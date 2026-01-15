Rovatok
Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

megszorító intézkedés

Fotó: Sándor Csilla

Nagy az aggódalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.

Széchely István

2026. január 15., 21:002026. január 15., 21:00

2026. január 15., 21:042026. január 15., 21:04

Közvitára bocsátotta a kormány a 2026-os költségvetési megszorításokat tartalmazó törvénytervezetet, amely éles hangvételű reakciót kapott a Sanitas szakszervezettól, ugyanis a tervezet 10 százalékos költségcsökkentést ír elő az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményei esetében is.

A két ágazat dolgozóinak az érdekeit képviselő szakszervezet közleményében azt írják,

az alulfinanszírozott rendszerben a két szektor dolgozóit egyszerű számokként kezelik,

mindeközben pedig úgy tűnik, hogy az állam csak azért finanszírozza az orvosok és egyetemi végzettségű szakemberek képzését, hogy „készen exportálja” őket Nyugatra. Ugyanis a szakszervezet szerint ez lesz a következménye a 2026-ra tervezett bércsökkentésnek, amit az infláció hatásai tovább fokoznak.

Idézet
Itt maradunk a PNRR-ből felszerelt kórházakkal, de üres kórtermekkel, mert nem lesz, aki diagnózist felállítson vagy kezelést adjon”

– írják.

A háziorvosi hálózat finanszírozási rendszerének módosítása, azaz a fejkvóta alapú finanszírozás csökkentése után további 10 százalékos forrásmegvonás a vidéki rendelők bezárásához fog vezetni, ami a falun élő krónikus betegek számára felér egy halálos ítélettel, a szociális ellátórendszerben lezajló hasonló folyamatok miatt pedig

a segítségre szoruló idősek és a rendszerben élő gyermekek kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe

– figyelmeztet az érdekvédelmi tömörülés.

Erkölcstelen ilyen anyagi áldozatvállalást elvárni a dolgozóktól, miközben az átláthatatlan közbeszerzésekből eredő veszteségek érintetlenek maradnak, és továbbra is fenntartják a politikai alapú állásokat, a digitalizációt pedig – amely pénzt spórolna és tehermentesítené a személyzetet – állandóan halogatják vagy hibásan vezetik be – hangsúlyozza a szakszervezet.

Egyáltalán nem erre számítottak

A tervezett megszorítás akár tiltakozásokhoz is vezethet, de ilyen döntés egyelőre nem született a szakszervezetnél, de egészségügyben dolgozóktól olyan véleményeket már hallott, hogy tömeges felmondásokkal kellene tiltakozni – mondta érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke.

Idézet
„Nagy az aggodalom és a felháborodás is, mivel már évek óta be vannak fagyasztva a fizetések,

a bérpótlékok úgyszintén, és akkor most jött ez” – fogalmazott arról, hogy egyáltalán nem erre számítottak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók. Különösen azok után, hogy a második megszorítási intézkedéscsomag elfogadásakor még azt nyilatkozták a kormány képviselői, hogy a további intézkedések a két ágazatot nem fogják érinteni.

Az egészségügyi rendszerben már nincs semmilyen költség, amit csökkenteni lehetne,

a szociális ellátórendszerben pedig sokan már most is minimálbérért dolgoznak – fakadt ki a szakszervezet képviselője. A szociális ellátórendszerben a fizetéseket hónapról hónapra csak nagy nehézségek árán tudják kiadni, üdülési csekkeket pedig már nem is kaptak az alkalmazottak, noha járt volna nekik.

Az érdekvédelem szerint újabb elvándorlást indíthat el az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett megszorító intézkedés Galéria

Az érdekvédelem szerint újabb elvándorlást indíthat el az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett megszorító intézkedés

Fotó: Veres Nándor

Utóbbi miatt sajnos pert kell majd indítson a szakszervezet – közölte az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője.

Nyulas Emma szerint

nagy bajok lesznek, ha a szociális ellátórendszerben dolgozók bérét csökkentik,

hiszen már tavaly nagyon sokan elhagyták a rendszert. Csak nagy nehézségek árán tudták pótolni őket, mindannyiukat nem is sikerült, de ha újabb megszorítás lesz, „egy adott pillanatban alkalmazottak nélkül maradhatnak az európai alapokból felépített családi típusú elhelyezőközpontok is” – figyelmeztetett a szakszervezet képviselője.

Újabb elvándorlást indíthat el az egészségügyi rendszerben is az, ha bevezetik az ágazatot érintő megszorító intézkedést. „És kik fognak elmenni? A jó szakemberek, azok, akik külföldön is könnyen találnak munkát” – fogalmazott Nyulas Emma.

korábban írtuk

Néhány nap késéssel kapják meg bérüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai
Néhány nap késéssel kapják meg bérüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai

Rendkívüli ülésen döntött a Hargita megyei önkormányzat a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság költségvetésének a kiegészítéséről szerdán, hogy az intézmény alkalmazottai megkaphassák fizetésüket.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
