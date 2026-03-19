A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

• Fotó: Tuchiluș Alex

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., 13:102026. március 19., 13:10

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház közleményében tudatta, hogy tudomásul vették az ügyészségi döntést, amely szerint két, korábban ott dolgozó orvost állítanak bíróság elé egy 2024 decemberében történt betegellátási eset miatt, amely a páciens halálával végződött.

Az eset időpontjában a beteget elsőként ellátó, jelenleg vádlott orvos szakorvosként dolgozott az intézményben, míg a második érintett orvos ügyeletes orvosi minőségben vett részt az ellátásban. Az intézmény vezetősége kiemelte: az eset után saját hatáskörben vizsgálatot indítottak, és ennek eredményeként

2025 áprilisában megszüntették a két érintett orvos munkaviszonyát.

Hozzátették, azóta is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a sürgősségi ellátás különösen nagy felelősséggel és kockázattal jár, hiszen az orvosoknak sokszor rövid idő alatt, hiányos információk alapján kell döntéseket hozniuk. Ugyanakkor leszögezik: ezek

a körülmények nem mentesítenek a szakmai szabályok betartása alól.

A kórház vezetősége szerint az orvosi mulasztások – bár ritkák – világszerte előfordulnak, és minden ilyen eset kivizsgálása hozzájárul a rendszer fejlődéséhez és a betegbiztonság növeléséhez.

Egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy két orvos hibája miatt nem szabad általánosítani: az intézményben dolgozó több száz egészségügyi szakember nap mint nap felelősségteljesen végzi munkáját.

Az intézmény részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és a közvélemény felelős hozzáállását kéri az ügy megítélésében.

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Március 15.: amikor magyarok milliói egyet gondolnak

Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.

2026. március 15., vasárnap

Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.

2026. március 14., szombat

Erdővidéken is megőrizték 1848 szellemiségét

Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

2026. március 14., szombat

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

2026. március 14., szombat

Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

