon, papírra nyomtatott sztrájkíveket töltöttek ki a tagok –, de az új módszer véleménye szerint nem jelent majd akadályt a két ágazatban dolgozók többsége számára.
Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
