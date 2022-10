Az év utolsó két hónapjának a kiadásaira már nincs pénze a szociális igazgatóságnak

Már októberre is csak szűkösen elegendő a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségvetése. Ha az intézmény nem kap költségvetés-kiegészítést nemhogy fűtésre, de a szociális ellátórendszerben élők élelmezésére, a szociális otthonok fenntartására és az alkalmazottak bérének a kiutalására se lesz pénze az intézménynek novemberben.

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság – mint ahogyan a többi megye hasonló intézménye is – évek óta költségvetési problémákkal küzd a költségszintek aktualizálásának a hiánya miatt, vagyis azért,

Az idei helyzetet csak súlyosbítja az energiaárak rendkívüli megemelkedése, illetve az is gyorsítja a szűkös költségvetés lemerülését, hogy augusztustól béremelést hagyott jóvá a kormány egyebek mellett a szociális ellátórendszerben is.

Nálunk nem újdonság az, hogy gond van a költségvetéssel, most is úgy vagyunk, hogy az év utolsó két hónapja – november és december – pénzügyi szempontból nincs lefödve. Már októberre is nagyon szűkösen van pénzünk