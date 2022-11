A novemberi nettóra futja, a többi kérdőjeles

„Örvendünk ennek is, mert ez is megold egy problémát. Egyelőre, ami pénzünk van, abból gazdálkodunk, de a decemberi kiadásokra még mindenképpen kelleni fog pénz. Nekünk az a lényeg, hogy a költségeket tudjuk fizetni – az élelmet, a közköltségszámlákat, az embereknek a bérét, a fizetések utáni adókat – reméljük, valahonnan összejön a pénz” – fogalmazott Elekes Zoltán. Az elmúlt években is hasonló volt a helyzet, az esztendő végén akkor is hónapról hónapra, hétről hétre kínlódtak a számlák kifizetésével – fűzte hozzá kérdésünkre.

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság már az e havi béreket is csak azt követően tudta kiutalni, hogy a megyei tanács a hónap elején megtartott rendkívüli ülésén költségvetés-kiegészítést hagyott jóvá az intézmény számára. Az is csak a nettó fizetésekre volt elegendő, a bérek utáni adókra már nem.