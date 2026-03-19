Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

A Kovászna Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az első vádlott – ügyeletes orvosként – nem végezte el a szükséges vizsgálatokat, amikor a péciens 2024. december 27-én jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. A vád szerint

nem ismerték fel és nem kezelték időben

Az ügyészség szerint az orvos nemcsak elmulasztotta a megfelelő ellátást, hanem a beteg kórlapját is meghamisította: olyan bejegyzések kerültek a dokumentumba, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, és azt a látszatot keltették, hogy a páciens panaszmentes volt, majd később,

a beteg gyomorfekélyét és a megrepedt nyelőcső-visszereket, amelyek másnap halálához vezettek.

a haláleset után további bejegyzésekkel módosította a dokumentumot, hogy saját felelősségét csökkentse,

valamint a másik ügyeletes orvosra hárítsa.

A második vádlott – szintén ügyeletes orvosként – nem végezte el a szükséges kivizsgálásokat a beteg esetében a későbbi műszakban, így nem történt meg a megfelelő diagnózis felállítása és kezelés. Az ügyészség szerint a mulasztások miatt a beteg nem kapta meg a szükséges orvosi ellátást, ami hozzájárult halálához.

Hirdetés

Az ügyben vádat emeltek, az eljárás a bíróság előtt folytatódik. A hatóságok hangsúlyozzák, a büntetőeljárás során az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme.