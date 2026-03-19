A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.
A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház közleményében tudatta, hogy tudomásul vették az ügyészségi döntést, amely szerint két, korábban ott dolgozó orvost állítanak bíróság elé egy 2024 decemberében történt betegellátási eset miatt, amely a páciens halálával végződött.
Az eset időpontjában a beteget elsőként ellátó, jelenleg vádlott orvos szakorvosként dolgozott az intézményben, míg a második érintett orvos ügyeletes orvosi minőségben vett részt az ellátásban. Az intézmény vezetősége kiemelte: az eset után saját hatáskörben vizsgálatot indítottak, és ennek eredményeként
Hozzátették, azóta is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.
A közleményben hangsúlyozzák, hogy a sürgősségi ellátás különösen nagy felelősséggel és kockázattal jár, hiszen az orvosoknak sokszor rövid idő alatt, hiányos információk alapján kell döntéseket hozniuk. Ugyanakkor leszögezik: ezek
A kórház vezetősége szerint az orvosi mulasztások – bár ritkák – világszerte előfordulnak, és minden ilyen eset kivizsgálása hozzájárul a rendszer fejlődéséhez és a betegbiztonság növeléséhez.
Egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy két orvos hibája miatt nem szabad általánosítani: az intézményben dolgozó több száz egészségügyi szakember nap mint nap felelősségteljesen végzi munkáját.
Az intézmény részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és a közvélemény felelős hozzáállását kéri az ügy megítélésében.
Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.
