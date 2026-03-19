A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

Székelyhon 2026. március 19., 13:102026. március 19., 13:10

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház közleményében tudatta, hogy tudomásul vették az ügyészségi döntést, amely szerint két, korábban ott dolgozó orvost állítanak bíróság elé egy 2024 decemberében történt betegellátási eset miatt, amely a páciens halálával végződött. Az eset időpontjában a beteget elsőként ellátó, jelenleg vádlott orvos szakorvosként dolgozott az intézményben, míg a második érintett orvos ügyeletes orvosi minőségben vett részt az ellátásban. Az intézmény vezetősége kiemelte: az eset után saját hatáskörben vizsgálatot indítottak, és ennek eredményeként

2025 áprilisában megszüntették a két érintett orvos munkaviszonyát.

Hozzátették, azóta is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a sürgősségi ellátás különösen nagy felelősséggel és kockázattal jár, hiszen az orvosoknak sokszor rövid idő alatt, hiányos információk alapján kell döntéseket hozniuk. Ugyanakkor leszögezik: ezek

a körülmények nem mentesítenek a szakmai szabályok betartása alól.