Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Fotó: Tuchiluș Alex
Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.
A Kovászna Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az első vádlott – ügyeletes orvosként – nem végezte el a szükséges vizsgálatokat, amikor a péciens 2024. december 27-én jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. A vád szerint
a beteg gyomorfekélyét és a megrepedt nyelőcső-visszereket, amelyek másnap halálához vezettek.
Az ügyészség szerint az orvos nemcsak elmulasztotta a megfelelő ellátást, hanem a beteg kórlapját is meghamisította: olyan bejegyzések kerültek a dokumentumba, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, és azt a látszatot keltették, hogy a páciens panaszmentes volt, majd később,
valamint a másik ügyeletes orvosra hárítsa.
A második vádlott – szintén ügyeletes orvosként – nem végezte el a szükséges kivizsgálásokat a beteg esetében a későbbi műszakban, így nem történt meg a megfelelő diagnózis felállítása és kezelés. Az ügyészség szerint a mulasztások miatt a beteg nem kapta meg a szükséges orvosi ellátást, ami hozzájárult halálához.
Az ügyben vádat emeltek, az eljárás a bíróság előtt folytatódik. A hatóságok hangsúlyozzák, a büntetőeljárás során az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme.
szóljon hozzá!