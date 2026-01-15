Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

Nagy az aggódalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.

Közvitára bocsátotta a kormány a 2026-os költségvetési megszorításokat tartalmazó törvénytervezetet, amely éles hangvételű reakciót kapott a Sanitas szakszervezettól, ugyanis a tervezet 10 százalékos költségcsökkentést ír elő az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményei esetében is. A két ágazat dolgozóinak az érdekeit képviselő szakszervezet közleményében azt írják,

az alulfinanszírozott rendszerben a két szektor dolgozóit egyszerű számokként kezelik,

mindeközben pedig úgy tűnik, hogy az állam csak azért finanszírozza az orvosok és egyetemi végzettségű szakemberek képzését, hogy „készen exportálja” őket Nyugatra. Ugyanis a szakszervezet szerint ez lesz a következménye a 2026-ra tervezett bércsökkentésnek, amit az infláció hatásai tovább fokoznak.

Itt maradunk a PNRR-ből felszerelt kórházakkal, de üres kórtermekkel, mert nem lesz, aki diagnózist felállítson vagy kezelést adjon”

– írják. Hirdetés A háziorvosi hálózat finanszírozási rendszerének módosítása, azaz a fejkvóta alapú finanszírozás csökkentése után további 10 százalékos forrásmegvonás a vidéki rendelők bezárásához fog vezetni, ami a falun élő krónikus betegek számára felér egy halálos ítélettel, a szociális ellátórendszerben lezajló hasonló folyamatok miatt pedig

a segítségre szoruló idősek és a rendszerben élő gyermekek kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe

– figyelmeztet az érdekvédelmi tömörülés. Erkölcstelen ilyen anyagi áldozatvállalást elvárni a dolgozóktól, miközben az átláthatatlan közbeszerzésekből eredő veszteségek érintetlenek maradnak, és továbbra is fenntartják a politikai alapú állásokat, a digitalizációt pedig – amely pénzt spórolna és tehermentesítené a személyzetet – állandóan halogatják vagy hibásan vezetik be – hangsúlyozza a szakszervezet. Egyáltalán nem erre számítottak A tervezett megszorítás akár tiltakozásokhoz is vezethet, de ilyen döntés egyelőre nem született a szakszervezetnél, de egészségügyben dolgozóktól olyan véleményeket már hallott, hogy tömeges felmondásokkal kellene tiltakozni – mondta érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke.

„Nagy az aggodalom és a felháborodás is, mivel már évek óta be vannak fagyasztva a fizetések,

a bérpótlékok úgyszintén, és akkor most jött ez” – fogalmazott arról, hogy egyáltalán nem erre számítottak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók. Különösen azok után, hogy a második megszorítási intézkedéscsomag elfogadásakor még azt nyilatkozták a kormány képviselői, hogy a további intézkedések a két ágazatot nem fogják érinteni.

Az egészségügyi rendszerben már nincs semmilyen költség, amit csökkenteni lehetne,

a szociális ellátórendszerben pedig sokan már most is minimálbérért dolgoznak – fakadt ki a szakszervezet képviselője. A szociális ellátórendszerben a fizetéseket hónapról hónapra csak nagy nehézségek árán tudják kiadni, üdülési csekkeket pedig már nem is kaptak az alkalmazottak, noha járt volna nekik.

Utóbbi miatt sajnos pert kell majd indítson a szakszervezet – közölte az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője. Nyulas Emma szerint

nagy bajok lesznek, ha a szociális ellátórendszerben dolgozók bérét csökkentik,